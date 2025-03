Hombres G y Enanitos Verdes rendirán homenaje a ‘Marciano’ Cantero en una nueva gira conjunta por EEUU

Hombre G y Enanitos Verdes

Huevos Revueltos Tour 2025

26 de Junio

Radio City Music Hall/ New York, NY

28 de Junio

Allstate Arena/ Rosemont, IL

03 de Julio

Gas South Arena/ Duluth, GA

05 de Julio

Kaseya Center/ Miami, FL

08 de Julio

Moody Center/ Austin, TX

10 de Julio

American Airlines CenterDallas, TX

12 de Julio

Smart Financial Centre at Sugar Land/ Houston, TX

15 de Julio

Yaamava’ Theater/Highland, CA

18 de Julio

SAP Center/ San Jose, CA

19 de Julio

Crypto.com Arena/ Los Ángeles, CA