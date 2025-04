Luis Sandoval, Erika Reyna y Alejandra Espinoza quieren alegrarte tus mañanas con ‘Buena Vibra’

Como es sabido por los angelinos, el horario de las mañanas en la estación KLOVE 107.5 FM ha sufrido ciertos cambios desde la salida del Show de Omar y Argelia en el 2021. Luego Yssac Álvarez y Fernanda Kelly fueron los elegidos para conducir el show “Levántate” que se lanzó en octubre de ese año en sustitución del espacio que dejaba la pareja Velasco-Atilano (Omar y Argelia) y que conducían desde el 2003.

Sin embargo, de un momento a otro, Álvarez y Kelly fueron sustituidos por Maria Elena Nava y Denise Reyes en septiembre de 2023. Más tarde se le unió Paco Rodriguez logrando una buena química y un programa fresco, repleto de dinámicas de concursos, música y un equilibrio entre una audiencia relativamente joven y con la adulta.

Luego de rumores, la semana pasada el público pudo confirmar de la misma boca de los conductores de “Levántate” que el show estaba cumpliendo un ciclo y que lamentablemente le tenían que decir adiós a su público de la mañana..

Con el final de “Levántate”, el talento del show fue reubicado en la estación. María Elena Nava regresaba a la estación radial “Recuerdo” para ocupar nuevamente un cargo ejecutivo, mientras que Denise Reyes y Paco Rodríguez ahora recibían la gran oportunidad de conducir “La Chula y la Bestia”, su propio show de vespertino de 3pm a 7pm, ocupando así el mismo horario que dejaba “Buena Vibra” tras mudarse para las mañanas angelina de lunes a viernes.

Erika Reyna lleva 25 años en la radio y es la primera vez que tiene la oportunidad de compartir una show de la mañana al lado de Luis Sandoval y Alejandra Espinoza. (David Butow/Para Los Angeles Times en Español)

Los conductores Erika Reyna y Luis Sandoval se conocen desde hace más de 20 años. Reyna lleva 25 años en la radio y en la estación de KLOVE 107.5 FM ha ocupado diferentes horarios detrás de los micrófonos. Ha compartido espacios radiales con sus colegas, tal y como ocurrió en el pasado con Issac Álvarez en el horario de las tardes antes de tener la oportunidad de trabajar junto a Luis Sandoval en el show de “Buena Vibra”.

“Y la verdad te voy a ser sincera. Tengo 25 años en radio y obviamente llegar a un ‘morning show’ en la ciudad más importante que es para TelevisaUnivision Los Ángeles KLOVE 107.5 FM, estoy super emocionada, super contenta y agradecida con la gente, con la empresa que nos está dando la oportunidad, Y además super feliz de trabajar con este chiquillo (Luis Sandoval) que lo tengo conociendo como desde hace 20 años y jamás nos imaginamos que íbamos a trabajar juntos en un ‘morning show’”, dijo agradecida Reyna.

Hay que recordar que Erika tomó la batuta del show al lado de Sandoval luego que la locutora fundadora del show “Buena Vibra”, Hayacinth Gómez, decidiera retirarse de las cabinas de radio para dedicarse a sus dos pequeños hijos a tiempo completo tras haber estado al frente del show hasta septiembre del 2023.

Alejandra Espinoza, Luis Sandoval, Erika Reyna y Orlando Panda posan en las instalaciones de KLOV’E 107.5 FM. (David Butow/Para Los Angeles Times en Español)

Con mucha energía y buena vibra

Estar al frente de un programa mañanero en una de las estaciones más populares de la ciudad de Los Ángeles es una gran oportunidad y un enorme privilegio para cualquiera que ama la radio, pero también es de grandes sacrificios, pero el más intenso es tener que madrugar toda la semana.

Para Luis y Erika esto resulta ser un gran reto, pero para Alejandra es algo muy normal. De hecho, dice que siempre ha madrugado. “La verdad sí, pero me levanto a hacer mis cosas, a leer, a escribir, pero ya esto es otra cosa, aquí consumes energía. Es diferente, pero riquísimo”, explicó la figura tijuanense de 38 años de edad.

Con 4 millones de seguidores en la plataforma de Instagram Alejandra Espinoza ha logrado colocarse como uno de los rostros más queridos de la televisión gracias a sus participaciones en los programas especiales de la cadena TelevisaUnivision, pero ahora ha decidido dedicar parte de su tiempo a la radio en Los Ángeles, ciudad en la que reside desde hace 10 años y que muy pocos de sus seguidores lo saben ya que la ven trabajando en los programas que se hacen desde Miami donde se dio a conocer cuando debutó en Nuestra Belleza Latina el cual ganó, pero no solamente la corona, sino también los 90 mil dólares del premio, un contrato con Univision y hasta la oportunidad de conocer a quien se convertiría en su esposo, el coreógrafo y director creativo Anibal Marrero y padre de su hijo, ya de 10 años de edad, Mateo.

