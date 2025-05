Barbie Ferreira se aleja de ‘Euphoria’ para buscar papeles sensibles como el de ‘Bob Trevino Likes It’

Todavía es demasiado pronto para olvidarse de Kat Hernandez, el memorable personaje que interpretó durante las dos primeras temporadas de “Euphoria”, la aclamada serie de HBO sobre adolescentes contemporáneos que dio a conocer a figuras tan populares de la industria hollywoodense como Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi.

Pero habrá que acostumbrarse a su ausencia, porque, como lo anunció hace ya un buen tiempo su intérprete, Barbie Ferreira, la carismática latina del show no aparecerá ya en la tercera temporada, debido a que la misma actriz no se encontraba satisfecha con el futuro planeado para el personaje y deseaba buscar nuevos horizontes creativos.

Y eso es justamente lo que ha venido haciendo desde entonces con su participación en diversos proyectos para la pantalla grande, entre lo que se encuentra “Bob Likes It”, una conmovedora historia basada en hechos reales que tuvo un breve paso por los cines locales y que se encuentra disponible desde hoy en Video On Demand y en formato digital.

En el filme, Ferreira interpreta a Lily, una joven con un gran corazón, pero una enorme carga de tristeza, que luego de buscar a su padre en Facebook, termina conectándose con un hombre mayor que podría convertirse en la persona que necesita en su vida, y que es interpretado por el gran John Leguizamo (“Carlito’s Way”, “John Wick”).

En entrevista con Los Angeles Times en Español, la descendiente de brasileños ofreció detalles de su aproximación al rol protagónico de esta cinta, de su relación en el set con Leguizamo, de su vinculación al universo latino y de sus próximos proyectos.

Barbie, ¿dónde puedo encontrar uno de esos ‘smash labs’ que aparecen en la película, y que te dan la posibilidad de romper cosas sin tener cargo de conciencia? Lo necesito.

Oh, Dios mío. Sé que son mucho más comunes de lo que parece, porque mucha gente tiene cuartos de escape recreativos, juegos de láser tag y estas ‘salas de rabia’.

Para mí, fue genial participar en esa escena. El día anterior había sido muy duro y lo necesitaba. En Kentucky, donde filmamos, había como 38 grados, y tenía que llevar encima todo el equipo de protección que te exigen esos lugares, lo que aumentó la frustración. Lo recomiendo completamente.

Algunos personajes en esta película podrían merecer un puñetazo, o al menos poco respeto por la manera en la que se comportan. Pero lo bueno es que esto tiene un mensaje de esperanza, incluso si no te sientes muy bien porque estás rodeado de gente negativa, ¿verdad?

Sí. Lo que realmente me encanta de esta película es que Lily es una persona muy optimista a pesar de haber tenido una infancia horrible, de no haber tenido casi orientación y de no haber recibido amor incondicional durante su crecimiento. Sin embargo, vive su vida con una ilusión infantil, tratando de mejorar todo lo que la rodea, aunque no tenga ni idea de lo que está haciendo. Y eso se debió a que la directora y guionista,Tracie Laymon, vivió una versión de esta historia, e hizo esta película porque alguien fue amable con ella.

¿Cómo fue desarrollar el personaje? Porque este no es necesariamente un trabajo autobiográfico, más allá de lo que dices.

Cuando leí el guión, me sentí muy conectada con el personaje y sentí incluso un instinto maternal hacia ella. Como se basaba en un caso real, cuando hablé con Tracie por primera vez, no estaba segura de si ella quería que la interpretara completamente; pero no era así, porque esta una historia ficticia, aunque el mensaje es correcto y real.

Ella conoció en Facebook a un hombre que fue muy amable con ella durante varios años, pero nunca llegaron a verse en persona, como sucede aquí. Creamos un personaje completamente diferente a nosotras dos, aunque pusimos nuestros propios dolores en el personaje.

Lo mejor de ser actor es que puedes explorar partes de tu mente que no expresas a diario. Me gusta pensar en los personajes como pequeños aspectos de mi personalidad. En el caso de Lily, lo que realmente me conectó con ella fue la falta que tuve de una figura paterna durante la infancia, y cómo eso me ha convertido en quien soy.

Así que sentí una conexión visceral con el personaje en todos los sentidos. Todos conocemos a alguien que busca desesperadamente conectar con los demás y que no tiene a nadie a su alrededor.

Por más actor o actriz que seas, me parece imposible no utilizar alguna referencia personal cuando trabajas, pero lo interesante es que tienes que alterar esas experiencias para adaptarlas al personaje de ficción.

Bueno, yo he asistido toda mi vida a clases de interpretación, pero nunca he estado en una escuela de arte dramático ni nada por el estilo. Así que realmente he creado mi propio método de cómo me siento, cómo actúo y cómo elijo mis proyectos. Mis actrices favoritas aportan algo diferente de sí mismas a cada personaje. Es solo una parte de ellas que es diferente, pero está impregnada de verdad. No es algo sacado de la nada.

