Royal Caribbean zarpa con ayuda para afectados por Dorian en Gran Bahama

El crucero Mariner of the Seas, de la compañía Royal Caribbean , zarpó este viernes de Puerto Cañaveral, en la costa este de Florida, rumbo a Gran Bahama, donde entregará miles de raciones de comida y agua a las víctimas del huracán Dorian.

El buque, junto con el Empress of the Seas, de la misma compañía, entregará suministros necesarios en esta isla, una de las más castigadas por el ciclón a inicios de esta semana cuando llegó como huracán de categoría 5 con vientos máximos sostenidos que superaron la 180 millas por hora.

Entre la ayuda que entregarán a primera hora del sábado en la isla hay 47.000 botellas de agua, 362 generadores, 250 carpas, 25.000 pies cuadrados de madera contrachapada, 55.400 pañales desechables y 7.500 libras de comida para mascotas.

Fuentes de la empresa indicaron a Efe que además de llevar suministros esperan recoger a víctimas de Freeport, la capital de Gran Bahama, castigada por Dorian durante horas, y trasladarlas a la capital del archipiélago, Nassau.

La compañía precisó que estas personas podrán comer, dormir, ducharse e incluso ver al equipo médico abordo durante este traslado.

El Mariner of the Seas transportan comidas calientes a base de pollo y pavo, así como sándwiches y papas fritas.

La ayuda se entregará a la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias (NEMA, en inglés) de Bahamas, que a su vez la distribuirá mayoritariamente entre iglesias de la isla.

El Empress of the Seas fue el primero de los barcos de Royal Caribbean en llegar a Bahamas como parte de su operación humanitaria, con la que pretende entregar 20.000 comidas diarias en Freeport.

Para los próximos días está prevista la llegada de otros de sus cruceros, Symphony of the Seas, Celebrity Equinox y Harmony of the Seas, subrayó la empresa.

Royal Caribbean ha prometido un millón de dólares para ayudar a las tareas de recuperación de Bahamas, donde atracan buena parte sus cruceros por el Caribe, e igualará cada dólar que sus pasajeros y empleados donen para esta causa.

La empresa hace parte de una gran movilización de donaciones emprendida desde Florida para ayudar a los damnificados de Dorian, que avanza todavía hacia el noreste por la costa este de Estados Unidos a 330 millas al sur suroeste de Nantucket (Massachusetts).

Carnival, con sede en Miami, anunció también que la próxima semana dos de sus cruceros llevarán suministros y alimentos para los damnificados del huracán Dorian en Freeport y que donará junto con su fundación 2 millones de dólares para la recuperación de las islas devastadas.

La formación, que ocasionó la muerte de al menos 30 personas en Bahamas, mantiene todavía su categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora.