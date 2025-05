¿Quiénes aspiran a ser papa? Entre ellos hay un teólogo, un diplomático y un sacerdote de barrio

Se busca: Un hombre santo.

Descripción del puesto: Encabezar la Iglesia católica, de 1.400 millones de feligreses.

Ubicación: Ciudad del Vaticano.

No hay candidatos oficiales al papado, pero algunos cardenales son considerados “papables”, es decir, que poseen las características necesarias para convertirse en el próximo pontífice. Después de que en 1978 san Juan Pablo II interrumpió el dominio italiano de siglos sobre el papado, el abanico de aspirantes se ha ampliado considerablemente.

Cuando los cardenales entren a la Capilla Sixtina el 7 de mayo para elegir al sucesor del papa Francisco —el primer pontífice nacido en Latinoamérica—, buscarán sobre todo a un hombre santo que pueda guiar a la Iglesia católica. Y más allá de eso, evaluarán su experiencia administrativa y pastoral, y tendrán en consideración las necesidades de la Iglesia actual.

A continuación se presenta una selección de posibles aspirantes, sin ningún orden en particular. La lista será actualizada a medida que los cardenales continúen sus conversaciones a puerta cerrada previas al cónclave.

ARCHIVO - El papa Francisco sonríe al salir de su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, el 15 de mayo de 2019, en el Vaticano. (Andrew Medichini/AP)

Cardenal Pietro Parolin

Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1955

Nacionalidad: Italiana

Cargo: Secretario de Estado del Vaticano en el pontificado de Francisco

Experiencia: Diplomático veterano de la Santa Sede

Nombrado cardenal por: Francisco

El veterano diplomático de 70 años fue secretario de Estado de Francisco, en esencia el primer ministro de la Santa Sede.

Aunque estrechamente vinculado al pontificado de Francisco, Parolin tiene una personalidad mucho más reservada y es más diplomático en su liderazgo que el jesuita argentino al que sirvió, y sabe en qué aspectos la Iglesia podría necesitar corregir el rumbo.

Parolin supervisó el controvertido acuerdo de la Santa Sede con China sobre el nombramiento de obispos, y estuvo involucrado —aunque no fue acusado— en la fallida inversión del Vaticano en una empresa inmobiliaria en Londres que derivó en el juicio de otro cardenal y nueve personas más en 2021. Ex nuncio apostólico en Venezuela, Parolin conoce bien la Iglesia latinoamericana y desempeñó un papel clave en la distensión entre Estados Unidos y Cuba de 2014, que el Vaticano contribuyó a facilitar.

Si fuera elegido, un italiano volvería al papado tras tres pontífices sucesivos de otros países: Juan Pablo II (Polonia), Benedicto XVI (Alemania) y Francisco (Argentina).

Cardenales llegan a la última misa previa al cónclave del que saldrá el nuevo papa, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el 7 de mayo de 2025. (Gregorio Borgia/AP)

Pero Parolin tiene muy poca experiencia pastoral: ingresó al seminario a los 14 años, cuatro años después de que su padre falleciera en un accidente automovilístico. Tras su ordenación en 1980, fue párroco durante dos años cerca de su ciudad natal en el norte de Italia, pero luego se mudó a Roma para estudiar e ingresó al servicio diplomático del Vaticano, donde ha permanecido desde entonces. Ha trabajado en las nunciaturas del Vaticano en Nigeria, México y Venezuela.

Es ampliamente respetado por su destreza diplomática en algunos de los asuntos más espinosos que enfrenta la Iglesia católica. Ha estado involucrado durante mucho tiempo en el caso de China, y desempeñó un papel clave en el acercamiento diplomático de la Santa Sede con Vietnam, el cual culminó en un acuerdo para establecer un representante del Vaticano en ese país.

Parolin también estuvo encargado de los frustrados intentos del Vaticano por poner fin a las guerras en Ucrania y Oriente Medio. Y ha intentado que la voz de la Iglesia sea escuchada en las gestiones del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania.

Cardenales asisten a la última misa previa al cónclave del que saldrá el nuevo papa, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el 7 de mayo de 2025. (Alessandra Tarantino / Associated Press)

“Esperemos que podamos alcanzar una paz que, para ser sólida y duradera, debe ser una paz justa, involucrar a todos los actores que participan y tener en cuenta los principios del derecho internacional y las declaraciones de la ONU”, manifestó.

Parolin podría hallar que la realidad geopolítica que ha traído consigo el gobierno de Trump es algo reacia al poder blando de la Santa Sede.

