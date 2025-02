‘The Monkey’ adapta a Stephen King con dosis inesperadas de humor y un diluvio de sangre

Cuando fue invitado a sumarse a la primera adaptación cinematográfica de “The Monkey”, uno de los cuentos de terror más populares de Stephen King, Osgood ‘Oz’ Perkins pensó de inmediato en una imagen icónica y susceptible de despertar el temor de manera inmediata: la del rostro aterrador de un mono de juguete.

Le parecía que ese simple diseño era lo suficientemente poderoso como para despertar el interés de un público que se encuentra bombardeado de manera constante por estímulos de toda clase, lo que aseguraba al menos que la nueva película no pasara desapercibida. Pero eso no bastaba para él, porque necesitaba que el proyecto incluyera su impronta personal.

Su forma de pensar tenía sentido, porque si bien King es probablemente el autor favorito de los fans y de los cineastas dedicados al género de los sustos, resulta cada vez más difícil encontrar recreaciones creativas de su obra, y ese es un problema que no existe en esta adaptación de “The Monkey”, donde el tono completamente siniestro del relato original es reemplazado por un estilo de comedia negra que tampoco es habitual en Perkins, conocido por el tono parsimonioso y desolador de sus largometrajes “I Am the Pretty Thing That Lives in the House” (2016), “Gretel & Hansel” (2020) y “Longlegs” (2024).

“Preferí emplear un estilo así, bastante surrealista, porque esto es una suerte de meditación en torno a la idea de que todos morimos, de que la muerte es inevitable”, nos dijo el cineasta durante una reciente entrevista. “Podrías deprimirte por ello y arruinar tu día, o podrías reírte un poco, porque, a fin de cuentas, ¿qué puedes hacer?”