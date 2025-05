El legendario fotógrafo brasileño Sebastião Salgado deja de existir a los 81 años

Salgado y su esposa habían trabajado desde la década de 1990 para restaurar parte de la Mata Atlántica en Minas Gerais. En 1998, convirtieron un terreno que poseían en una reserva natural, según su biografía, publicada en el sitio web de la Academia de Bellas Artes de Francia. Ese mismo año, crearon el Instituto Terra, que promueve la reforestación y la educación ambiental.

Salgado y su esposa, Lélia Wanick Salgado, fundaron Amazonas Images, una agencia que maneja exclusivamente su obra. También le sobreviven sus hijos, Juliano y Rodrigo.

El periódico brasileño Folha de Sao Paulo, que publicó varias obras de Salgado en las últimas décadas, informó que el artista canceló recientemente una reunión con periodistas en la ciudad francesa de Reims debido a problemas de salud. Estaba previsto que asistiera a una exposición con obras de su hijo Rodrigo para una iglesia en la misma ciudad el sábado, informó el diario.

Una exposición de unas 400 obras de Salgado está actualmente en exhibición en la ciudad de Deauville, en el norte de Francia. En una entrevista sin fecha con Forbes Brasil, publicada el jueves, Salgado dijo que asistir a ella se sentía como un paseo por su vida.

“¿Cuántas veces en mi vida he dejado mi cámara a un lado y me he sentado a llorar? En ocasiones era demasiado dramático, y estaba solo. Ese es el poder del fotógrafo; poder estar allí”, dijo Salgado. “Si un fotógrafo no está allí, no hay imagen. Necesitamos estar allí. Nos exponemos mucho. Y por eso es un privilegio tan inmenso”.