— Por Nicole Winfield en Ciudad del Vaticano

Cardenal Luis Antonio Tagle

Fecha de nacimiento: 21 de junio de 1957

Nacionalidad: Filipina

Cargo: Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en el papado de Francisco

Experiencia: Exarzobispo de Manila, Filipinas

Nombrado cardenal por: Benedicto XVI

Tagle, de 67 años, figura en las listas de muchos corredores de apuestas para ser el primer papa asiático, una elección que daría reconocimiento a una región del mundo donde la Iglesia está creciendo.

Francisco trajo a Roma al popular arzobispo de Manila para dirigir la oficina de evangelización del Vaticano, que atiende las necesidades de la Iglesia católica en gran parte de Asia y África. Su papel adquirió una mayor relevancia cuando Francisco reformó la burocracia de la Santa Sede. Tagle suele mencionar su ascendencia china: su abuela materna formaba parte de una familia china que se mudó a Filipinas.

ARCHIVO - Los cardenales escuchan misa en el quinto día de duelo por el fallecido papa Francisco en la Basílica de San Pedro, el miércoles 30 de abril de 2025, en el Vaticano. (Alessandra Tarantino / Associated Press)

Aunque tiene experiencia pastoral, en el Vaticano y administrativa —encabezó la federación de organizaciones de beneficencia Caritas Internationalis del Vaticano antes de establecerse en Roma de manera definitiva—, Tagle tal vez sea demasiado joven para ser elegido papa, ya que los cardenales quizá prefieran a un candidato de mayor edad, cuyo papado sería más breve.

Tagle es conocido por ser buen comunicador y maestro, atributos clave para un pontífice.

“El papa tendrá que impartir muchas enseñanzas; tendremos que estar frente a las cámaras todo el tiempo, así que, si hay un papa comunicador, eso sería muy deseable”, observó Leo Ocampo, profesor de teología de la Universidad de Santo Tomás, en Manila.

Dicho eso, la gestión de Tagle en Caritas Internationalis no estuvo exenta de controversias, y algunos han cuestionado sus habilidades administrativas.

En 2022, Francisco destituyó a la dirección de Caritas y degradó a Tagle. La Santa Sede informó que una investigación externa había encontrado “deficiencias reales” en la gestión que habían afectado el ánimo del personal de la secretaría de Caritas en Roma.

— Por Jim Gomez en Manila y Nicole Winfield en Ciudad del Vaticano

Cardenal Fridolin Ambongo Besungu

Fecha de nacimiento: 24 de enero de 1960

Nacionalidad: Congoleño

Cargo: Arzobispo de Kinsasa, República Democrática del Congo

Experiencia: Presidente de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar

Nombrado cardenal por: Francisco

Esta imagen, publicada por Aldeas Scholas Films, muestra al Papa Francisco. “Aldeas–A New Story” es un nuevo largometraje documental y un proyecto cultural global desarrollado por Scholas Occurrentes, el movimiento educativo global fundado por el Papa Francisco, en colaboración con el director ganador del Óscar, Martin Scorsese. (Uncredited / Associated Press)

Ambongo, de 65 años, es uno de los líderes católicos de África que expresa sus opiniones con mayor franqueza, y encabeza la arquidiócesis con el mayor número de católicos de un continente considerado el futuro de la Iglesia.

Ha sido arzobispo de la capital de la República Democrática del Congo (RDC) desde 2018 y cardenal desde 2019. Francisco también lo nombró miembro de un grupo de asesores que ayudaba a reorganizar la burocracia del Vaticano.

En la RDC y en toda África, Ambongo ha estado profundamente comprometido con la ortodoxia católica y es considerado conservador.

En 2024 firmó una declaración a nombre de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar que se negó a seguir la declaración de Francisco que permitía a los sacerdotes ofrecer bendiciones a parejas del mismo sexo, en lo que equivalía a un disenso a nivel continental respecto a una enseñanza papal. El rechazo consolidó la postura de la Iglesia africana sobre el acercamiento a las personas de la comunidad LGBTQ+ y la posición de Ambongo dentro de la jerarquía eclesiástica de ese continente.

Algunas personas en la República Democrática del Congo lo han elogiado por promover la tolerancia interreligiosa, especialmente en un continente donde las divisiones religiosas entre cristianos y musulmanes son comunes.

“Está a favor de la apertura de la Iglesia a diferentes culturas”, declaró monseñor Donatien Nshole, secretario general de la Conferencia Episcopal Nacional de la República Democrática del Congo, quien ha trabajado desde hace tiempo con Ambongo.

Crítico declarado del gobierno, el cardenal también es conocido por su defensa inquebrantable de la justicia social.

En un país con altos niveles de pobreza y hambre a pesar de su riqueza mineral, y donde la lucha por parte de grupos rebeldes ha dejado miles de muertos y ha desplazado a millones en una de las mayores crisis humanitarias del mundo, Ambongo critica con frecuencia la corrupción y falta de acción del gobierno y la explotación de los recursos naturales del país por parte de potencias extranjeras.