En el caso de Lily, quería crear un personaje que fuera totalmente opuesto a mí porque, en primer lugar, es más sincero; yo soy una chica crecida en Nueva York que habla rápido y que aprendió desde temprano a lidiar con las cosas que le sucedían.

Me encanta observar a la gente. Me encanta ver documentales. Si estoy sentada en una cafetería, observo cómo hablan los que están ahí. Las personas son muy extrañas. Tienen formas raras de interactuar. Y eso me parece fascinante. Así que es genial poder aportar una parte de mí misma a esa fascinación que tengo por los seres humanos y lo que he aprendido de otras personas cuando me enfrento a un personaje.

Es refrescante verte en un tipo de historia que no habías hecho antes. No quiero parecer simplista, pero debido a “Euphoria”, la gente podría pensar que esta película es sobre una mujer joven que se involucra físicamente con un tipo mayor. Pero no es así.

Esa fue la razón por la que me gustó. Me pareció increíblemente radical que en el 2025 se hiciera una película tan sana que no cayera en ningún tópico. No es excesiva. Tiene más fondo que estilo. Ahora, todo gira en torno a lo sofisticada que es la cinematografía, lo bonitos que son los trajes, quién es la persona guapa de la película. No me malinterpretes; también me gustan esas cosas, pero me pareció muy ‘cool’ que esta película fuera completamente lo contrario. Se trata de dos personajes que no son atractivos en ningún sentido, que se encuentran y que entablan una amistad muy saludable.

Las expresiones faciales de Lily dicen mucho. No solo expresan dolor, sino que muestran empatía. Muchas de las personas que la rodean son extremadamente narcisistas, pero ella no.

Me han dicho que tengo una cara muy expresiva, y como actriz, espero que eso sea algo bueno. Incluso en mi vida personal, soy muy transparente, como un libro abierto. Mi rostro cuenta la historia de cómo me siento. Pude aprovechar eso en esta película, porque Lily es muy introvertida la mayor parte del tiempo, pero cuando explota, se vuelve extremadamente extrovertida.

Otra escena del filme. (Roadside Attractions)

Tenemos que hablar del tipo mayor, es decir, de Bob Trevino, que es interpretado por el increíble John Leguizamo. Él es colombiano, y dice algunas palabras en español, pero en argot mexicano, porque interpreta a una persona de ascendencia mexicana. ¿Te enseñó alguna palabra en español o algo así?

Yo hablo un poquito de español en la vida real, porque hablo portugués. Sobre todo cuando estoy un poco borracha. Me encanta ir a Ciudad de México; es mi ciudad favorita.

De todos modos, hay un elemento latino en esta película que probablemente no formaba parte de la historia real, porque Tracie parece ser completamente anglosajona, ¿no?

Sí. Creció en Texas rodeada de muchos latinos, y pensaba que era muy importante tener ese aspecto. Tenía muchas ganas de hacer un homenaje a los latinos de su vida, y por eso nos incluyó. Fue un detalle muy bonito por su parte, porque podría haber sido más literal y haber recurrido a estadounidenses blancos del sur. Pero decidió ir en la dirección contraria, lo que me pareció genial, porque John interpreta a un hombre a un obrero mexicano, muy trabajador y muy amable, y eso es algo que no se ve mucho en él, debido a que lo hacen interpretar mayormente a chicos malos.

Ya revelaste las razones de tu salida de “Euphoria”, pero parece que no participar más en la serie te ha dado la oportunidad de aceptar muchas propuestas diferentes y hasta de hacer una obra de teatro en Broadway.

Sí, ha sido genial reinventarme. Ahora soy adulta. Antes, interpretaba a niñas. Los personajes a los que tengo acceso son mucho más maduros. Estoy muy agradecida de haber podido participar en “Euphoria”, porque me permitió ser una actriz profesional, que era el sueño de mi vida; y eso es lo que me ha permitido explorar todos los demás aspectos de este oficio.

Sin embargo, por muy genial que sea estar en “Euphoria”, representa una gran limitación de tiempo, porque el rodaje es muy largo y estás atado a él durante el periodo que dura el contrato.

Me llama la atención particularmente tu participación en el ‘reboot’ de “Faces of Death”. La original fue muy controvertida. Supongo que esta versión no utiliza imágenes reales.

No, no hicimos nada ilegal en esta película. Aunque lo interesante de la “Faces of Death” original es que la gente pensaba que era real, cuando la mayor parte era falso. Pero es una película muy perturbadora y muy divertida. Es genial poder retomar una propiedad intelectual con una historia tan oscura.

También estarás en “Mile End Kicks”, donde interpretarás a una crítica de música metida en la escena independiente de Montreal de los 2010. Suena igualmente interesante.

Es una gran película; sexy, divertida y descarnada. Es como una versión ‘indie’ de una comedia romántica. Me parece que funciona muy bien para este momento, porque la gente está experimentando nostalgia por esa década. Y es muy canadiense. Tuve que aprender el acento de Toronto, porque mi personaje es una oriunda de ahí que se muda a Montreal.