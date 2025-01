Edmundo González suma apoyo en Panamá, Petro anuncia que no irá a posesión en Venezuela

Al mismo tiempo, Petro aseguró que no pretende romper relaciones diplomáticas con Venezuela ni intervenir en “asuntos internos de ese país, sin invitación”. Colombia hizo parte junto a México y Brasil de un intento de mediación entre Maduro y la oposición que no dio frutos.

Petro, uno de los mandatarios más cercanos a Maduro en la región, explicó el miércoles desde su cuenta de X, antes Twitter, que no asistirá a la posesión convocada por Maduro porque considera que las pasadas elecciones en Venezuela no fueron transparentes —tras pedir por meses que se publicaran las actas de votación— ni tampoco libres, al ser celebradas en medio de bloqueos. “No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que éstas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas”.

El líder de la oposición venezolana, quien afirma haber derrotado al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del año pasado, se reunirá con el mandatario estadounidense Joe Biden el lunes en la Casa Blanca, confirmó un alto funcionario estadounidense a The Associated Press.

