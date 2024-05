Autoridades investigan la caída de escenario con nueve muertos en mitin político al norte de México; Se alertó por fuertes vientos horas antes del siniestro

(Alberto Lopez / Associated Press)

Las autoridades mexicanas iniciaron el jueves las investigaciones por la muerte de nueve personas y 189 lesionados en la caída del escenario donde el candidato presidencial opositor Jorge Álvarez Máynez realizaba un mitin en el estado norteño de Nuevo León.

El gobernador de ese estado, Samuel García, dijo el jueves que en el accidente del día anterior fallecieron nueve personas, entre ellas un menor, y otras 189 fueron atendidas en centros de salud.

Hay 36 heridos que aún permanecen internados en hospitales, entre ellos, uno que está en condición grave, precisó García, dirigente de Movimiento Ciudadano, el mismo partido al que pertenece el candidato presidencial que daba el mitin ante 10.000 personas.

Inicialmente las autoridades habían reportado 121 heridos, pero durante el jueves otros pacientes acudieron a los hospitales.

Fuerzas de seguridad rodean un escenario que se derrumbó debido al viento en un acto al que asistía el candidato a la presidencia Jorge Álvarez Máynez en San Pedro Garza García, a las afueras de Monterrey, México, el miércoles 22 de mayo de 2024. (Alberto Lopez/AP)

El inesperado suceso, que ocurrió a una semana y media de las elecciones presidenciales, impactó en la población del lugar y recibió muestras de solidaridad y condolencias de las autoridades del país, como el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y los tres aspirantes a la Presidencia.

De acuerdo con una evaluación preliminar de Protección Civil, la caída del escenario en la noche del miércoles se debió a “vientos atípicos” con una velocidad entre 80 y 90 kilómetros por hora que duraron unos diez minutos, dijo a The Associated Press un funcionario estatal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado a hacer declaraciones.

Cuando se sintió el desplome de la carpa y de la pantalla gigante, la gente empezó a saltar desde el escenario hacia donde pudo, explicó el candidato Máynez, que se dio un golpe en la cabeza al chocar con una compañera que saltó al mismo tiempo.

Las fuerzas de seguridad acordonan el área tras el colapso debido a fuertes vientos del escenario donde se da un mitin del candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez en San Pedro Garza García, a las afueras de Monterrey. (Alberto Lopez/AP)

Algunas personas quedaron temporalmente atrapadas por las estructuras, según dijo Miguel Treviño, el alcalde de San Pedro Garza García, uno de los municipios más ricos del país situado junto a la capital de Nuevo León, Monterrey.

Funcionarios de Protección Civil estatal se trasladaron el jueves al estadio de béisbol El Obispo de San Pedro Garza García, donde ocurrió el accidente, cuya causa está siendo indagada.

Por su parte, la Fiscalía de Nuevo León abrió una carpeta de investigación del trágico evento y ordenó el aseguramiento del inmueble. Como parte del proceso se trasladaron peritos de la Fiscalía y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para realizar inspecciones de campo y entrevistas a las personas lesionadas, informó el jueves esa dependencia en un comunicado.

En declaraciones a la prensa el gobernador García, afirmó que la noche del miércoles hubo “rachas de viento muy fuertes” atípicas en la zona metropolitana de Monterrey, donde está ubicada San Pedro Garza García, y se presume incidieron en el accidente.

García anunció que su gobierno indemnizará a las familias de las víctimas fatales y los lesionados mientras se recuperan.

“Esto ayer nos tomó por sorpresa. No estaba ni siquiera pronosticado en la ciudad una tormenta y fue tan rápido que el caso en particular de este cierre, el personal y quienes asistimos no podríamos dar crédito de lo sucedido”, agregó sobre el mitin del candidato presidencial de su partido.

Álvarez Máynez es el único hombre que aspira a la presidencia de México en las elecciones del 2 de junio en las que la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, de Morena, es la clara favorita, seguida de otra mujer, Xóchitl Gálvez, postulante de la coalición opositora formada por el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.

Ambas se solidarizaron con lo ocurrido en el acto de Movimiento Ciudadano y Sheinbaum anunció que también cancelaba un mitin programado para el jueves en Monterrey.

Gálvez expresó el jueves, en un encuentro con la prensa extranjera en la capital mexicana, que el trágico incidente representa una “lección para todos nosotros” y aseguró que su organización va a “redoblar” la seguridad en los eventos públicos durante los seis días que restan de campaña para evitar que se den situaciones similares.

El gobernador García indicó el jueves más tarde, en un mensaje de su cuenta de X, que el evento se hizo “conforme a la ley y los protocolos” y contó con la presencia de Protección Civil estatal y municipal.

Analistas discreparon de la postura de las autoridades estatales y recordaron que la víspera la gubernamental Comisión Nacional del Agua había dicho en un comunicado que de acuerdo con los pronósticos meteorológicos en los estados norteños de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas se preveía la “posible formación de torbellinos o tornados” y vientos con ranchas de 50 a 70 kilómetros por hora.

