Copenhague ha llevado los viajes en bicicleta a un nivel completamente diferente

Soren Jensen vendió su automóvil hace seis años y se unió a los ríos humanos que recorren Copenhague todos los días. Rápidamente perdió alrededor de 50 libras en sus viajes diarios en bicicleta, mientras ahorraba tiempo y una pequeña fortuna.

“Tenía un Mercedes pero permanecía en el garaje todo el tiempo porque era mucho más fácil llegar a todas partes en bicicleta”, dijo Jensen, un hombre de 51 años que trabaja en un banco de inversión del centro. Se deshizo del automóvil, que le estaba costando alrededor de $500 al mes, después de mudarse de los suburbios a la ciudad y descubrir que ya no lo necesitaba.

“No me lo pierdo en absoluto”, agregó Jensen de 6 pies 7 pulgadas antes de emprender el viaje a casa en una cálida noche de verano. Dijo que lo había estado esperando toda la tarde. “La hora en bicicleta es tiempo que no tengo que pasar en un gimnasio. Me puse más saludable y espero todos los días ese aire fresco. La vida es buena”.

El ciclismo ha sido parte de la buena vida en Copenhague durante décadas. Comenzó su renacer en 1973 después de que las conmociones de los precios mundiales del petróleo golpearon a los automovilistas en esta ciudad industrial que alguna vez fue sucia. A pesar de las condiciones ventosas y lluviosas durante gran parte del año, andar en bicicleta en Copenhague se hizo cada vez más popular en los años ochenta y noventa, gracias a la mentalidad de construir el futuro, y un clamor público por un espacio amplio, carriles para bicicletas elevados unos pocos centímetros sobre el nivel de la calle.

Anuncio

En los últimos años, el ciclismo ha disfrutado de otro aumento en popularidad: el resultado de la mejora constante de los carriles para bicicletas junto con el temor al cambio climático. El calentamiento global presenta una amenaza existencial para este puerto del Mar Báltico, que se encuentra a pocos pies sobre el nivel del mar.

El gobierno de la ciudad de Copenhague informó a principios de julio que el 62% de sus residentes ahora viajan al trabajo o la escuela en bicicleta, un aumento del 52% en 2015 y del 36% en 2012, cuando el Ayuntamiento lanzó un plan de 14 años para mejorar la calidad, seguridad y comodidad del ciclismo. Ellos pedalean un total estimado de 800.000 millas por día. Según los informes locales, hay más bicicletas (675.000) que personas en Copenhague, y cinco veces más bicicletas que automóviles.

Anuncio

Como parte del llamativo compromiso de Copenhague de convertirse en la primera ciudad capital libre de emisiones de carbono del mundo para 2025, ha habido una serie de actividades en los últimos años para mejorar la infraestructura ciclista que es ya impresionante. Los objetivos son atraer a más pasajeros, reducir las emisiones de carbono y ayudar a la capital danesa a mantenerse por delante de Amsterdam y otras ciudades.

Los ciclistas, muchos de camino a casa después del trabajo, esperan una señal de tráfico en Norrebrogade, una avenida principal de ciclismo en la capital danesa. (Erik Kirschbaum / For The Times)

“Somos una ciudad ciclista y queremos ser los mejores del mundo”, dijo en una entrevista Klaus Mygind, miembro del Ayuntamiento de Copenhague a cargo de la política de transporte. “Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. No soy un enemigo de los autos. Pero creo que debemos hacer todo lo posible para detener la mayoría de los viajes en automóvil a la ciudad. Necesitamos más bicicletas, menos carros”.

Mygind, de 63 años, miembro del gobernante Partido Popular Socialista de extrema izquierda, cree que muchos más daneses se están cambiando al ciclismo porque sienten una responsabilidad con las generaciones futuras.

“Creo que el problema del cambio climático es lo que ha motivado aún más a tomar la bicicleta”, dijo. “Piensan que si están montando su bicicleta en lugar de un automóvil, están ayudando a combatir el problema de una manera pequeña y personal”.