“El Congo es el plato del que todos comen, excepto nuestro pueblo”, declaró el año pasado en un discurso en la Universidad Pontificia Antonianum, en Roma.

Las críticas de Ambongo a las autoridades han generado admiración pública y escrutinio jurídico. El año pasado, la fiscalía ordenó una investigación judicial en su contra tras acusarlo de “comportamiento sedicioso” por sus críticas a la forma en que el gobierno ha manejado el conflicto en el este de la República Democrática del Congo.

— Por Mark Banchereau, en Dakar, Senegal

Cardenal Matteo Zuppi

Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1955

Nacionalidad: Italiana

Cargo actual: Arzobispo de Bolonia, Italia; presidente de la Conferencia Episcopal italiana

Cargo anterior: Obispo auxiliar de Roma

Nombrado cardenal por: Francisco

Zuppi, de 69 años, surgió como sacerdote de barrio a semejanza de Francisco, quien lo ascendió rápidamente: primero a arzobispo de la acaudalada arquidiócesis de Bolonia, en el norte de Italia, en 2015, antes de otorgarle el título de cardenal en 2019.

Está estrechamente vinculado con la Comunidad de Sant’Egidio, una organización católica de beneficencia con sede en Roma que ejerció una gran influencia durante el papado de Francisco, especialmente en el diálogo interreligioso. Zuppi formó parte del equipo de Sant’Egidio que ayudó a negociar el fin de la guerra civil de Mozambique en la década de 1990, y fue nombrado enviado de Francisco para intentar alcanzar la paz en la guerra en Ucrania.

Viajó a Kiev y Moscú después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy solicitó ayuda a la Santa Sede para lograr la liberación de 19.000 niños ucranianos que fueron separados de sus familias y trasladados a Rusia durante la guerra. La misión también lo llevó a China y Estados Unidos.

Después de nombrarlo cardenal, Francisco especificó claramente que quería que estuviera al frente de los obispos de Italia, una muestra de su admiración por el prelado, quien, al igual que Francisco, es conocido por ser un “sacerdote de barrio”, alguien que da prioridad al ministerio hacia los pobres, los indigentes y los refugiados.

Zuppi sería un candidato en la tradición de Francisco de proporcionar atención pastoral a los marginados, aunque su relativa juventud lo perjudicaría ante cardenales que desean un papado corto.

En una muestra de sus inclinaciones progresistas, Zuppi escribió la introducción a la edición italiana de “Construyendo un puente”, del padre James Martin, jesuita estadounidense, sobre la necesidad de la Iglesia de mejorar su acercamiento a la comunidad LGBTQ+.

Zuppi escribió que construir puentes con la comunidad era un “proceso difícil, todavía en desarrollo”. Reconoció que “no hacer nada, por otro lado, corre el riesgo de causar una gran cantidad de sufrimiento, hace que las personas se sientan solas, y con frecuencia conduce a la adopción de posturas contrapuestas y extremas”.

La familia de Zuppi también tiene fuertes vínculos institucionales: su padre trabajó para el periódico vaticano L’Osservatore Romano y su madre era sobrina del cardenal Carlo Confalonieri, decano del Colegio Cardenalicio en las décadas de 1960 y 1970.

— Por Colleen Barry en Ciudad del Vaticano

Cardenal Péter Erdő

Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1952

Nacionalidad: Húngara

Cargo: Arzobispo de Esztergom-Budapest, Hungría

Experiencia previa: Dos veces elegido presidente del grupo coordinador de las Conferencias Episcopales de Europa

Nombrado cardenal por: Juan Pablo II

Conocido por sus colegas por ser un teólogo, erudito y educador destacado, Erdő, de 72 años, es uno de los principales candidatos entre los conservadores. Ha sido arzobispo de Esztergom-Budapest desde 2002, y Juan Pablo II lo nombró cardenal al año siguiente. Ha participado en dos cónclaves —en 2005 y 2013— en los que fueron elegidos Benedicto XVI y Francisco, respectivamente.

Con doctorados en teología y derecho canónico, Erdő habla seis idiomas, es defensor de la ortodoxia doctrinal y defiende la postura de la Iglesia en temas como el aborto y el matrimonio igualitario.

Erdő se opone a las uniones entre personas del mismo sexo, y también se ha resistido a las sugerencias de que los católicos que se vuelven a casar tras un divorcio puedan recibir la comunión. En 2015 declaró que a los católicos divorciados sólo se les debería permitir la comunión si mantienen la abstinencia sexual en su nuevo matrimonio.

