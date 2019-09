Ford emite otra alerta de seguridad para todos los Explorer y Lincoln Aviator

No, esta no es una noticia repetida, este culebrón de los nuevos Explorer y Lincoln Aviator del 2020 no termina, ya que no han salido buenos como la automotriz esperaba, y apareció otra alerta de seguridad.

Esta es el segundo retiro de los SUV’s, que les puede faltar una parte que impide que el automóvil se mueva mientras está estacionado, lo que aumenta el riesgo de choque.

El retiro afecta a 13,896 vehículos en los Estados Unidos y 239 en Canadá.

Ford ha estado promocionando sus dos modelos construidos solo en Chicago, invitando a su prensa amiga a las presentaciones, y lo ha hecho como productos de imagen, pero la imagen que dan no es nada buena.

Los vehículos afectados se construyeron en la planta de ensamblaje de la marca en Chicago e incluyen:

Ford Explorer del 2020 construidos de 27 de marzo del 2019 al 24 de julio de 2019.

Lincoln Aviator del 2020 construidos de 10 de abril del 2019 al 24 de julio de 2019.

La mayoría de los vehículos afectados están en concesionarios, dijo Ford. El problema se solucionará antes de que los SUV lleguen a los clientes.

Los concesionarios Ford inspeccionarán el vehículo en busca de la cubierta de liberación de estacionamiento manual e instalarán una, si es necesario, dijo la compañía. Los distribuidores también verificarán que el grupo de instrumentos esté fuera del modo de fábrica y borrará los códigos de diagnóstico. El número de referencia de Ford para este retiro es 19C06.

Según cita Detroit Free press, Ford dijo en un comunicado:

“Los Estándares Federales de Seguridad para Vehículos Motorizados requieren que la cubierta de liberación de estacionamiento manual esté en su lugar y solo se pueda quitar con una herramienta. Si la cubierta no está instalada, la palanca de liberación de estacionamiento manual puede activarse inadvertidamente, lo que podría provocar un movimiento involuntario del vehículo si el estacionamiento electrónico el freno no está aplicado ",

“Este es un retiro de cumplimiento de seguridad, los vehículos son seguros para conducir. La mayoría de los vehículos afectados están en el inventario del concesionario. El problema se solucionará antes de la entrega a los clientes”, le dijo Monique Brentley, La portavoz de Ford a Detroit Free Press.

La advertencia

Según dijo la alerta de seguridad de Ford, el grupo de instrumentos de los vehículos afectados puede estar en modo de fábrica, lo que deshabilita las alertas y campanillas de advertencia, y no muestra las posiciones de los engranajes y qué engranaje (conducir, retroceder, estacionar, neutral) está seleccionado.

Las regulaciones federales de seguridad requieren que las posiciones de los engranajes y el equipo seleccionado se muestren siempre que la palanca de cambios no esté estacionada.

Ford dijo que está al tanto de un informe de un accidente que ocurrió durante el transporte del vehículo dentro del proceso de producción. El incidente solo causó daños en el vehículo, dijo Ford.

Porque tan bajo control de calidad?

Los analistas de la industria dijeron que se sorprenden al saber de problemas en productos de alto perfil tan pronto.

“Explorer es el SUV más vendido de todos los tiempos en Estados Unidos”, dijo Ford en su invitación a la prensa amiga al debut de Ford Explorer del 2020 el 9 de enero en Ford Field en Detroit. “Esta sexta generación del Ford Explorer es nuestra versión más avanzada y lista para la aventura”.

Pues, yo creo que la aventura las tendrán los que la compran, ya que las visitas al concesionario, con la lógica pérdida de tiempo, ya se premeditan que serán muchas, todas para la aventura.

Los continuos problemas que tiene el Explorer

Esta no es la primera alerta para los propietarios de Explorer este verano. Ford emitió un retiro el 12 de junio para vehículos construidos entre 2011 y el 2017 debido a un problema de seguridad.

Estos vehículos están expuestos a la frecuente articulación de la suspensión trasera, y pueden experimentar un enlace de puntera de la suspensión trasera fracturada. Una fractura de un enlace de puntera trasera disminuye significativamente el control de la dirección, aumentando el riesgo de un choque.

Esta acción de los Explorers afecta a aproximadamente 1.2 millones de vehículos en los Estados Unidos y aproximadamente 28,000 en Canadá y uno en México.

Los vehículos afectados fueron construidos en la planta de ensamblaje de Chicago, del 17 de mayo de 2010 al 25 de enero de 2017.

Hasta China llegaron los problemas del Explorer !

Los chinos ya miran con otros ojos al Explorer. Según cita el regulador del mercado de China y la Agencia de Noticias Xinhua, Ford comenzó a retirar en China el 1 de agosto un total de 44,333 vehículos Explorer construidos desde el 2012 hasta el 2017.

Este problema que dejo con los ojos abiertos a los chinos, es debido a un diseño defectuoso, ya que el control de la dirección puede reducirse cuando el sistema de suspensión trasera funciona bajo una carga alta, lo que plantea un riesgo de seguridad.

Mi consejo

Cuando un automóvil es totalmente nuevo, hay que probarlo durante mucho tiempo antes de salir a la venta. Ford lo ha hecho. Pero la verdadera prueba llega cuando los compradores salen con sus autos a las calles y a todo tipo de carreteras.

Esos autos son la verdadera prueba para la automotriz, y si antes de salir a la venta ya tienen problemas, yo recomiendo que esperen el próximo año modelo, para que la automotriz los corrija, y usted no tenga que ser un periódico y sufrido visitante al concesionario.