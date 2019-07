Tres décadas después del desastre nuclear, salen a relucir más secretos de Chernobyl

Chershnev sabía que los misiles, los camiones y su personal estaban muy contaminados, y que no debían haber recibido el mandato de conducir a través de una ciudad de más de dos millones de personas. Pero no había una carretera de circunvalación en ese momento, y los pedidos eran órdenes. Lo que Chershnev no sabía en las primeras horas de la mañana del 30 de abril de 1986 era que una nube radiactiva ya los había alcanzado y había cubierto la ciudad en vísperas de sus festividades anuales del Primero de Mayo.