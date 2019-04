Mujer de Costa Mesa sufre secuestro durante un safari en Uganda

Endicott, aproximadamente de 55 años de edad, tiene una hija y una nieta en el sur de California, según López, quien no sabe si la familia está al tanto del secuestro. "Honestamente, no sé qué pensar. Todavía estoy tratando de procesarlo", aseguró, y añadió que Endicott había publicado una foto en Instagram de cuatro soldados armados que custodiaban el grupo. "Estoy segura de que se sentía a salvo", reflexionó. "Simplemente no puedo ni imaginar lo que le está sucediendo ahora".