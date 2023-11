Presidente electo de Argentina Javier Milei se reunirá con uno de los principales asesores de Biden

(Rodrigo Abd / Associated Press)

El presidente electo de Argentina, el derechista Javier Milei, se reunirá con el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden el martes en Washington, informó la Casa Blanca.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby dijo el lunes a los reporteros que Milei sostendrá un encuentro con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y con otros funcionarios del gobierno. Biden no se reunirá con Milei debido a que el martes estará viajando a Georgia para asistir a un funeral de la ex primera dama Rosalynn Carter y posteriormente hará una visita a Colorado.

El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que los asesores en políticas económicas de Milei también se reunirán el martes con altos funcionarios de esa dependencia. Se tiene previsto que el encuentro gire en torno a las prioridades en materia económica del próximo gobierno de Milei.

“Queremos seguir buscando la manera de cooperar con Argentina”, manifestó Kirby. “Argentina es un socio saludable y vibrante en este hemisferio en muchos, muchos aspectos. Por lo tanto, obviamente esperamos con ansias escuchar las ideas del presidente electo y a dónde quiere ir en cuestiones de políticas, y tener la oportunidad de mantener abierta esa vía de comunicación”.

Las reuniones de Milei en Washington “son protocolarias para explicar el plan económico: ajuste fiscal, reforma monetaria, reforma del Estado y desregulación”, dijo un portavoz de Milei, quien se negó a ser identificado debido a que no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas. “No es en búsqueda de financiamiento”.

Milei, quien ha sido comparado con el expresidente estadounidense Donald Trump, fue elegido hace pocos días, y su investidura está programada para el 10 de diciembre. El mandatario electo se ha expresado en buenos términos de Trump, y señaló que el ahora precandidato republicano le llamó la semana pasada para felicitarlo e informarle que viajaría a Argentina para reunirse con él.

La conversación con el expresidente, quien encabeza las preferencias en el Partido Republicano rumbo a 2024, se produjo horas después de que Biden se comunicara con Milei.

La Casa Blanca señaló que Biden felicitó a Milei y habló de la “fuerte relación entre Estados Unidos y Argentina en materia económica, en cooperación regional y multilateral, y en prioridades compartidas, incluida la protección de los derechos humanos, abordar la inseguridad alimentaria y la inversión en energías limpias”.

Milei estuvo el lunes en la ciudad de Nueva York, y el motivo principal de su viaje a Washington sería dialogar con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, según Kirby.

Durante su estancia en Nueva York, Milei visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, quien encabezó el movimiento Jabad-Lubavitch durante más de cuatro décadas hasta su muerte en 1994. Miles de judíos, y algunos dignatarios, visitan anualmente la tumba de Schneerson, la cual se encuentra en un cementerio de Queens.

Milei, un católico, ha estudiado la torá durante varios años y ha hablado abiertamente de su respeto por el judaísmo. Aunque ha expresado un deseo de convertirse al judaísmo, no ha iniciado formalmente el proceso, aunque afirma que está cerca.

Milei también ha expresado un firme apoyo a Israel, antes y después de ganar la elección presidencial. Durante su campaña a menudo ondeaba una bandera de Israel durante sus mítines.

El presidente electo de Argentina quiere trasladar la embajada de su país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, emulando lo hecho por Trump.

“Yo no voy a la iglesia; voy al templo. No hablo con sacerdotes; tengo un rabino de cabecera. Estudio la torá”, dijo Milei durante una entrevista en agosto pasado. “Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel y estudioso de la torá”.