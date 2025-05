Por qué el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars en toda la galaxia

El Día de Star Wars fue creado por los fanáticos en un astuto juego de palabras con una de las frases más populares de las películas: “Que la fuerza te acompañe” (“May the force be with you”, en inglés), y que con respecto al 4 de mayo se expresaría así: “May the 4th be with you”.

No es un día festivo oficial, pero se ha vuelto tan conocido que incluso el expresidente estadounidense Joe Biden lo conmemoró el año pasado cuando el actor de “Star Wars” Mark Hamill visitó la Casa Blanca un día antes.

“Creo que es una forma muy ingeniosa para que los fanáticos celebren su pasión y amor por ‘Star Wars’ una vez al año”, declaró Steve Sansweet, fundador y presidente ejecutivo de Rancho Obi-Wan, un museo sin fines de lucro en California que tiene la mayor colección en el mundo de recuerdos de “Star Wars”.