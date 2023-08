Opinion: Diviértete con desconocidos. La democracia y nuestra salud mental pueden depender de ello.

En los últimos años, he perdido el miedo a los “Otros”.

Sucedió mientras iba adquiriendo nuevas aficiones, como el patinaje y el baile, al tiempo que entablaba amistad con un abanico más amplio y diverso de personas. En algunos casos, estreché lazos con personas cuyas posiciones políticas era muy distintas a las mías.

La desconexión que sentí durante la administración Trump y el apogeo de la pandemia ha disminuido en gran medida, sustituida por la esperanza y fe en mi comunidad y una mayor sensación de bienestar.

¿Nos beneficiaría a todos ampliar nuestros círculos sociales? La crisis de salud mental de Estados Unidos es inseparable del declive del sentido de pertenencia a una comunidad. A medida que el tiempo de pantalla roba casi cada hora de nuestro sueño y alimenta nuestra mutua indignación, estamos más solos y desquiciados que nunca.

Nuestra cordura, e incluso nuestra democracia , pueden depender de nuestra disposición a rebelarnos contra el dominio de la tecnología utilizando las redes sociales para salir de ellas. ¿Qué mejor momento que el verano para jugar al aire libre y entablar amistad con gente desconocida?

Puede parecer difícil en Los Ángeles, donde la gente está aislada por el tráfico y la expansión urbana. Pero en los años transcurridos desde la pandemia, muchos grupos de personas desde el Westside hasta el Eastside están inspirando a gente de todo el sur de California a reunirse y divertirse sanamente. Utilizando Instagram, Heylo y otras aplicaciones, estos grupos son un antídoto contra la epidemia de soledad y la tendencia de no participación , que se presenta desde hace décadas, en clubes y otros grupos comunitarios.

Por ejemplo, L.A. Skate Hunnies es un grupo de patinaje dirigido por mujeres. Organizan salidas de skate gratuitas en varios lugares, con temas coloridos y a menudo femeninos y altavoces portátiles con música a todo volumen. Las conocí a través de un grupo de longboard con el que conocí a través de Instagram.

Una joven patinadora baila durante un concurso de disfraces al final de Throwback Thursday, un evento en Culver City el 6 de julio.

Jen Yonda, una joven de 25 años de ascendencia italiana, irlandesa y alemana creó los Skate Hunnies de Los Ángeles en julio de 2020 para que la gente se reuniera de forma segura después de los cierres de la pandemia. Había trabajado como terapeuta y sabía que los sistemas de apoyo social eran cruciales. “Las conexiones que la gente establece a partir de reuniones regulares y un espacio comunitario seguro son tan importantes que a veces son más poderosas que los antidepresivos o sesiones con un terapeuta”, me dijo.

Su grupo organiza salidas al cine, meditación y otras actividades. Entre los que se han unido está mi amigo Lon Criswell, un hombre negro de 48 años e ingeniero de sistemas que conocí a través de Skate Hunnies. “Tengo todo un círculo de amigos que ni siquiera sabía que existían”, me dijo. Hasta que descubrió el grupo, patinaba solo. “Era una de esas personas que patinaban solas por el malecón, porque nunca encontraba a nadie con quien patinar y que tuviera mis horarios”, explica. “Todo el mundo está muy ocupado en Los Ángeles”.

Antes de Skate Hunnies, le costaba hablar con la gente. “Vengo del barrio, así que no puedes ser blando, no puedes llorar”, dijo. Skate Hunnies le transformó. “Estoy entrando en contacto con más emociones”, dijo. “Realmente me abrió, porque nunca me había visto a mí mismo siendo emotivo o abrazando a otros hombres”.

Grupos como Skate Hunnies me abrieron a mí también y me inspiraron para organizar mis propios skate-outs. Así conocí a Bradley Russo, de 32 años, un hombre blanco y reclutador de empleo que votó por Trump en 2016 y ahora es políticamente independiente. Mientras patinábamos durante muchos meses, sospeché que se inclinaba por los políticos conservadores, pero nunca hablamos de política hasta esta columna. “Me alegro de que tengamos diferencias y creo que eso es lo que hace de este un mundo hermoso”, me mandó decir en un mensaje.

Un concursante baila en el concurso de disfraces de Throwback Thursday, en Culver City, el 6 de julio.





Los encuentros de la comunidad me enseñaron a dejar de lado las pruebas de “pureza” en las amistades y a despojarme de mis propios prejuicios. Como mi otra amiga patinadora, Denecia Jones, una mujer negra de 46 años y asesora profesional, observó sobre las nuevas aficiones: “Vas a cometer errores y podrás decir ‘vaya, en realidad soy humana’”.

En las últimas semanas, he empezado a aprender varios estilos de baile: bachata, salsa, Zouk y contact improvisation. En estos bailes, hay un contacto sensual entre mujeres y hombres fuera de cualquier contexto sexual, y me han ayudado a superar traumas sentimentales y a sentirme más segura al relacionarme con hombres.

La primera vez que experimenté este tipo de baile respetuoso en pareja fue en Ecstatic Dance L.A ., que organiza bailes sin sustancias en diferentes lugares. Acogen a personas de todas las edades y procedencias, desde bebés hasta abuelos. Empiezan con un círculo de meditación, recordando a la gente que baile como quiera solo se pide que se respeten los límites de los demás.

“Es un espacio para hacer una pausa en ese megáfono que te está diciendo ‘no estás a salvo, no puedes confiar en la gente’”, me dijo el cofundador negro del grupo, Atasiea Kenneth L. Ferguson, de 39 años.

La gente encuentra comunidad en todo tipo de encuentros. En Boyle Heights Bridge Runners , personas de todas las edades y niveles -la mayoría latinos- pueden hacer ejercicio y relacionarse en una ciudad que carece de espacios verdes. “Si corres o caminas la mitad del puente, nadie te va a juzgar”, me dijo Rolando Cruz, mexicoamericano de 40 años.

Otros grupos enseñan a escuchar y a comunicarse mejor. Mi amiga italoamericana Laura Paragano, de 32 años, a quien conocí a través de un grupo de longboard , ha encontrado diversión, perspicacia y pertenencia en la comedia de improvisación, que empezó el verano pasado. “Al crecer, sentía que no se me permitía ser grande, gregaria, dramática y ocupar espacio”, me dijo. “He descubierto que la improvisación es la práctica perfecta para hacer exactamente esas cosas”.

Todos podemos beneficiarnos de esas lecciones. Es hora de dejar de hacer nuestros mundos tan pequeños. Un buen punto de partida es aprender algo nuevo, salir a la comunidad y experimentar un poco de alegría con otras personas que quizá te sorprendan.

