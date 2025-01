Netanyahu anuncia que se alcanzó acuerdo para liberar a los rehenes retenidos en Gaza

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, exhortó a Israel y a Hamás a implementar un plan de cese del fuego en Gaza “sin ninguna demora” en una entrevista exclusiva el jueves con The Associated Press. Egipto ha sido un mediador clave entre ambos enemigos durante años y un destacado actor en las negociaciones de alto al fuego en curso.

