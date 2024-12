Brasil: Llevan a hoteles a trabajadores chinos hallados en condiciones “similares a la esclavitud”

(Michel Euler / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Docenas de trabajadores chinos que las autoridades hallaron en malas condiciones en un sitio en construcción en Brasil para el fabricante de vehículos eléctricos BYD han sido alojados en hoteles en la región tropical del noreste del país.

Los fiscales locales alegaron que los obreros son víctimas de trata de personas que vivían en condiciones “similares a la esclavitud” bajo el contratista Jinjiang Group, pero no ofrecieron pruebas que respaldaran sus afirmaciones.

Se desconoce si los trabajadores chinos estaban en Brasil sin los papeles y permisos de trabajo adecuados. Cuando The Associated Press la contactó, la Fiscalía Laboral del estado de Bahía indicó que no podía hacer comentarios debido a que hay una investigación en curso.

Anuncio

La fiscalía reveló el lunes el hallazgo de los 163 trabajadores y sus circunstancias, e instó a la empresa a alojarlos en hoteles locales en Camacari, una ciudad de 300.000 residentes ubicada a unos 1.600 kilómetros (997 millas) al norte de Río de Janeiro.

Un video de la fiscalía mostró los dormitorios pertenecientes al sitio en construcción, con camas sin colchones e instalaciones de cocina rudimentarias.

El fabricante de automóviles chino BYD —siglas que significan Build Your Dreams (Construye tus sueños)— es uno de los mayores productores de coches eléctricos del mundo. Esta semana dijo que “rescindiría inmediatamente el contrato” con el contratista y estaba “estudiando otras medidas apropiadas”.

BYD no respondió a una solicitud de comentarios que le hizo la AP. Por el momento se desconoce si fiscales brasileños han presentado cargos en el caso.

Pero en un comunicado publicado el jueves, BYD dijo que objetaba los informes sobre las malas condiciones en el sitio en Brasil, donde está construyendo una fábrica, diciendo que los alegatos son una campaña de difamación contra China y las marcas chinas.

Se prevé que en las instalaciones donde fueron hallados los trabajadores chinos comience la producción el próximo año.

El viernes, residentes locales en Camacari dijeron que muchos de los trabajadores chinos habían llegado y ya se habían ido del pueblo. Se desconoce cuál es su paradero, y tampoco se sabe quién está a cargo de ellos en este momento.