Premio Lo Nuestro 2025: Toda la lista de ganadores y lo mejor de la noche

Hoy se celebra la edición 37 de Premio Lo Nuestro desde el Kaseya Arena de Miami con Becky G y Carin León como los artistas más nominados de la ceremonia con 10 cada uno.

La lista también la comparten la colombiana Shakira y el artista puertorriqueño Myke Towers al obtener 9 nominaciones cada uno. Entre los afortunados con 8 nominaciones figuran Ángela y Leonardo Aguilar, Emilia y el Grupo Frontera.

Con 7 nominaciones figuran Anitta, Bad Bunny, Feid, Fuerza Regida, Karol G, Oscar Maydon, Peso Pluma y Wisin, mientras que Fariana, Natti Natasha, Prince Royce, Xavi y Young Miko lograron 6 nominaciones cada uno.

Para esta edición, el tema elegido por la producción es “Uniendo Generaciones”, en la cual se rendirá homenaje a aquellas canciones legendarias que conectan el pasado, con el presente y futuro de la música latina.

¿Cuántas categorías se estarán disputando?

La gala contará con 44 categorías de premios que reflejan la diversidad de géneros musicales, desde el urbano y pop hasta el tropical y la música mexicana.

¿Quiénes serán las conductoras de la noche de entrega?

Para esta edición compartirán el escenario una vez más Laura Pausini y Thalia, desde que lo hicieron en los Latin Grammy de 2022. La otra anfitriona será la presentadora de origen mexicano, Alejandra Espinoza.

¿Dónde se podrá ver?

A través de la señal de las academias Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX. Sin embargo, por primera vez se están anunciando a los ganadores durante la transmisión de los programas de Univision antes del inicio de la ceremonia y en las plataforma de streaming. Y a través de Los Angeles Times en español puedes ver la lista minuto a minuto.

¿A qué hora comienza la fiesta televisada?

La gala comenzará a las 7 p.m./6 c con el show de antesala “Noche de Estrellas” que es conducido por la actriz mexicana Claudia Martín, conocida por su protagónicos en telenovelas como “Los ricos también lloran” y ‘El amor no tiene receta” y junto a ellas estarán Francisca y Jomari Goyso, además del conductor de “El Gordo y la Flaca” Raúl De Molina y esposa de Marc Anthony, la modelo Nadia Ferreira. “Noche de Estrellas” tendrá tres presentaciones musicales con Mari La Carajita, DND, Manny Cruz y Aramis Camilo.

¿A qué hora inicia la ceremonia de entrega?

La ceremonia de entrega de Premio Lo Nuestro inicia desde las 8 pm., pero Los Angeles Times en Español te llevará detalles minuto a minuto desde las 4pm. Hora de Los Ángeles.

¿Quiénes serán los presentadores de premios?

Para hacer entrega y anunciar a los ganadores en las diferentes categoría estarán África Zavala, Alex Fernández, Alex Ponce, Amara La Negra, Ana Mena, Angélica Vale, Bad Gyal, Banda Los Recoditos, Banda Los Sebastianes, Camila Fernández, Chiquibaby, Claudia Martín, Eddy Herrera, Emmanuel Palomares, Gente De Zona, Hony Estrella, Izaak, Jorge Bernal, La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho, Lenier, Lili Estefan, Luis Figueroa, Lupita Infante, Majo Aguilar, Manny Cruz, Manuel Medrano, Marie Claire, Marko, Memo Schutz, Michel Brown, Raúl De Molina, Tiago Iorc, Víctor Manuelle, y Wendy Guevara.

¿Quiénes estarán actuando en el escenario y quiénes abrirán el show?

Para esta edición 37 el escenario de Premio Lo Nuestro ofrecerá una noche inolvidable llena de grandes sorpresas, estrenos mundiales y colaboraciones. Will Smith y la cantante y compositora española India Martínez serán los encargados de abrir el show, acompañados del rapero y productor DJ Khaled, y Thalía.

También estará cantando Shakira (desde el escenario de su gira “Las Mujeres Ya no Lloran”), mientras que sí estarán en vivo en el escenario figuras como Alejandro Sanz, Alejandra Guzmán, Ángela Aguilar al lado de Arthur Hanlon, Belinda, Laura Pausini, Leonardo Aguilar, Los Ángeles Azules, Manuel Turizo, Marc Anthony, Natti Natasha, Niña Pastori, Becky G, Camilo, Carín León, Danny Ocean, Darell, Edgar Barrera, El Alfa, Emilia, Gordo, Sergio George, Silvestre Dangond, Tito Double P, Venesti, Xavi, Beéle y Yotuel, Grupo Frontera, Guaynaa, Ha*Ash, Kapo,, Oscar Maydon, Pepe Aguilar, Piso 21, Prince Royce y Reik. Todos actuando bajo el lema de este año “Uniendo Generaciones”, rendirá homenaje a las canciones que conectan el pasado, el presente y el futuro de la música latina.

¿Quiénes recibirán homenajes y premios especiales?

Con el inesperado fallecimiento de la estrella Paquita La del Barrio, Premio Lo Nuestro rendirá un homenaje musical a la ilustre estrella de Alto Lucero, Veracruz. El tributo a Paquita la del Barrio será interpretado por Pepe Aguilar, quien llegará acompañado de sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar.

