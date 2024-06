HRW dice que Israel atacó edificios residenciales con fósforo blanco en el sur de Líbano

Un grupo internacional de derechos humanos afirmó que Israel ha utilizado proyectiles incendiarios con fósforo blanco contra edificios residenciales en al menos cinco ciudades y localidades en el conflictivo sur de Líbano, lo que podría haber causado lesiones a civiles y violó el derecho internacional, según un reporte publicado el miércoles.

Human Rights Watch indicó en su informe que no había evidencias de lesiones por quemaduras debido al fósforo blanco en Líbano, pero los investigadores “oyeron relatos que indicaban posibles daños respiratorios”.

Activistas por los derechos humanos dicen que, de acuerdo con el derecho internacional, disparar estas municiones controversiales en zonas pobladas es constitutivo de delito.

La sustancia química de color blanco puede causar incendios en edificios y quemar la carne humana hasta el hueso. Los sobrevivientes corren el riesgo de contraer infecciones e insuficiencias orgánicas o respiratorias, incluso aunque las quemaduras sean pequeñas.

El ejército de Israel dijo a The Associated Press que respeta la normativa internacional en lo relacionado con las municiones y el uso del fósforo blanco, y utiliza el químico como cortina de humo y no para atacar a civiles. “Los procedimientos de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) requieren que esos proyectiles no se empleen en zonas densamente pobladas, salvo ciertas excepciones”, agregó el comunicado.

El reporte de HRW incluye entrevistas con ocho residentes en el sur de Líbano. El grupo dijo también que verificó y geolocalizó imágenes de casi 47 fotos y videos que muestran proyectiles de fósforo blanco cayendo en edificios residenciales en cinco localidades y aldeas fronterizas libanesas.

El Ministerio de Salud de Líbano dice que al menos 173 necesitaron atención médica tras su exposición al fósforo blanco.

Los investigadores hallaron que los controvertidos artefactos incendiarios se utilizaron en zonas residenciales de Kfar Kila, Mays al-Jabal, Boustan, Markaba, y Aita al-Shaab, que están entre las localidades más castigadas en los ochos meses de combates.

El grupo con sede en Nueva York y Amnistía Internacional acusaron también a Israel de utilizar fósforo blanco en zonas residenciales en octubre de 2023, menos de un mes después del inicio de los enfrentamientos entre el ejército israelí y la poderosa milicia libanesa Hezbollah a lo largo de la frontera entre los dos países, un día después de que estallara la guerra entre Israel y el grupo insurgente Hamás en Gaza el 7 de octubre.

En su reporte, HRW instó al gobierno de Líbano a permitir que la Corte Penal Internacional investigue y juzgue “graves crímenes internacionales” en su territorio desde octubre de 2023.

“El reciente uso de fósforo blanco en Líbano por parte de Israel debería motivar a otros países a tomar medidas inmediatas para lograr este objetivo”, dijo Ramzi Kaiss, investigador de HRW en Líbano.

Desde el inicio de los choques transfronterizos en octubre, en Líbano han muerto más de 400 personas, en su mayoría combatientes, pero también más de 70 civiles. En Israel han fallecido 15 soldados y 10 civiles. Además, decenas de miles de personas se han visto desplazadas a ambos lados de la frontera.