Defensor de las estructuras familiares tradicionales, ayudó a organizar las reuniones del Vaticano sobre la familia que convocó Francisco en 2014 y 2015.

De 2006 a 2016 presidió el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, y contribuyó a fomentar la colaboración entre los obispos católicos de todo el continente y a abordar los problemas contemporáneos que enfrenta la Iglesia allí.

Si bien ha evitado participar en la a menudo tumultuosa vida política de Hungría, Erdő ha mantenido una estrecha relación con el gobierno populista de derecha del país, que otorga subsidios generosos a las iglesias cristianas.

Se ha mostrado reacio a definir su posición sobre varias políticas gubernamentales que dividieron a la sociedad en Hungría, tales como las campañas públicas que vilipendiaron a los migrantes y los refugiados, y las leyes que socavaron los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Cuando cientos de miles de solicitantes de asilo llegaron a Europa en 2015 tras huir de guerras y privaciones en Oriente Medio y África, Erdő enfatizó que la Iglesia tenía el deber cristiano de brindar asistencia humanitaria a quienes la necesitaran, pero no llegó a defender abiertamente a los migrantes, una de las principales prioridades de Francisco.

— Por Justin Spike en Budapest

Cardenal Robert Prevost

Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1955

Nacionalidades: Estadounidense y peruana

Cargo: Prefecto del Dicasterio para los Obispos; presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, bajo el pontificado de Francisco

Experiencia: Arzobispo de Chiclayo, Perú; prior general de la Orden de San Agustín

Nombrado cardenal por: Francisco

Francisco trajo a Prevost al Vaticano en 2023 para convertirse en el influyente jefe de la oficina que examina las nominaciones de los obispos de todo el mundo, uno de los cargos más importantes en la Iglesia católica. Como resultado, Prevost tiene, al entrar al cónclave, una prominencia de la que pocos cardenales gozan.

No obstante, un punto en su contra es que es estadounidense —y desde hace tiempo existe un tabú contra la idea de un papa de ese país, dado el poder geopolítico que ya ostenta Estados Unidos en el ámbito secular. Pero Prevost, de 69 años y originario de Chicago, podría convertirse en el primero si se toma en cuenta que también es ciudadano peruano y vivió en Perú durante años, al principio como misionero y después como arzobispo.

Prevost también fue elegido en dos ocasiones como prior general —máximo líder— de la orden agustina —la orden que fundó san Agustín en el siglo XII. Francisco claramente lo tuvo en la mira durante años y lo trasladó del liderazgo agustino de regreso a Perú en 2014 para desempeñarse como administrador y posteriormente como arzobispo de Chiclayo.

Permaneció en ese cargo y obtuvo la ciudadanía peruana en 2015, hasta que Francisco lo llevó a Roma para asumir la presidencia de la Pontificia Comisión para América Latina, en 2023. En ese cargo, habría mantenido contacto regular con la jerarquía católica en la parte del mundo que cuenta con el mayor número de católicos.

Desde su llegada a Roma, Prevost ha mantenido un perfil discreto en público, pero es bien conocido entre los hombres importantes.

Presidió una de las reformas más revolucionarias de Francisco, cuando incorporó a tres mujeres al bloque de votantes que decide qué nominaciones a obispos se presentan al papa. A comienzos de 2025, el papa volvió a demostrar su aprecio al nombrar a Prevost al rango más alto del colegio cardenalicio, lo que deja entrever que, cuando menos, sería el candidato de Francisco en un futuro cónclave.

Sin embargo, la relativa juventud de Prevost podría jugar en su contra si sus hermanos cardenales no quieren comprometerse con un papado de otras dos décadas.

El reverendo Fidel Purisaca Vigil, director de comunicaciones de la antigua diócesis de Prevost en Chiclayo, recuerda que el cardenal se levantaba cada día y desayunaba con sus compañeros sacerdotes después de rezar.

“No importa cuántos problemas tenga, mantiene el buen humor y la alegría”, dijo Purisaca en un correo electrónico.

— Por Franklin Briceño, en Lima, y Nicole Winfield, en Ciudad del Vaticano.

Cardenal Anders Arborelius

Fecha de nacimiento: 24 de septiembre de 1949

Nacionalidad: Sueca

Cargo: Obispo de Estocolmo

Experiencia: Miembro de los padres de la Orden de los Carmelitas Descalzos; presidente durante mucho tiempo y posteriormente vicepresidente de la Conferencia Episcopal Escandinava

Nombrado cardenal por: Francisco

Aunque está al frente de una diócesis católica pequeña, Arborelius, de 75 años, figura en algunas listas como posible candidato papal del bando conservador.

