Israel lanza ataques y dice que ofensiva podría durar semanas o meses

BOMBARDEOS Y ALLANAMIENTOS EN GAZA Los bombardeos la madrugada del martes, en una zona a donde se le ordenó a los civiles buscar refugio, mataron a por lo menos 23 personas, entre ellas siete niños y seis mujeres, según registros de hospitales y un reportero de The Associated Press que vio los cadáveres llegar al hospital.

