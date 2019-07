Desarrollar Centroamérica: cortina de humo ante la crisis humanitaria

Más allá de la solicitud de inyección de recursos en Centroamérica, no hay un plan concreto para la región. Se habla de cifras que no guardan ninguna proporción con lo que realmente ocurre. Se dijo en un principio que el plan requiere de 30 mil millones de dólares, sin decir quién los pondría, después que México daría 5 mil millones y que Estados Unidos otro tanto. Escarbando un poco, lo que México aportaría es desarrollo turístico y el Tren Maya en el sureste mexicano y la parte de Estados Unidos es la promoción de negocios y no una inversión para el desarrollo y el bienestar.