Ha sido obispo de Estocolmo —una diócesis que abarca a toda Suecia, un país predominantemente luterano, aunque en gran medida secular— desde 1998, y fue nombrado cardenal por Francisco en 2017. Fue la primera ocasión que Suecia tuvo un cardenal.

Arborelius nació en Suiza, creció en Suecia como luterano y se convirtió al catolicismo cuando tenía 20 años. Fue ordenado sacerdote una década después. Como obispo de Estocolmo, se convirtió en el primer obispo étnicamente sueco del país desde la Reforma, siglos atrás.

Es políglota, con maestría en lenguas modernas —inglés, español y alemán. También estudió teología y filosofía en Brujas, Bélgica, y en Roma.

Arborelius se ha opuesto a la ordenación de mujeres para el sacerdocio, pero en 2017 dejó entrever que podría crearse un colegio de mujeres que asesoren al pontífice. Ha compartido la acogida de Francisco hacia los migrantes y se ha pronunciado a favor de una legislación contra el “ecocidio” —los daños graves al medio ambiente.

En 2021 fue uno de los dos enviados por Francisco a la archidiócesis alemana de Colonia para investigar posibles errores por parte de altos funcionarios de la iglesia en la gestión de casos anteriores de abuso sexual.

Francisco claramente le tenía aprecio. En una reunión de 2022 con los editores de revistas jesuitas europeas, Francisco elogió a Arborelius como un valiente defensor del diálogo y un ejemplo a seguir.

“No le teme a nada. Habla con todos y no está en contra de nadie”, dijo el papa, según La Civiltà Cattolica, la revista jesuita italiana que publicó la conversación. “Creo que una persona como él puede marcar el camino correcto a seguir”.

Pero Arborelius declaró a la emisora sueca SVT que le había pedido al difunto pontífice ser relevado de sus funciones cardenalicias y que quería regresar a su monasterio en el sur de Suecia. Agregó que era “muy improbable” que un sueco como él fuera elegido papa.

— Por Geir Moulson, en Berlín

Cardenal Pierbattista Pizzaballa

Fecha de nacimiento: 21 de abril de 1965

Nacionalidad: Italiana

Cargo: Patriarca del patriarcado latino de Jerusalén

Experiencia: Miembro de la Orden franciscana de los Frailes Menores

Nombrado cardenal por: Francisco

A sus 60 años, Pizzaballa es relativamente joven para ser papa, pero es uno de los favoritos de muchos observadores italianos del Vaticano, quienes desean que un italiano retome el papado después de tres extranjeros.

Se ha desempeñado en Jerusalén durante más de tres décadas. Se trasladó a esa ciudad desde su natal Italia apenas un mes después de su ordenación. Pizzaballa fue custodio de Tierra Santa durante 12 años, y responsable de todas las propiedades católicas de la región.

En 2016, Francisco nombró a Pizzaballa para ocupar el puesto vacante de patriarca latino de Jerusalén —el representante de los católicos en Israel, Chipre, Jordania y los territorios palestinos— y lo hizo oficial en 2020. Pizzaballa fue elevado a cardenal en 2023.

Pizzaballa, quien habla hebreo con fluidez, ha traducido varios textos litúrgicos a ese idioma para las comunidades católicas de Israel. Se ganó el aprecio de Israel después de que se ofreció a ser intercambiado por los niños secuestrados y mantenidos como rehenes en Gaza una semana después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Unas 251 personas, incluidas decenas de niños, fueron secuestradas.

A principios de ese año, Pizzaballa advirtió en una entrevista con The Associated Press que la comunidad cristiana de la región ha sido objeto de crecientes ataques, y que el gobierno israelí ha envalentonado a extremistas que han acosado al clero y vandalizado propiedades religiosas a un ritmo cada vez mayor.

Pizzaballa ha viajado extensamente por la región, lo que incluye la celebración de una misa especial antes de la Navidad en Gaza el año pasado. “Quiero decir, decirles a ustedes, que todo el mundo, no sólo el mundo cristiano, todo el mundo está con ustedes, así que la guerra terminará y vamos a reconstruir”, dijo el cardenal, quien instó a los gazatíes a no tener miedo nunca.

— Por Melanie Lidman, en Jerusalén

Cardenal Juan José Omella

Fecha de nacimiento: 21 de abril de 1946

Nacionalidad: Española

Cargo: Arzobispo de Barcelona, España

Experiencia: Misionero en Zaire, ahora República Democrática del Congo; presidente de la Conferencia Episcopal Española

Nombrado cardenal por: Francisco

Arzobispo de Barcelona, de 79 años, ha luchado contra el hambre en todo el mundo y probablemente continuaría con el compromiso de Francisco de poner a la Iglesia al servicio de los más necesitados.