Durante su conferencia matutina el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos e indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional y Protección Civil están apoyando a las autoridades de Nuevo León en el caso.

López Obrador salió en defensa de Movimiento Ciudadano y dijo que “sabemos que ellos pues no tienen culpa. Ellos hacen sus actos como todos ahora que hay campañas. De todas maneras, la autoridad tiene que investigar”.

Álvarez Máynez, el candidato del pequeño partido opositor Movimiento Ciudadano —ubicado en tercer lugar en las preferencias— resultó ileso. “Lo único importante en estos momentos es atender a las víctimas del accidente”, fueron sus primeras palabras en las redes sociales tras confirmar que estaba bien.

Videos publicados en redes mostraron cómo se desplomaban las carpas y una pantalla gigante, así como las luces del escenario cuando los candidatos se estaban despidiendo y cómo caía toda la estructura. Otras grabaciones dejan ver a la gente mientras intentaba sacar a los que quedaron debajo de las barras y la confusión el pánico. El templete tenía unos 20 metros de altura.

Después del mitin estaba previsto un concierto de una popular banda de música norteña, el grupo Bronco, que también emitió un video para anunciar que se encontraban bien y solidarizarse con las víctimas.

Varias horas antes del derrumbe del escenario donde tenía lugar el mitin electoral que acabó en tragedia con nueve muertos, el servicio meteorológico mexicano ya había emitido varias advertencias sobre la posibilidad de fuertes vientos en ese estado del norte de México. El evento político —que iba a continuar con un concierto— se realizó de todos modos.

No se canceló el mitin al aire libre que tuvo lugar el miércoles por la noche en San Pedro Garza García, un suburbio de la ciudad norteña de Monterrey. Quienes participaron en él sólo tuvieron unos segundos para reaccionar cuando la estructura del escenario, la iluminación y una pantalla gigante se vinieron abajo.

Nueve personas murieron y más de cien resultaron heridas.

Minutos después del suceso, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió a la población mantenerse resguardados. Pero para muchos, esa advertencia llegaba tarde.

“Lo de ayer nos cogió por sorpresa”, dijo el jueves, un día después del accidente. “Ni siquiera se había pronosticado una tormenta en la ciudad”, declaró.

No era cierto.

El Servicio Meteorológico Nacional de México había emitido un boletín a las 13:13 —más de seis horas antes del accidente— advirtiendo de ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la zona que “podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios”.

En torno a hora y media antes del mitin, advertían de “fuertes lluvias” y “viento de componente sur con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora con condiciones para la formación de torbellinos o tornados”.

Las únicas alertas que emitió el servicio de Protección Civil de Nuevo León en sus redes sociales antes del incidente fueron por la ola de calor.

El partido Movimiento Ciudadano que organizó el mitin no respondió inmediatamente a las preguntas sobre por qué no cancelaron el acto o evacuaron a la multitud de antemano. Tampoco hubo una respuesta inmediata por parte de Protección Civil de Nuevo León.

El accidente está bajo investigación de las autoridades del estado.

Jon Porter, meteorólogo jefe de AccuWeather, una empresa privada de previsión meteorológica, explicó que los escenarios exteriores son vulnerables a vientos de tan sólo 56 kilómetros por hora.

Según dijo, el análisis del radar y otras observaciones satelitales sugieren que los vientos en la zona de Monterrey probablemente alcanzaron alrededor de los 80 kilómetros por hora y esa fuerza “crea riesgos de seguridad especiales en escenarios elevados”.

Por eso, consideró que éste es el tipo de situaciones que “no deberían haber sido una sorpresa” porque había fuertes tormentas eléctricas acercándose y ese tipo de eventos “son bien conocidos por producir fuertes ráfagas de viento”.

En su opinión, la del miércoles fue otra “catástrofe que podría haberse evitado” mejorando la evaluación para mitigar riesgos. “Se puede evacuar el lugar de forma proactiva y trasladar a la gente a un refugio seguro antes de la llegada de los vientos racheados”, indicó.

Porter dijo que su empresa había estado enviando alertas especiales a las empresas de la zona suscritas al servicio de AccuWeather 35 minutos antes de que los vientos llegaran a esa área.

Monterrey es considerada la capital industrial de México y San Pedro Garza García es un municipio residencial de clase alta contiguo a la ciudad.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el accidente no era culpa del partido que, como todos en la campaña electoral, estaba celebrando un mitin.

Los peligros de los escenarios al aire libre con vientos fuertes son conocidos desde hace tiempo. En Estados Unidos, el derrumbe de un escenario similar mató a siete personas en la Feria Estatal de Indiana en 2011 y provocó un cambio entre los operadores de recintos al aire libre.

“Fue un momento decisivo”, dijo Porter. “La gente entendió lo rápido que algo puede ir mal y cómo eso puede costar vidas en cuestión de segundos”.