La visita de AMLO que derivó en la apertura de todos los carriles en el cruce de San Diego a Tijuana

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila rindió este domingo su segundo informe de gobierno con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como invitado de honor en la primera fila.

López Obrador terminó de esta forma una gira de trabajo de tres días por los siete municipios de Baja California. Reconoció que no es común que acompañe a gobernadores en este tipo de eventos.

“Esto es una excepción”, dijo López Obrador ante miles de personas que asistieron al informe anual en el Baja California Center de Rosarito. “Lo hago por el amor sincero que le tengo al pueblo de Baja California y por la simpatía que tengo con la gobernadora de este gran estado”.

Durante su visita el presidente abordó varios temas de relevancia para la región fronteriza: la planta de tratamiento de aguas negras en San Antonio de los Buenos, el proyecto de una segunda garita en Otay Mesa y las demoras en el cruce fronterizo de San Ysidro a Tijuana.

López Obrador se comprometió a resolver el problema de los altos tiempos de espera en la frontera hacia México en el momento que se enteró de ello por parte de una reportera.

En 24 horas, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), André Foullon llegó a Tijuana y anunció que a partir del lunes todos los 21 carriles en la aduana mexicana El Chaparral estarán abiertos para aliviar el tráfico en horas pico que en las últimas semanas ha sido más lento que lo habitual.

No solo eso, sino que el fin de semana inició la demolición de una antigua área de revisión que estaba en desuso para hacer más espacio para los vehículos que ingresan desde San Ysidro.

Obras para demoler una área de revisión en desuso en la aduana mexicana El Chaparral en Tijuana. (Alexandra Mendoza/U-T)

Bastó la pregunta de la periodista independiente y colaboradora de esta publicación, Yolanda Morales, para que en cuestión de horas se atendiera un problema que la comunidad fronteriza había evidenciado por semanas. Personas que cruzan la frontera de forma frecuente han reportado en redes sociales esperas de hasta tres horas para entrar a México.

Pero las autoridades de aduanas en México dijeron este fin de semana que el abrir todos los carriles no será la única solución.

“Abrirlos no implica que va a reducirse el tránsito”, dijo el teniente coronel Alejandro Eugenio Robles, administrador de la Aduana de Tijuana. “La gran cantidad de flujo vehicular va a seguir siendo lo misma”, agregó.

Y es que una vez que los vehículos cruzan hacia México se encuentran con un cuello de botella generado en parte por el cierre temporal o parcial de las principales vialidades aledañas, consideraron autoridades.

Éstas son: el puente el Chaparral cuya reparación estará a lista a principios del próximo año, y las obras por la construcción de un viaducto elevado en la Avenida Internacional que terminarán en alrededor de seis meses.

Robles dijo que una vez que las vialidades reabran y las obras concluyan se verá “la real diferencia” en el cruce fronterizo.

El flujo vehicular de San Diego hacia Tijuana por la garita El Chaparral es de alrededor de 50 mil vehículos diarios y más de 1.3 millones al mes, según datos de la aduana mexicana.

Las autoridades consideraron que otro factor es el creciente número de personas que se ha mudado a Tijuana debido al costo de vivienda y continúa trabajando en San Diego.

Carlos Jaramillo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana vio con buenos ojos la rápida respuesta por parte del presidente ya que dijo, diciembre es uno de los meses más complicados para el cruce de personas y vehículos.

“El hecho de que se ponga este tema en la mesa y que de manera inmediata tome acción en ella son buenos mensajes”, dijo.

La mañana del domingo — en camino al informe de gobierno — el cónsul general de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una fotografía en la que parecía que todos los carriles ya estaban abiertos en la aduana mexicana.

“Desde hace cuatro años y medio que estoy adscrito en San Diego que no veo absolutamente todos los carriles de la aduana abiertos”, dijo.

González Gutiérrez coincidió en que habrá que esperar a que terminen las obras en el lado mexicano para tener un cruce óptimo de norte a sur. “Pero por lo menos la apertura de carriles ya no va a ser un problema”, dijo.

Vista de uno de los carriles de ingreso de San Ysidro hacia Tijuana en la garita mexicana El Chaparral (Alexandra Mendoza/U-T)

La planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos y la garita Otay Mesa East

Durante la visita de López Obrador se anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encargará de las obras para la tan esperada renovación de la planta de tratamiento de aguas negras de San Antonio de los Buenos en Tijuana.

Ávila dijo el viernes que esto permitirá que la construcción del proyecto de 530 millones de pesos sea más rápida. “Los ingenieros de Sedena no pasan por muchos procesos burocráticos a los cuales estaríamos sujetos las entidades federativas o el propio Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura)”.

González Gutiérrez resaltó lo que significa para la comunidad de ambos lados de la frontera. “México reconoce la parte de su responsabilidad, we want to do our share”, dijo.

“Yo sé que nuestros amigos de Imperial Beach, Coronado y el sur de California están desesperados y necesitan la ayuda de México”, dijo. “No puede haber un compromiso más claro que el que el presidente de México venga aquí a destinar con recursos del erario nacional lo necesario para reparar y reconstruir la principal planta de tratamiento de aguas que hoy día no funciona y es la principal causante de contaminantes en las playas de ambos lados de la frontera”.

Otra obra que está a cargo de la Sedena es la construcción del lado mexicano de la garita Otay Mesa East, también conocida como Otay II.

López Obrador reiteró en Tijuana su intención de terminar la construcción antes de que termine su mandato a finales de 2024 y urgió a Estados Unidos a hacer lo mismo.

“Desde Tijuana hago un llamado a las autoridades de Estados Unidos para que hagan lo propio porque van muy atrasados. Vamos a terminar nosotros primero”, dijo el viernes.

“Si no está la parte concluida que le corresponde a Estados Unidos, no vamos a tener posibilidad de utilizar este paso que es muy necesario por el incremento del tráfico y de mercancías en esta frontera”, agregó.

En julio pasado autoridades estadounidenses dijeron que el proyecto en su lado estadounidense podría estar listo hasta 2026 y no en 2024 como se había anunciado anteriormente.

Mario Orso, director de proyecto con Caltrans, dijo anteriormente que analizan estrategias para recuperar tiempo perdido. El retraso en el lado estadounidense se debería a una cuestión de acuerdos con el gobierno federal.

Personas saludan a helicóptero que lleva al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador tras ser invitado al informe de gobierno de Marina del Pilar Ávila (David Maung para el U-T)

López Obrador enumeró diez compromisos con Baja California antes de irse a recorrer otros estados del país. Entre ellos, los proyectos de la planta de San Antonio de los Buenos y la garita de Otay Mesa East.

La visita del presidente concluyó el domingo cuando abordó un helicóptero a las afueras del Baja California Center ante los saludos de sus simpatizantes.

Ávila dijo que no había antecedente de que un presidente recorriera en una sola visita los siete municipios de Baja California.