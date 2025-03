Jack Black y Jared Hess vuelven a México 20 años después con ‘A Minecraft Movie’

(Marco Ugarte / Associated Press)

Veinte años no son nada. El actor Jack Black y el director Jared Hess lo constataron al volver a México para presentar “A Minecraft Movie” (“Una Película de Minecraft”).

El filme es la primera adaptación cinematográfica del popular videojuego de construcción con bloques. Se mantiene fiel a su espíritu creativo y sus personajes deben encontrar la forma de sobrevivir en su mundo fantástico haciendo uso de sus herramientas e imaginación.

“Quiero decir una cosa, hace como 20 años yo y Jack Black estábamos aquí para filmar ‘Nacho Libre’ y es un placer estar con ustedes”, dijo en español Hess, realizador de filmes como “Napoleon Dynamite” y “Masterminds” (“Mentes maestras”), el viernes por la tarde en una conferencia de prensa.

“Nacho libre”, que fue dirigida por Hess y protagonizada por Black junto con la actriz mexicana Ana de la Reguera, fue filmada en 2005 en el Santuario del Señor de las Peñitas y otras locaciones históricas del estado sureño de Oaxaca. Se estrenó en junio de 2006.

En “A Minecraft Movie”, que se estrena el 4 de abril en México, Black comparte créditos por primera vez con Jason Momoa. Tanto Hess como Black recordaron la expectación que tenía el actor por emprender un proyecto con el astro de “Aquaman” y “Game of Thrones”.

“Cuando escuché que iba a estar en ‘Minecraft’ me moría de ganas de llegar al set a trabajar con él”, dijo Black. “Pero no estaba seguro de que sintiera lo mismo por mí, así que antes de saltar … le mandé un mensaje directo por Instagram y le pregunté ¿es verdad, va a pasar, lo vamos a hacer? Y él me contestó de inmediato ‘sí, hermano, hagamos Minecraft’”, agregó imitando la voz profunda de superhéroe del actor.

La experiencia resultó muy positiva y divertida para ambos.

“Esta es mi primera comedia”, dijo Momoa. “He sido un gran fan (de Black) por muchos años, así que realmente es un sueño hecho realidad … Jared también estaba en el proyecto, claro, y ‘Nacho libre’ me encanta y ‘Napoleon Dynamite’, son dos de mis favoritas. Vi ‘Nacho Libre’ anoche, qué loco, soy un nerd terrible, es fantástica”.

Momoa interpreta a Garett “The Garbage Man” Garrison, un experto en consolas retro y Black a Steve, a quien describió como un excéntrico artista frustrado con un trabajo repetitivo que odia, pero que es un maestro en el mundo de Minecraft.

Además de Black, Momoa y Hess, para presentar el filme, viajaron a México los actores Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansen y el productor Torfi Frans Ólafsson.

Los integrantes del elenco y el equipo de producción destacaron que no es necesario haber jugado el videojuego para poder disfrutar de la película, que es apta para toda la familia.

También señalaron que además de las imágenes de animación creadas por computadora, hay escenografías y utilería reales inspiradas en la estética cuadrada del juego, las cuales fueron realizadas por el departamento de arte de la película, incluyendo más de 20 árboles cúbicos gigantes, herramientas, espadas, mesas para hacer las herramientas como en videojuego, entre otros.

“La primera vez que entré (al set) quedé completamente asombrado”, dijo Hansen, quien da vida al joven Henry. “He jugado Minecraft desde siempre, fue toda mi infancia y me pareció increíble… nunca habría esperado que fuera tan hermoso, es sólo un juego, son sólo bloques, pero creo que será por siempre una gran experiencia para mí, porque esta es mi primera gran producción”.