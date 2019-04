La vida en Venezuela va de mal en peor y el mundo ha dejado de darse cuenta

Esto es lo que mis días han sido últimamente. Me levanto para ver si hay energía eléctrica en la ciudad, si no hay, no sólo significa que no puedo trabajar, también significa que mi familia no tiene agua para beber ni para bañarse, que nuestro refrigerador no funciona, por lo que cualquier alimento perecedero debe cocinarse de inmediato. Trujillo ha empezado a oler como a un asadero comunitario sin fin, ya que los carniceros se ven obligados a deshacerse de sus existencias y los vecinos tienen que asar toda la carne que tienen antes de que se eche a perder.