Pero los tumultuosos intentos de la Iglesia española por abordar los abusos sexuales en sus filas podrían perjudicar a Omella, quien además podría tener una edad demasiado avanzada para convertirse en papa, lo que significa que su pontificado quizá sería breve y de transición.

Nacido en un pueblo de la región de Aragón, Omella fue ordenado sacerdote en 1970 y se convirtió en arzobispo de Barcelona en 2015. Francisco lo nombró cardenal dos años después y lo incorporó a su pequeño grupo de asesores en 2023.

Conocido por su personalidad afable, Omella ha elogiado a Francisco por enfatizar el mensaje de los Evangelios.

También comparte con Francisco la visión social de la Iglesia. Realizó labores misioneras en Zaire, hoy República Democrática del Congo, y ha participado activamente en Manos Unidas, una ONG católica española. En una carta de 2022 titulada “Combatir la indiferencia”, Omella escribió que el hambre en los países más pobres es consecuencia del capitalismo desenfrenado. “Nuestro objetivo es transformar las estructuras (económicas) establecidas para corregir la profunda y creciente brecha entre ricos y pobres”, escribió.

Pero, al igual que Francisco y otros líderes eclesiásticos, a Omella se le ha dificultado gestionar la muy dolorosa historia de abusos sexuales por parte del clero en la Iglesia católica.

El mandato de Omella como presidente de la Conferencia Episcopal Española, de 2000 a 2024, coincidió con un enfrentamiento con el gobierno español por este tema. Bajo su dirección, la Iglesia española realizó su propia auditoría de los abusos sexuales, pidió disculpas a las víctimas y les ha ofrecido una compensación económica. Pero Omella desestimó los resultados de las encuestas gubernamentales que apuntaron a un número mucho mayor de víctimas.

Cuando Radio Nacional de España le preguntó cómo se sentía al ser considerado como uno de los candidatos para suceder a Francisco, Omella se mantuvo fiel a su reputación de modestia y descartó la posibilidad.

“Hay excelentes cardenales que sabrán tomar las riendas de la Iglesia, y yo no soy uno de ellos”, expresó. “Otros sabrán cómo retomar el legado del papa e impulsarlo adelante”.

— Por Joseph Wilson, en Barcelona, España

Cardenal Reinhard Marx

Fecha de nacimiento: 21 de septiembre de 1953

Nacionalidad: Alemana

Cargo: Arzobispo de Múnich-Frisinga

Experiencia: Coordinador del Consejo de Asuntos Económicos de la Santa Sede; presidente de la Conferencia Episcopal Alemana; presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea

Nombrado cardenal por: Benedicto XVI

Si los cardenales desean elegir a alguien para continuar la tarea inconclusa de Francisco de que la Iglesia católica se apegue más a las necesidades de los laicos católicos comunes, Marx, de 71 años, podría ser el candidato ideal.

Marx ha sido arzobispo de Múnich y Frisinga —una de las diócesis más prominentes de Alemania— desde 2008, y fue nombrado cardenal por Benedicto en 2010. Fue elegido por Francisco como asesor clave en 2013 y designado para dirigir al consejo encargado de supervisar las finanzas del Vaticano durante las reformas y el ajuste de gastos.

Expresidente de la Conferencia Episcopal Alemana, es un firme defensor del controvertido proceso de diálogo conocido como el “camino sinodal” en la Iglesia alemana, que comenzó en 2020 como respuesta al escándalo por los abusos sexuales sacerdotales, el cual ha contribuido a que un gran número de personas abandonen la Iglesia. El proceso de reforma ha generado oposición de los conservadores y sospechas del Vaticano.

En un gesto extraordinario, Marx ofreció su renuncia en 2021 debido a la “catastrófica” mala gestión de la Iglesia de los casos de abuso sacerdotales, y declaró que los escándalos habían llevado a la Iglesia a un “callejón sin salida”. Francisco rechazó la oferta rápidamente.

La arquidiócesis de Marx publicó un informe en 2002 sobre los abusos sexuales en las últimas décadas, el cual criticó al propio cardenal por su gestión en dos de los dos casos. Dijo que revisaría esos casos “para aprender de ellos”, pero no renovó su oferta de renunciar.

Marx expresó que la Iglesia todavía necesitaba hacer más para acercarse a las víctimas de abuso y reconoció que él mismo había “pasado por alto a las personas afectadas”. Agregó que “es inexcusable”. Enfatizó la importancia de impulsar reformas, y dijo que la Iglesia no podría superar la crisis de abusos con éxito “sin una renovación verdaderamente profunda”.

