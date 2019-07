Una entrevista con Piro Pendas: 'El Punk es cuestión de creatividad y actitud, no de jerarquías sociales'

Eso es problema de cada quien; probablemente porque era clase media y no venía de los barrios bajos, cosa que me parece ridícula. el Punk era cuestión de creatividad y de actitud, no de jerarquías sociales. Y si no me crees checa quien era el padre (Ronald Mellor) de Joe Strummer, un diplomático. ¡De hecho Joe nació en Turquía!