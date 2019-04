Migración centroamericana, ineptitud y soberbia mexicana

Los encargados del tema en México no saben que nada detendrá a los migrantes centroamericanos, porque regresar a sus países es peor que no haber salido. Las niñas que regresan cargan con el estigma de que "ya les pasó de todo" y "valen menos". Lo peor es que no parece que el gobierno mexicano esté dispuesto a modificar sus estrategias.