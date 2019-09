La manipulación de datos es el último escándalo en una granja de salmón de Chile

Existe una empresa de cultivo de salmón ubicada en el extremo sur de Chile que se llama Nova Austral. La compañía se apresura a señalar que su salmón no contiene antibióticos.

Eso es un gran punto de venta. El salmón criado en granjas cargado de antibióticos asusta a muchos consumidores. Por lo tanto, el tipo libre de antibióticos puede obtener primas de hasta un 30% sobre el producto normal en los mercados internacionales. (El salmón atrapado en la vida salvaje aumenta hasta cuatro veces más que el criado en granjas).

Haga clic en el sitio web de Nova Austral y encontrará todas las imágenes de las frías aguas antárticas, los chubascos de nieve y la escarpada costa patagónica. El nombre de la marca de la compañía, Sixty South, que se puede encontrar en Fresh Direct de Nueva York, entre otros lugares en EE.UU, aparece en la página de inicio. “Salmón puro, naturalmente”, declara.

Lo que la página no dice es que la compañía se vio obligada a reconocer el mes pasado que un informe de investigación publicado por el periódico local El Mostrador era cierto: Nova Austral había reportado mal sus datos de mortalidad de peces a los reguladores. Su salmón se estaba muriendo en cantidades alarmantes que habían estado ocultas al público.

Una gran cantidad de escándalos han afectado a la floreciente industria chilena del salmón en los últimos años. Como la época en que unos 900.000 peces escaparon al Pacífico. Y cuando una floración de algas que los ambientalistas atribuyeron en parte al cultivo de salmón causó estragos en la costa chilena.

No hay indicios de que Nova Austral haya vendido pescado enfermo a los minoristas, pero, aún así, este incidente ha tocado una fibra sensible en Chile, que produce alrededor del 25% del suministro mundial, de una manera que esos otros incidentes no lo hicieron. Los reguladores están presentando cargos civiles; los miembros del congreso piden una regulación más estricta; el alto ejecutivo de Nova Austral, Nicos Nicolaides, fue bruscamente removido de su cargo; y el precio de los bonos extranjeros de la compañía cayó a tan sólo 60 centavos por dólar.

La saga también destaca otra tendencia creciente en un momento en que lo orgánico y lo ecológico están de moda entre los consumidores adinerados del mundo: la tentación de saltarse información y dar a los productos una apariencia de sostenibilidad es genial. La práctica se llama ‘lavado verde’. Y aunque Nova Austral puede no haber sido un lavado verde en un sentido estricto, después de todo, los peces no tienen antibióticos, lo que hizo es un pariente directo: falsificar los datos para que su producto orgánico se vea más verde de lo que realmente es.



“Lo que sucedió con Nova Austral es intolerable”, dijo Alejandro Buschmann, biólogo y profesor de la Universidad de Los Lagos, con sede en la principal región productora de salmón de Chile. “Este acto deshonesto arroja una duda sobre toda la industria del salmón porque no hay evidencia de que no haya sucedido lo mismo con otras compañías”.

La junta de Nova Austral cooperó plenamente con los reguladores e implementó medidas para garantizar la notificación precisa de la mortalidad de peces, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico. En una llamada en julio, Harold Meyer, director de la junta y de Bain Capital, dijo que la investigación identificó “deficiencias inaceptables”. Agregó que Nova Austral “nunca ha comprometido los estándares de producción, integridad del producto y sostenibilidad”.

Las firmas de capital privado Bain Capital y Altor Funds tomaron el control de Nova Austral en 2014 después de que una de sus compañías lo comprara por $183 millones. Las dos entidades de compra no respondieron las solicitudes de comentarios.

La marca Sixty South a menudo se vende en almacenes que ofrecen productos alimenticios orgánicos y saludables, como Lunds & Byerlys, con 27 tiendas exclusivas en Minneapolis y en muchos restaurantes y hoteles, incluido el Loews New Orleans. Alrededor de un tercio de su producción se vendió en Estados Unidos el año pasado. Fresh Direct, Loews Hotels y Lunds & Byerlys no respondieron de inmediato a correos electrónicos y llamadas solicitando comentarios.

