Ataques israelíes alcanzan el sur de Líbano, pero la frágil tregua se mantiene

(Leo Correa / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Aviones israelíes lanzaron el domingo un ataque aéreo sobre una aldea fronteriza del sur del Líbano, mientras que las tropas bombardearon otras ciudades y aldeas fronterizas aún bajo control israelí, informó la agencia de noticias estatal libanesa.

Los ataques se producen días después de que entró en vigor un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah. No hubo informes inmediatos de víctimas.

El ejército israelí no comentó de inmediato sobre el ataque en la aldea de Yaroun, ni tampoco Hezbollah. Israel ha dicho a los libaneses desplazados que no regresen todavía a decenas de aldeas del sur en esta etapa actual del alto el fuego. Además, mantiene un toque de queda diario en la zona del río Litani entre las 5 p.m. y las 7 a.m.

Anuncio

El primer ministro interino libanés, Najib Mikati, y el ejército libanés han criticado los ataques y sobrevuelos israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego, acusando a Israel de violar el pacto. El ejército dijo que había presentado quejas, pero Hezbollah no ha tomado ninguna acción militar clara en respuesta, lo que significa que el tenso cese de hostilidades aún no se ha desmoronado.

Cuando Israel emite declaraciones sobre estos ataques, dice que se realizaron para frustrar posibles ataques de Hezbollah.

EEUU Biden indulta a su hijo Hunter a pesar de sus promesas previas de no hacerlo El presidente Joe Biden indultó el domingo a su hijo, Hunter, evitándole que pueda enfrentar una sentencia de prisión por condenas federales de delitos graves relacionados con posesión de armas y evasión fiscal, dejando de lado sus promesas previas de no utilizar las facultades extraordinarias de la presidencia para beneficiar a miembros de su familia.

El viernes, el ejército de Estados Unidos anunció que el mayor general Jasper Jeffers junto con el enviado estadounidense Amos Hochstein copresidirán un nuevo comité de monitoreo liderado por Estados Unidos que incluye a Francia, la misión de paz de la ONU en el sur del Líbano conocida como UNIFIL, Líbano e Israel. Hochstein lideró más de un año de diplomacia para negociar la tregua y su papel será temporal hasta que se nombre un copresidente civil permanente.

Mientras tanto, Líbano está tratando de recoger los pedazos y volver a la normalidad después de la guerra que devastó grandes extensiones del sur y el este, desplazando a unas 1,2 millones de personas.

La primera fase de la tregua es el cese de hostilidades durante 60 días que implica que Hezbollah se retire del sur del Líbano al norte del río Litani y las tropas israelíes se vayan del sur del Líbano al norte de Israel. Se espera que las tropas libanesas se desplieguen en gran número en el sur, siendo efectivamente la única fuerza armada en control del sur junto con los cascos azules de UNIFIL.

Pero aún quedan desafíos en esta etapa actual. Muchas familias que quieren enterrar a sus muertos en el sur profundo del Líbano no pueden hacerlo en este momento.

El Ministerio de Salud y el ejército de Líbano asignaron un terreno en la ciudad costera de Tire para que esas personas sean enterradas temporalmente. El doctor Wissam Ghazal del Ministerio de Salud en Tire dijo que casi 200 cuerpos han sido enterrados temporalmente en ese terreno, hasta que la situación cerca de la frontera se calme.

Internacional Opositores venezolanos vuelven a manifestarse para exigir liberación de detenidos tras comicios Grupos de venezolanos volvieron a manifestarse el domingo en ciudades del país sudamericano y en el exterior, convocados por la líder de la oposición María Corina Machado, con el fin de exigir la liberación de personas detenidas tras las protestas que siguieron a las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio y un alto a la represión gubernamental.

“Hasta ahora, no hemos podido ir a nuestra aldea, y nuestros corazones están ardiendo porque nuestros mártires están enterrados de esta manera”, dijo Om Ali, quien pidió ser llamada por un apodo que significa “madre de Ali” en árabe.

“Esperamos que la crisis termine pronto para poder ir y enterrarlos adecuadamente lo antes posible, porque realmente, dejar a los seres queridos enterrados en un lugar no permanente como este es muy difícil”, dijo.

Mientras tanto, el Líbano está tratando de recaudar tanto dinero como pueda para ayudar a reconstruir el país de una guerra que dejó unos 8.500 millones de dólares en daños y pérdidas según el Banco Mundial, y para ayudar a reclutar y entrenar tropas para desplegar 10.000 personal en el sur del Líbano.