En una entrevista en 2022, Marx abogó por flexibilizar las normas del celibato. Insistió en que el celibato no se eliminaría por completo, pero dijo ver un “signo de interrogación” sobre “si debería ser considerado una precondición fundamental para todo sacerdote”. Ese mismo año, Marx se disculpó por la discriminación contra las personas homosexuales por parte de la Iglesia.

— Por Geir Moulson, en Berlín

Cardenal Robert Sarah

Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1945

Nacionalidad: Guineana

Cargo: Jubilado

Experiencia: Prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano; presidente del Pontificio Consejo Cor Unum en el Vaticano; secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos del Vaticano; arzobispo de Conakry, Guinea

Nombrado cardenal por: Benedicto XVI.

Sarah, de 79 años, se ha convertido en una figura representativa del ala conservadora entre los cardenales, incluso si tiene pocas posibilidades de obtener los votos necesarios para convertirse en papa. Durante mucho tiempo fue considerado como la mayor esperanza de tener un papa africano, pero tuvo un desencuentro bastante notorio con Francisco, el cual pudo haber arruinado cualquier posibilidad de ganarse el apoyo de los moderados.

Cuando Juan Pablo II lo nombró obispo, en 1979, a los 34 años, se convirtió en el obispo más joven de la historia. Dirigió la oficina de beneficencia del Vaticano, el Pontificio Consejo Cor Unum, y posteriormente, bajo el papado de Francisco, dirigió la oficina de liturgia —el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

Pero tuvo varios enfrentamientos con Francisco, ninguno de ellos más grave que el de 2020, cuando él y Benedicto escribieron un libro en el que defendían la “necesidad” del celibato continuo para los sacerdotes católicos romanos.

El libro se publicó mientras Francisco evaluaba la posibilidad de permitir sacerdotes casados en la Amazonía para abordar la escasez de sacerdotes allí. Algunos argumentaron que Sarah manipuló a Benedicto para usar el nombre y la autoridad moral del papa emérito en un libro que parecía un contrapeso a las propias enseñanzas del papa en funciones.

La idea de que un papa jubilado intentara influir en el actual pontífice era el escenario de pesadilla sobre el que habían advertido los canonistas y teólogos en 2013, cuando Benedicto renunció y decidió conservar la sotana blanca del papado y autodenominarse “papa emérito Benedicto XVI”. Al final, Benedicto eliminó su nombre de las ediciones futuras del libro, pero el episodio exacerbó las tensiones entre los conservadores y Francisco.

Sarah, por su parte, insistió en que actuó de buena fe, se mantuvo leal a Francisco y negó haber manipulado a Benedicto XVI. No obstante, tras lo ocurrido, Francisco destituyó al secretario de Benedicto y, varios meses después, retiró a Sarah como prefecto de la liturgia del Vaticano. Incluso los partidarios de Sarah lamentaron que el episodio perjudicara sus futuras posibilidades de convertirse en papa.

— Por Nicole Winfield, en Ciudad del Vaticano

Cardenal Jean-Marc Aveline

Fecha de nacimiento: 26 de diciembre de 1958

Nacionalidad: Francesa

Cargo: Arzobispo de Marsella, Francia; presidente de la Conferencia Episcopal de Francia

Experiencia: Miembro del Dicasterio para los Obispos del Vaticano; miembro del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso del Vaticano.

Nombrado cardenal por: Francisco

Francisco mantuvo una relación compleja con la Francia secular, a la que nunca realizó una visita oficial de estado. Su relación con Aveline, el influyente arzobispo de Marsella, fue mucho más sencilla y cordial.

Aveline, de 66 años, fue aliado de Francisco. Recibió al papa en la ciudad durante el segundo viaje del pontífice a Francia, en 2023. En ese momento, Francisco insistió en que viajaba a Marsella, no a Francia.

Aveline fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal de Francia a principios de este año.

Sonriente, afable y cálido, Aveline está en sintonía con el ideal de Francisco de cuidar a los marginados, especialmente a los migrantes. Nacido en Argelia, él y su familia se mudaron a Francia después de que la antigua colonia obtuvo su independencia, y creció en Marsella —una ciudad multicultural con una importante comunidad musulmana. Se le describe como una persona con una gran capacidad para el diálogo interreligioso.

Considerado ampliamente como intelectual, Aveline ingresó al seminario de Aviñón, Francia, al finalizar la secundaria, y fue ordenado sacerdote en 1984. Estudió filosofía y teología.

Visto como un hombre de consenso, sus detractores lo acusan de eludir temas controvertidos como el matrimonio sacerdotal. No obstante, recientemente instó a la Iglesia católica francesa a asumir su responsabilidad en el asunto de los abusos sexuales del clero.

