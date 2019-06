Craig Wright asegura ser el inventor de bitcoin, y ahora demanda a quienes lo dudan

John McAfee es un buen ejemplo. El pionero del software que se convirtió en defensor de las monedas digitales afirma que conoce al verdadero Satoshi Nakamoto, y que no es Wright. "Voy a decir la verdad sin importar cuáles sean las consecuencias", declaró McAfee. "Me han demandado más de 200 veces en mi vida. No tengo miedo de ser querellado". En respuesta, Wright lo llamó "McScammer" (McEstafador) y sugirió que resolvieran su disputa en la corte.