Alejandro Fernández también será homenajeado con el “Premio Lo Nuestro a la Excelencia”en reconocimiento a su legado musical, su compromiso con las tradiciones culturales y su contribución a la difusión de la música en todo el mundo.

El“Premio Lo Nuestro a la Trayectoria” le será otorgado a la India, quien celebra 40 años de carrera con una huella indeleble que ha dejado en el mundo de la música tropical.

El otro homenaje es para el prolífico compositor Manuel Alejandro, considerado una de las figuras más influyentes de la música latina, será el primero en recibir el “Premio Visionario de lo Nuestro”, creado para honrar a un líder que ha tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento.

A medida que se vayan anunciando a los ganadores aquí les estaremos ofreciendo los resultados minuto a minuto

Por primera vez se anuncian ganadores durante la transmisión de los programas de Univision antes del inicio de la ceremonia y en las plataforma de setreaming . Aquí comienzan los ganadores.

Canción Del Año

BUBALU - FEID & REMA

COSAS DE LA PEDA - PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS

TU BODA - ÓSCAR MAYDON & FUERZA REGIDA

LA DIABLA - XAVI

LA FALDA - MYKE TOWERS

PERDONARTE ¿PARA QUÉ? - LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA

POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR

PRIMERA CITA - CARÍN LEÓN

PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B

SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO - KAROL G (GANADORA)

Canción Del Año - Urbano

BACCARAT - OZUNA

BELLAKEO - PESO PLUMA & ANITTA (GANADORES)

CARBON VRMOR - FARRUKO & SHARO TOWERS

CHULO PT. 2 - BAD GYAL, TOKISCHA & YOUNG MIKO

GATA ONLY - FLOYYMENOR & CRIS MJ

LA FALDA - MYKE TOWERS

LA NENA - LYANNO & RAUW ALEJANDRO

OHNANA - KAPO

SANDUNGA - DON OMAR, WISIN & YANDEL

UN PREVIEW - BAD BUNNY

Canción Del Año - Pop/Balada

CORAZÓN EN COMA - CAMILA & EDEN MUÑOZ

FUEGO DE NOCHE, NIEVE DE DÍA - RICKY MARTIN & CHRISTIAN NODAL

LO QUE NOS FALTÓ DECIR - JESSE & JOY (GANADORES)

NO SÉ QUIEN SOY - OLGA TAÑÓN & LENIER

PARA TI - CARLOS RIVERA

QUE VUELVA - KANY GARCÍA & CARLA MORRISON

ROMA - LUIS FONSI & LAURA PAUSINI

SOMOS NOVIOS - ÁNGELA AGUILAR FT. TRIO LOS PANCHOS

Artista Revelación Del Año Femenino - Pop-Rock/Urbano

BELLAKATH

DARUMAS

DAYMÉ AROCENA

ELA TAUBERT (GANADORA)

IREPELUSA

JUDELINE

LETÓN PÉ

MARI

PAOLA GUANCHE

YAMI SAFDIE

Artista Revelación - Música Mexicana

CALLE 24

CHINO PACAS

CODICIADO

EL PADRINITO TOYS

GABITO BALLESTEROS

NETON VEGA

ÓSCAR MAYDON

TITO DOUBLE P

VICTOR MENDIVIL

XAVI (GANADOR)

Artista Pop Masculino Del Año

CARLOS RIVERA (GANADOR)

DANNY OCEAN

LUIS FONSI

MALUMA

MANUEL MEDRANO

PEDRO CAPÓ

Colaboración Del Año - Tropical

CELIA - GENTE DE ZONA & CELIA CRUZ

COSAS DE LA PEDA - PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS

EL CABALLITO - FARIANA & ORO SOLIDO

FUERA FUERA - LA INDIA & JACOB FOREVER

LA VIDA ES UNA FIESTA - SERGIO GEORGE & WISIN

NO ES NORMAL - VENESTI, NACHO & MAFFIO

PLIS - CAMILO & EVALUNA MONTANER (GANADORES)

SALSA DE AHORA - MOTIFF, JONATHAN MOLY, LUIS FIGUEROA FT. JIMMY RODRIGUEZ, RONALD

BORJAS & NESTY

TÚ O YO - SILVESTRE DANGOND & CARLOS VIVES

VAMOS A SER FELIZ - OLGA TAÑÓN & CHRISTIAN ALICEA

Colaboración “Crossover” Del Año

2 THE MOON - PITBULL, NE-YO, AFROJACK FT. DJ BUDDHA

CHULA - GRUPO FIRME & DEMI LOVATO

DEGENERE - MYKE TOWERS FT. BENNY BLANCO

IT WAS ALWAYS YOU (SIEMPRE FUISTE TÚ) - CARÍN LEÓN & LEON BRIDGES

PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B (GANADORAS)

TO THE BEAT - DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, REGARD, NATTI NATASHA, SASH!

TONIGHT (BAD BOYS: RIDE OR DIE) - BLACK EYED PEAS & EL ALFA FT. BECKY G

VOCATION - OZUNA & DAVID GUETTA