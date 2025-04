La Fundación Cultural Latin Grammy lanza la cuarta edición de mentoría y panel virtual con She is The Music

El año pasado en la ciudad de Miami fueron reconocidas durante la Semana del Latin Grammy con el galardón Leading Ladies figuras como Diana Rodríguez, Vivir Quintana, Ana Rosa Santiago, Julieta Venegas y hoy la Fundación Cultural Latin Grammy anunció la participación de estas destacadas mujeres del mundo de la música y el entretenimiento en la cuarta edición de su programa de mentoría Leading Ladies of Entertainment Connect TogetHER , en alianza con She Is The Music, una entidad global sin fines de lucro que trabaja para incrementar el número de mujeres en la industria.

Para esta edición, las mentoras del programa colaborativo proveerán sesiones de mentoría virtuales individuales a mujeres jóvenes que aspiran continuar una carrera en las industrias de la música y el entretenimiento, se unen a las galardonadas como Leading Ladies of Entertainment y a otras figuras como Rocío Guerrero, directora de Música, Latin/Iberia, Amazon Music; Rosa Lagarrigue; CEO de la compañía de management de artistas RLM; Luana Pagani, socia y presidenta de Fairwinds Entertainment; Ivy Queen, cantautora nominada al Latin Grammy, Janina Rosado, pianista, arreglista y directora musical ganadora del Latin Grammy y la reconocida comunicadora Maria Elena Salinas.

Hay que considerar que el evento de Leading Ladies of Entertainment que se realiza durante la Semana del Latin Grammy con La Academia Latina de la Grabación y el programa Leading Ladies Connect TogetHER con la Fundación son dos aspectos distintos de la iniciativa. Los programas están intercalados pero separados. Leading Ladies of Entertainment fue creado hace ocho años y reconoce a mujeres profesionales con conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento latino que han realizado aportes significativos e inspirado a la siguiente generación de líderes.

Entre tanto, Leading Ladies Connect TogetHER es el programa de mentoría con la Fundación donde las homenajeadas participan como mentoras para la próxima generación de mujeres en la industria de la música y en esta ocasión Vivir Quintana, cantautora y activista social por los derechos de las mujeres en México; Diana Rodríguez, CEO y fundadora de Criteria Entertainment, firma de management y marketing musical, y Mercado Negro, agencia de management y sello boutique; además de Ana Rosa Santiago, vicepresidente sénior de Música Latina & LatAm de Universal Music Publishing Group; Julieta Venegas, cantautora ganadora del Latin Grammy y Grammy forman parte de este imporatnate grupo mujeres destacadas.

De acuerdo al organismo, “retribuir lo recibido y crear oportunidades para las futuras generaciones son pilares fundamentales de este programa, y el panel Leading Ladies of Entertainment Connect TogetHER, ampliará el acceso al conocimiento de estas Leading Ladies. El panel, moderado por las participantes Anabella Paolucci y María Esperanza, incluye conversaciones con Rocío Guerrero, Luana Pagani, Maria Elena Salinas y Ana Rosa Santiago.

“Nos enorgullece apoyar la próxima generación de mujeres en la industria de la música latina junto a las Leading Ladies quienes comparten generosamente su tiempo y experiencia y She Is The Music”, compartió en un comunicado Raquel “Rocky” Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. “Juntas, el impacto de la comunidad es visible a la par que trabajamos para cerrar la brecha de género en la industria musical latina”, agregó.

La iniciativa Leading Ladies of Entertainment fue creada por La Academia Latina de la Grabación en 2016 para honrar y reconocer a mujeres profesionales con conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento que han hecho aportes significativos e inspirado a la siguiente generación de mujeres líderes.