Eva Longoria recibirá el Premio Platino de Honor en Madrid

La actriz, directora y productora Eva Longoria será homenajeada con el Premio Platino de Honor durante la edición número 12 de los Premios Platino que se celebrarán el 27 de abril en el Palacio Municipal IFEMA Madrid.

La actriz estadounidense de ascendencia mexicana será galardonada en reconocimiento a su destacada trayectoria en el cine y la televisión y por su constante representación de la comunidad latina en la industria estadounidense.

Recientemente, Longoria ha participado en la cinta “Tierra de mujeres” para Apple TV+, la cual produjo y protagonizó al lado de la actriz Carmen Maura, y próximamente protagonizará las producciones Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, Oh. What. Fun. y The Pickup.

A su talento como actriz, productora y directora, Longoria se ha destacado como filántropa y activista, levantando constantemente su voz en temas de inmigración y los derechos reproductivos, que tocan directamente su corazón y pasión.

Tras más de 20 años de trabajo constante en Hollywood, Eva Longoria se ha consolidado como un elemento básico de la industria, conocida por su trabajo tanto delante como detrás de la cámara, por su labor de llevar a la gran pantalla historias y personajes representativos de la comunidad latina en Estados Unidos y por allanar el camino para las futuras mujeres y minorías productoras, directoras y líderes de la industria.

Eva Longoria llega a la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios Oscar en el Dolby Theatre del Hollywood & Highland Center en Hollywood, CA, el domingo 10 de marzo de 2024. (Jason Armond/Los Angeles Times)

“Es por ello que, con este galardón, se pretende no sólo homenajear una carrera repleta de talento y brillantez, sino también la labor de una intérprete comprometida con hacer del talento iberoamericano una marca cuya presencia sea tomada como referencia alrededor del mundo y permita poner en valor nuestra calidad audiovisual”, señalaron a través de un comunicado.

La actriz Cecilia Roth fue la última galardonada con el Platino de Honor, después de que en ediciones anteriores lo recibieran figuras del mundo iberoamericano como Benicio del Toro (2023), Carmen Maura (2022), Diego Luna (2021), José Sacristán (2020), Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015), Sônia Braga (2014) y que ahora recibirá Eva Longoria.

Tras iniciarse como actriz invitada en los dramas televisivos Beverly Hills, 90210 y General Hospital, en el año 2000, Eva Longoria integró el reparto de la serie The Young and the Restless, donde representó el papel de Isabella Braña Williams desde 2001 a 2003. Sería en 2004 cuando alcanzara su consolidación como intérprete y se convirtiese en una celebridad internacionalmente conocida al encarnar el personaje de Gabrielle Solis en la popular serie cómica de la cadena ABC Desperate Housewives. Acompañada de un memorable elenco como Teri Hatcher, Felicity Huffman y Marcia Cross, la serie se mantuvo durante ocho temporadas con altos índices de audiencia y puso de relieve la gran capacidad actoral de Eva Longoria, que resultó nominada en el 2006 al Globo de Oro a Mejor actriz principal en serie de TV.

Tras apariciones en series como Empire, Devious Maids, Brooklyn Nine-Nine, BoJack Horseman y Jane the Virgin, decidió ampliar su campo de actividad y empezó a trabajar tras las cámaras, donde tendría un mayor control creativo y una mayor influencia en sus proyectos de cine y televisión. Al mando de su productora, UnbeliEVAble Entertainment, participa en la producción de gran cantidad de proyectos, incluida la serie Grand Hotel, protagonizada por el nominado a los premios de la Academia Demian Bichir y Roselyn Sánchez.

Una escena de “Tierra de Mujeres” con la actuación de Carmen Maura, Victoria Bazua y Eva Longoria que se estreno el 26 de junio de 2024 en Apple TV+. (Manuel Fernandez-Valdes/Apple TV+)

En 2023, Longoria debutó como directora de cine con Flamin’ Hot, película biográfica sobre Richard Montañez, el conserje que afirma haber sido el inventor de los Flamin’ Hot Cheetos, consiguiendo el estreno en streaming de Searchlight Pictures más visto de la historia y la nominación al Oscar a la mejor canción original por “The Fire Inside”, escrita por Diane Warren e interpretada por Becky G. Tras su estreno en el SXSW, los críticos elogiaron a Eva como una “cineasta en ciernes decidida a hacerla auténtica para la gente de la que trata”. El filme contó con una proyección en la Casa Blanca junto al entonces presidente Joe Biden, siendo así la primera película presentada en ese recinto enfocada en personajes latinos.

En marzo de 2023 estrenó la docuserie Eva Longoria: Searching For Mexico, que sigue a Longoria en su viaje por México explorando la cocina del país. Igualmente, en mayo de 2024 se anunció que la CNN reviviría la serie con Eva Longoria: Searching for Spain, que se estrenará en la CNN en la primavera de 2025.

Los Premios Platino son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y por FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales).