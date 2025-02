Lo mejor del talento latino celebró el legado, aporte y vigencia de la película La Familia en estos momentos tan complicados

Figuras latinas como Cristo Fernandez, Dolores Huerta, Emeraude Toubia, Francia Raisa, Isabella Merced, Jay Hernandez, Jimmy Smits, Lisa Vidal, Maria Canals-Barrera, Becky G, Xochitl Gomez, y Xolo Maridueña formaron parte del selecto grupo de estrellas latinas que este año acudieron al tradicional evento que se conoce como “La Cena” para celebrar a lo mejor de nuestro arte latino.

Este evento fundado por Rubén García celebró una nueva edición en el NeueHouse de Hollywood, donde se reunieron innumerables figuras y celebridades latinas, líderes de la industria y defensores de la comunidad para conmemorar el poder transformador de la cultura latina.

El evento contó con la presencia de creadores, innovadores y cineastas, quienes no dudaron para reunirse en esta noche de reconocimiento y celebración.

Edward James Olmos hablan frente a la audiencia de La Cena Los Ángeles: Celebration of Latino Culture en el escenario de NeueHouse, Hollywood.) (Gonzalo Marroquin/Getty Images for La Cena)

El evento rindió tributo al 30 aniversario de la producción “Mi Familia” y reunió al elenco y al director Gregory Nava y a su equipo para celebrar en grande la reciente incorporación de esta película al Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Gregory Nava compartió de esta manera con los actores Edward James Olmos, Jimmy Smits, Constance Marie, Benito Martínez, María Canals-Barrera y Jenny Gago,quienes fueron los que recibieron el premio Legacy por el impacto que ha tenido la película a lo largo de esta tres décadas. La celebración destacó el poderoso y vigente mensaje del filme, que sigue siendo relevante en el clima político actual.

Becky G y Dolores Huerta formaron parte de las celebridades presente en el evento. (Presley Ann/Getty Images)

También fue homenajeada la legendaria activista Dolores Huerta con el premio Luminary por su impacto perdurable en inspirar a una nueva generación de activistas jóvenes, mientras que la actriz Nava Mau, recordada por su papel en Baby Reindeer; fue reconocida con el Culture Catalyst Award por sus contribuciones al cine y a la televisión al igual que reafirmar la importancia de la representación de los latinos en la industria del entretenimiento.

Otros homenajeados fueron Rez Ball, el drama deportivo estadounidense dirigido por Sydney Freeland y basado en el libro de no ficción Canyon Dreams: A Basketball Season on the Navajo Nation, en un tributo a la alianza entre las culturas nativo americanas y latinas.

Emeraude Toubia y Danny Ramirez dijeron presente en La Cena Los Ángeles: Celebration of Latino Culture. (Presley Ann/Getty Images)

The Long Game, In the Summers, Los Frikis, One of the Good Ones y American Historia igualmente fueron reconocidas como Spotlight Honorees por su impacto significativo en la industria y su contribución a la representación latina en el cine y la televisión.

La noche incluyó un adelanto exclusivo de la esperada película Rosario, presentada por su protagonista, la reconocida actriz Emeraude Toubia.

En esta ocasión, en vez de realizar una fiesta, La Cena decidió donar comidas empacadas de pollo, arroz y verduras a familias afectadas por los incendios de Los Ángeles. En colaboración con NeueHouse, a través de un acuerdo de crédito alimentario, las comidas fueron entregadas al Pasadena Community Job Center el pasado miércoles 19 de febrero.