“Me parece muy curioso que la gente no sabe que yo vivo acá. De hecho el fin de semana pasado tuvimos una caminata y ahí la gente me decía ‘bienvenida a Los Ángeles’ y yo les daba las gracias, pero la verdad es que ya tengo aquí la edad de mi hijo. De hecho cuando vine para acá me embaracé y ya han pasado 10 añitos”, recordó Espinoza.

Alejandra Espinoza no dejó de reír en su debut en la radio, hasta el punto que ya le dolía la garganta, nos dijo. (David Butow/Para Los Angeles Times en Español)

Tras una década en esta ciudad, Alejandra no ha olvidado que ella siempre quiso regresar a vivir en California después de haber buscado su futuro profesional en Miami y cuando lo logró y tuvo la oportunidad de regresar a este lado del país lo hizo. “Yo iba a buscar trabajo e iba en busca de un mejor futuro para mi, pero en el momento que tenga oportunidad ‘pelo gallo’ para California y así fue”, dijo la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina en 2007, corona que logró tras haber sido convencida por su tía Marta para que participara. “Mi tía Marta, de San Diego, me cambió la vida”, agregó Espinoza en tono de agradecimiento hacia su tía.

Hoy el mundo de la radio no es tan ajeno para Alejandra, al menos desde el otro lado de los micrófonos, ya que desde siempre ha sido fan de escuchar los programas radiales. De hecho, dice que siempre llamaba para los concursos que se hacen, pero nunca le caían las llamadas.

“A mí siempre me ha gustado mucho escuchar la radio, me sube el ánimo, me río. Yo soy de las personas que si está escuchando un tema que me interesa, siempre intento marcar, nunca me contestan, pero lo intento por lo menos. Soy de las que lo intenta y se queda ahí y cuando vengo a visitar (las estaciones de radio), cuando voy a hacer promociones, me gusta mucho el ambiente, pero la verdad es que no lo tenía en mis planes. Me hicieron la invitación y bueno, yo siempre he estado en la búsqueda de conectar con la gente de Los Ángeles que creo que es mi público y cuando me lo ofrecieron no lo pensé dos veces, lo único que pregunté es ¿A que hora me tengo que levantar?”, dijo entre risas.

Una de las tareas más difíciles que tiene la gente al comenzar un trabajo es tratar de encajar y congeniar con los compañeros. Para Alejandra las cosas parecen estar alineadas ya que tanto ella como Erika tienen muchas cosas en común al igual que con sus otros compañeros. Curiosamente a ellos los une su relación con Tijuana.

La tijuanense Alejandra Espinoza promete seguir aprendiendo y adaptarse a este nuevo reto profesional frente a los los micrófonos. (David Butow/Para Los Angeles Times en Español)

Mientras Alejandra nació en Tijuana, Erika se crió desde muy chiquita en esa ciudad fronteriza. Luis estudió la Universidad en Tijuana, mientras que Panda adora viajar a esa ciudad. “Y eso es lo más chistoso, como que todos tenemos algo en común y todos conocemos los sitios de Tijuana. Y es curioso ver cómo nos conocemos sin habernos conocido”, expresó Alejandra.

Para Luis esas son coincidencias divinas. “Esas son Diosidencias’, aseguró. “Ale nació en Tijuana, se crió y fue a la escuela allá, Erika llegó chiquita a Tijuana, se crió y la mayor parte de su vida la vivió en Tijuana. Yo llegué a esa ciudad a los 18 años a estudiar en la Universidad también y viví muchos años entre Tijuana y San Diego, mientras que a Panda le gusta la fiesta en Tijuana”, agregó Sandoval entre risa, a lo que Panda aclaró que “Tijuana fue el primer lugar fuera de la Ciudad de México y de Oaxaca 9su lugar de origen) que yo conocí, entonces siempre como que me quedó ese bonito sentimiento con esa ciudad y cada vez que voy me la paso increíble”, dijo.

La relación de los cuatro con Tijuana es algo que los tiene conectados con México y no solamente con Los Ángeles. “Ir el fin de semana a Tijuana, México, es como una magia que los cuatro podemos compartir”, agregó Sandoval.

Junto a Luis Sandoval, la risueña Erika ha logrado una sólida mancuerna que comenzó en el mes de septiembre de 2023 y con la colaboración de su productor Orlando “Panda”, “Buena Vibra” ahora pasa a una nueva etapa con lo inclusión de Alejandra Espinoza.

El ahora show mañanero seguirá llegando a la audiencia de Los Ángeles, San Francisco, San José, San Diego, Fresno, Phoenix, Austin, Houston y a todo el país a través de la app de Uforia. “Básicamente nos pueden escuchar en todo el país y lugares como Alaska, Puerto Rico y Hawaii”, dijo Sandoval.

“Así que bajen la aplicación para que puedan hacerlo”, explicó Alejandra, no sin antes invitar a los seguidores del show a que se levanten temprano junto a ellos para recibir y compartir su “Buena Vibra”.