Los medios franceses mencionan su relativa juventud y su falta de fluidez para hablar italiano como posibles factores que perjudican sus posibilidades de suceder a Francisco.

— Por Samuel Petrequin, en París

Cardenal Marc Ouellet

Fecha de nacimiento: 8 de junio de 1944

Nacionalidad: Canadiense

Cargo: Jubilado

Experiencia: Jefe del Dicasterio para los Obispos en el Vaticano; presidente de la Pontificia Comisión para América Latina; arzobispo de Quebec, Canadá; rector del seminario en Colombia; miembro de la Compañía de Sacerdotes de San Sulpicio

Nombrado cardenal por: Juan Pablo II

Ouellet, de 80 años, ha figurado durante mucho tiempo en numerosas listas de “papables”, es decir, de cardenales que tienen las características para convertirse en un posible papa dada su labor en el Vaticano, su experiencia pastoral y su cercanía con Latinoamérica, la región con más católicos a nivel mundial.

Pero sus posibilidades podrían haberse visto perjudicadas después de que una mujer lo acusó de comportamiento indebido en una demanda colectiva en su antigua archidiócesis de Quebec, Canadá. Ouellet negó rotundamente las acusaciones, interpuso una demanda contra la mujer por difamación y Francisco archivó la investigación de la Iglesia en su contra después de que un investigador eclesiástico determinó que no había suficientes elementos para iniciar un juicio canónico.

Ouellet dirigió el influyente Dicasterio para los Obispos del Vaticano durante más de una década, donde supervisó el principal centro de selección de posibles candidatos para encabezar diócesis en todo el mundo. Francisco mantuvo a Ouellet en el cargo hasta 2023, a pesar de que originalmente fue nombrado por su predecesor conservador.

Aunque el propio Ouellet también es considerado más conservador que Francisco, seleccionó obispos con mentalidad pastoral para reflejar la creencia de Francisco de que los obispos deben “oler como las ovejas” de su rebaño. Ouellet defendió el celibato sacerdotal en la Iglesia católica romana y ratificó la prohibición de la ordenación femenina, pero pidió que las mujeres desempeñaran un papel más importante en el gobierno de la Iglesia.

Mantuvo buenos contactos con la Iglesia latinoamericana tras haber dirigido la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano durante más de una década. En 2019, el Dicasterio para los Obispos del Vaticano comenzó a encargarse de investigar a los obispos acusados de encubrir a sacerdotes depredadores, una labor que no le habría ganado amigos a Ouellet entre los sancionados, pero que también pudo haberle proporcionado mucha información confidencial sobre los demás cardenales.

— Por Nicole Winfield, en Ciudad del Vaticano

Cardenal Christoph Schoenborn

Fecha de nacimiento: 22 de enero de 1945

Nacionalidad: Austriaca

Cargo: Arzobispo de Viena

Experiencia: Editor del Catecismo de la Iglesia católica, el compendio de la enseñanza de la Iglesia; miembro de la Orden Dominicana

Nombrado cardenal por: Juan Pablo II

Schoenborn, de 80 años, fue alumno de Benedicto XVI y, por lo tanto, en teoría, parece tener lo necesario para atraer a los conservadores.

Sin embargo, se le asociada con una de las medidas más controvertidas de Francisco al defender su acercamiento a los católicos divorciados y vueltos a casar por lo civil como un “desarrollo orgánico de la doctrina”, no como la ruptura que sostenían algunos conservadores. Los padres de Schoenborn se divorciaron cuando era adolescente, por lo que el asunto es personal para él.

También recibió reproches del Vaticano cuando criticó su anterior negativa a sancionar a abusadores sexuales de alto rango, incluido a su predecesor como arzobispo de Viena.

Schoenborn ha expresado su apoyo a las uniones civiles y a la ordenación de mujeres como diáconos, y fue fundamental en la edición de la actualización de 1992 del Catecismo de la Iglesia católica, el manual de enseñanza de la Iglesia que Benedicto impulsó cuando dirigía el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano.

Ha tenido buena actitud hacia los periodistas que se arremolinan alrededor de los cardenales cada mañana a su llegada a las reuniones previas al cónclave, y ha dado respuestas en varios idiomas según el periodista que lo entrevista.

Al preguntársele en italiano qué tipo de papa podría ser elegido, Schoenborn recordó que las grandes reuniones de Francisco sobre el futuro de la Iglesia, conocidas como sínodos, sugerían una continuidad con el enfoque de Francisco de la Iglesia en el mundo en desarrollo.

“Fue evidente durante el sínodo que el peso y la importancia se desplazaron hacia el ‘sur’: África, Asia, Latinoamérica”, dijo.

— Por Nicole Winfield, en Ciudad del Vaticano