Todos los ámbitos de la vida se pueden ver pedaleando contra el viento durante las horas pico de la mañana y la tarde. Con carriles lo suficientemente anchos para dos y, a veces, incluso tres bicicletas, los ciclistas son, en su mayor parte, cordiales y cuidadosos con algún ‘mal educado’ en el pelotón. No es inusual ver a abogados, médicos y profesionales de negocios vestidos con traje parados en sus bicicletas en las luces rojas al lado de carniceros, panaderos y empleados.

“Creo que andar en bicicleta es bueno para la sociedad, mantiene a las personas unidas”, dijo Mygind.

Anuncio

La llegada de las bicicletas eléctricas, que ha ayudado a un número creciente de personas mayores a unirse a la moda de los ciclistas, y el arribo más reciente este año de scooters eléctricos, que han atraído a los hipsters a los carriles para bicicletas, también han sido factores que contribuyeron al reciente auge en viaje de dos ruedas.

Lars Mathiasen no ha tenido un automóvil desde 2002. Se desplaza por la ciudad con sus tres hijos sentados frente a su bicicleta de carga tipo caja. (Erik Kirschbaum / For The Times )

“Se ven muchas más bicicletas eléctricas en estos días”, dijo Lars Mathiasen, un podcaster y periodista de video de 46 años que no ha tenido un auto desde 2002. Se desplaza con sus tres hijos sentados al frente de su bicicleta de carga en forma de caja. “Ves a más personas que probablemente tendrían dificultades para andar en una bicicleta normal debido a una rodilla o una mala espalda o porque tienen sobrepeso y ahora usan bicicletas eléctricas”.

Para lograr que viajar en bicicleta sea aún más fácil, rápido y cómodo, Copenhague ha construido 17 nuevos puentes dirigidos a ciclistas sobre los puertos y canales de la ciudad desde 2006, 15 de ellos en los últimos cuatro años. Además, se ha creado una serie de más de una docena de ‘supercykelsti’, o autopistas de bicicletas, para senderos ciclistas de mayor velocidad y sin semáforos desde los suburbios que se extienden hasta 15 millas.

Tomados en conjunto, los esfuerzos para reforzar la infraestructura del ciclismo mientras hacen que conducir y estacionar en la ciudad sean prohibitivamente costosos y difíciles envían fuertes señales a los viajeros sobre dónde radican las prioridades. (Una multa de estacionamiento puede costar hasta $80).

“El ciclismo realmente ha explotado en los últimos 10 años”, dijo Yael Bassan, un empresario de 29 años cuya tienda Copenhagen Bicycles alquila alrededor de 2.000 bicicletas por día, casi el triple que hace cuatro años. “Incluso se ha convertido en una importante atracción turística por derecho propio. La gente viene a Copenhague de todo el mundo para hacer ciclismo en serio en la ciudad, o simplemente quieren andar por algunas horas para tomar algunas fotos y poder probar que estaban en bicicleta en Copenhague”.

La tienda Copenhagen Bicycles de Yael Bassan alquila unas 2.000 bicicletas por día, el triple que hace cuatro años. (Erik Kirschbaum / For The Times)

Anuncio

Bassan, quien anda en bicicleta aproximadamente 12 millas por día, dijo que los niños crecen con bicicletas desde una edad muy temprana, un poco como los canadienses que aprenden a patinar desde el momento en que pueden caminar.

“Nunca he tenido un automóvil”, dijo. “No tiene ningún sentido en Copenhague”.

Hay más de 250 millas de carriles para bicicletas en Copenhague, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, y unas 600 millas de carriles para bicicletas en el área metropolitana de Copenhague. (Por el contrario, Los Ángeles, una ciudad mucho más grande y más poblada, tiene alrededor de 145 millas de senderos para bicicletas independientes o carriles para bicicletas separados). Nueve de cada 10 daneses poseen una bicicleta.

“Voy a todas partes en bicicleta y no creo que haya conducido un automóvil en al menos 15 años”, dijo Sune Scheibye, de 43 años, quien trabaja en el nuevo y moderno incinerador de residuos Amager Bakke de Copenhague, que también funciona como una planta de energía y cuenta con un Pista de esquí de 450 yardas de largo por su techo. “Es como vestirse o lavarse los dientes por la mañana. Te subes a tu bicicleta todos los días porque está allí. Así que nadie se pregunta si es mejor andar en bicicleta o conducir un automóvil. Andar en bicicleta es lo que hacemos”.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí