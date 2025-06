Los Tony celebran la comedia romántica de androides ‘Maybe Happy Ending’ y la histórica ‘Purpose’

“Sunset Blvd.”, con Nicole Scherzinger como una luminaria del cine caída en desgracia desesperada por recuperar su fama, ganó la mejor reposición de musical, otorgando al compositor Andrew Lloyd Webber su primer Tony competitivo desde 1995, cuando el espectáculo original ganó. La versión actual es una producción reducida y minimalista.

Scherzinger también ganó como mejor actriz principal en un musical, superando un considerable desafío de Audra McDonald en un notable giro en la carrera de la ex cantante principal del grupo pop Pussycat Dolls y jueza de programas de talentos en televisión.

“Al crecer, siempre sentí que no pertenecía, pero ustedes me han hecho sentir que pertenezco y que finalmente he llegado a casa”, dijo. “Así que si hay alguien ahí afuera que siente que no pertenece, o que su momento no ha llegado, no se rindan. Sigan dando y dando porque el mundo necesita su amor y su luz ahora más que nunca”.

Criss, quien ha protagonizado de todo, desde “Glee” hasta “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, ganó su primer Tony por “Maybe Happy Ending”, que también coprodujo. Dijo que lo compartía con Shen, quien no fue nominada.

Darren Criss, a la izquierda, y Helen J Shen interpretan “Never Fly Away” de “Maybe Happy Ending” durante la ceremonia. (Charles Sykes/Invision/AP)

Sarah Snook ganó como mejor actriz principal en una obra por su incansable trabajo en “The Picture of Dorian Gray”, donde interpreta los 26 roles. “No me siento sola ninguna noche que hago este espectáculo”, dijo Snook, desestimando la idea de que sea un espectáculo unipersonal. “Hay tantas personas en el escenario haciéndolo funcionar y detrás del escenario haciéndolo funcionar”.

El astro del cabaret del centro, Cole Escola, ganó como mejor actor en una obra por su versión desquiciada, reprimida y exagerada de Mary Todd Lincoln en “Oh Mary!”, superando a estrellas de Hollywood como George Clooney y Daniel Dae Kim. Sam Pinkleton ganó como mejor director por “Oh, Mary!”, y agradeció a Escola, diciendo que le enseñaron: “Haz lo que amas, no lo que crees que la gente quiere ver”.

Francis Jue ganó como mejor actor destacado en una obra por la reposición de “Yellow Face”. Dijo que le regalaron su esmoquin de otro actor asiático que quería que lo usara en los Tony.

“Solo estoy aquí gracias al aliento e inspiración de generaciones de maravillosos artistas asiáticos merecedores que vinieron antes que yo”, dijo.

Jak Malone ganó como mejor actor de reparto en un musical por la importación británica “Operation Mincemeat: A New Musical”, interpretando a una mujer en cada actuación. Esperaba que su victoria pudiera ser una poderosa defensa de los derechos trans. “Eureka Day”, la sátira social de Jonathan Spector sobre liberales bienintencionados que debaten la política de vacunas de una escuela, ganó como mejor reposición de obra.

El elenco original de “Hamilton”, incluido el creador Lin-Manuel Miranda, hizo una vuelta de victoria vestidosde negro para marcar el décimo aniversario del espectáculo en Broadway, con un popurrí que incluía “My Shot”, “The Schuyler Sisters”, “History Has Its Eyes on You” y “The Room Where It Happens”.