La industria del salmón lleva mucho tiempo siguiendo la tendencia de la alimentación saludable. La demanda de pescado rico en proteínas y bajo en carbohidratos creció un promedio de 4.5% anual en la década que finalizó en 2017, más rápido que el de aves de corral, cerdo o carne de res. Y Chile, superado sólo por Noruega en la producción de la mayor cantidad de salmón, se ha beneficiado, con exportaciones que se duplicaron en la última década, a $4.7 mil millones el año pasado.

De hecho, el salmón es la principal exportación de Chile fuera de la minería y, con un crecimiento de dos dígitos en los últimos tres años, se considera clave para diversificar una economía que se ha estancado en un incremento lento y que depende demasiado de la producción de cobre.

Pero ahora la serie de incidentes amenaza con dar a los productores de salmón una reputación que no pueden permitirse, verse como quienes se saltan las reglas.

Cuando murieron 30 millones de salmones en 2016, los pescadores de la isla de Chiloé se amotinaron durante semanas mientras las almejas muertas se lavaban. La industria culpó a las floraciones de algas estacionales, pero una investigación de Greenpeace seis meses después dijo que 5.000 toneladas de salmón muerto fueron arrojadas a los mares abiertos, empeorando el efecto de la floración de algas.

Algunos agricultores chilenos ya están distanciando su producto del país, comercializándolo “como salmón patagónico, no como salmón chileno”, dijo Gorjan Nikolik, director asociado de proteína animal en RaboResearch Food & Agribusiness. “La diferencia sería la pureza de las aguas de los peces criados en la Patagonia”.

Nova Austral no es un gran partícipe en la industria de Chile, con aproximadamente el 3% de la producción total, pero ha tratado de diferenciarse de la competencia. Los agricultores chilenos usan altos niveles de antibióticos para combatir enfermedades que se propagan más fácilmente en las aguas chilenas, especialmente cuando los peces se crían en jaulas abarrotadas, 1.400 veces más antibióticos que Noruega para producir la misma cantidad de salmón en 2017, según el grupo ambientalista Oceana.

Por el contrario, Nova Austral no usa antibióticos, una estrategia que le valió el aplauso de grupos ambientalistas y un certificado de agricultura responsable del Consejo de Administración de Acuicultura de la World Wildlife Foundation. Eso, a su vez, le permite obtener precios superiores de los consumidores de salmón que están cada vez más preocupados de que el uso intensivo de antibióticos pueda generar superbacterias resistentes a los medicamentos.

Cada vez más minoristas, como Whole Foods, requieren que todos los pescados y camarones en sus tiendas no contengan antibióticos u hormonas, según Xian Deng, analista del Banco Berenberg en Londres.

Pero la imagen prístina de Nova Austral se estrelló en junio con los primeros informes de que había manipulado la cantidad de salmón que había muerto en sus granjas. Las regulaciones chilenas requieren que los acuicultores con una mortalidad superior al 15% reduzcan sus existencias de pesca en el próximo ciclo para evitar la propagación de enfermedades. La investigación del periódico reveló que los ejecutivos mantuvieron una doble contabilidad de las tasas de mortalidad y reportaron constantemente muertes por debajo del umbral del 15%.

Si bien el último escándalo ha provocado llamados a una regulación más estricta, es probable que Nova Austral se enfrente a una multa de aproximadamente $200.000. Potencialmente más perjudicial, el Consejo de Administración de Acuicultura suspendió su certificación como ‘agricultura responsable’.

“La industria y el gobierno deberían pensar mucho sobre este tipo de eventos”, dijo Buschmann. “Este caso demuestra que los reguladores y las agencias de certificación internacionales pueden ser engañados fácilmente”.

