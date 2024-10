Los votantes tienen claro el mensaje sobre las elecciones de EEUU: el destino del país está en juego

Pocas elecciones en la historia de Estados Unidos han mostrado una división tan marcada como la de este año, con los dos principales candidatos y muchos de sus seguidores diciendo que el resultado determinará el destino del país y si puede mantenerse fiel a sus anclajes democráticos.

A medida que emiten sus votos, los electores tienen opiniones sobre la división tan diversa y compleja como la nación misma. Quizás ningún lugar capta este rango de perspectivas más claramente que Charlottesville, Virginia.

Este fue alguna vez un lugar de encuentro para los Padres Fundadores que advirtieron sobre los peligros de la demagogia política. También fue el sitio del mitin de derechas “Unite the Right” en 2017, el primer año de la presidencia de Donald Trump, cuando cientos de nacionalistas blancos y neonazis se sintieron lo suficientemente envalentonados como para desatar violencia racista y antisemita en la comunidad por su decisión de remover una estatua confederada. Cantaron “los judíos no nos reemplazarán” mientras marchaban por las calles con antorchas tiki y banderas confederadas. Muchas personas consideran las banderas y estatuas de la Confederación de los estados del sur como símbolos del supremacismo blanco, intolerancia y esclavitud.

Un asistente al mitin embistió con su coche a una multitud de contra-manifestantes, matando a una mujer e hiriendo a decenas más. El presidente Joe Biden ha dicho que la exhibición abierta de racismo y antisemitismo lo impulsó a entrar en la carrera por la Casa Blanca en 2020.

Periodistas de The Associated Press pasaron tres días en y los alrededores de Charlottesville a principios de octubre entrevistando a votantes sobre la elección que ahora está a días de distancia. Estos votantes han experimentado uno de los ejemplos más visibles recientes del vitriolo y la división que ha estado gestándose bajo la superficie del país, un recordatorio de lo que puede suceder cuando el odio estalla y las ideas extremas se permiten fermentar sin control.

Esto es lo que tenían que decir sobre la elección presidencial y sus consecuencias.

El extremismo no va a desaparecer

Como activista de justicia racial en el verano de 2017, Jalane Schmidt intentó dar la alarma temprano.

La profesora de estudios religiosos en la Universidad de Virginia dijo que mientras ayudaba a los residentes de Charlottesville a prepararse para “Unite the Right” y otras manifestaciones racistas que siguieron, a menudo le decían que “solo tuviera un diálogo y no fuera tan polarizadora o despectiva”.

”¿Cómo piensan que voy a dialogar con alguien que desea mi aniquilación?”, dijo Schmidt, quien es negra.

Schmidt dice que, en retrospectiva ese verano, ella y otros activistas comenzaron a percatarse de lo que otros han comenzado a ver desde entonces: que los extremistas representan un peligro real que no va a desaparecer.

Schmidt dijo que el regreso de Trump a la Casa Blanca representa una amenaza para la democracia, como lo advirtieron los Padres Fundadores.

“Pienso que tenemos cosas que aprender de algunas de las advertencias que se nos han dado sobre los demagogos”, agregó. “No es una exageración decir que la democracia está en juego con esta elección”.

Las diferencias políticas no deberían crear enemigos

Rob Pochek, el pastor principal, juntó a un pequeño grupo de hombres en un salón de la Primera Iglesia Bautista en Park Street, una institución de Charlottesville que se acerca a su 200 aniversario.

Universalmente, denunciaron el mitin “Unite the Right” como detestable y contrario a sus valores. Pochek dijo que los comentarios antisemitas de los manifestantes venían “directamente de los pozos del infierno”. Los cristianos adoran a Jesús, que era judío, dijo.

Aunque que el grupo tenía opiniones matizadas sobre Trump, todos estuvieron de acuerdo en que no pueden apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris debido a su postura sobre el aborto. Pochek dijo que las mentiras de Trump, específicamente sobre la elección de 2020, y otra retórica hacen que sea una decisión difícil.

“Creo que el hecho de que tengamos al expresidente Trump y a la vicepresidenta Harris como los dos candidatos a presidente de Estados Unidos es en sí mismo un juicio sobre el país, que esto es lo mejor que tenemos de casi 400 millones de estadounidenses”, dijo.

Pochek también trata de construir puentes, enfatizando a sus feligreses que las personas con diferentes puntos de vista no deberían ser vistas como enemigos.

Refiriéndose a los símbolos de los dos partidos principales, Pochek les dice que su lealtad no es a un burro o un elefante: “Adoramos al Cordero”, dijo.

Se cayeron las vendas

Susan Bro vive en una casa móvil simple en Ruckersville, a unos 30 minutos en coche a las afueras de Charlottesville, un pueblo tan pequeño que a veces no aparece en los mapas.

El coche que golpeó a los contra-manifestantes de “Unite the Right” mató a su hija, Heather Heyer, de 32 años. Bro dijo que ese verano la despertó a ella y a otros residentes blancos al odio que las personas de color habían conocido desde hace mucho tiempo.

“Creo que se cayeron las vendas”, dijo. “Esto existía. Simplemente pretendíamos que no”.

Comentó que está aterrorizada de lo que sucederá en el país si Trump gana. Le preocupan sus mentiras, sus promesas de retribución y el fracaso del Partido Republicano en enfrentarse a él. No está segura de que la democracia pueda sobrevivir.

Pero también se dio cuenta de que eventos como lo que sucedió en Charlottesville hace siete años pueden engañar a las personas haciéndoles pensar que el odio es exclusivo de los extremistas.

“Todos tenemos que vigilarnos con estos caminos retóricos virulentos por los que vamos, porque una vez que comienzas con eso, es realmente fácil seguir pronunciando estas frases, aferrándote a estas ideas”, dijo Bro. “Tenemos más en común de lo que pensamos”.

Trump “tenía razón” sobre los manifestantes

En una oficina de votación anticipada en Charlottesville, Dan y Ruth Suggs dijeron que habían emitido sus votos por Trump. La pareja, casada durante 53 años, no veía a Trump o Harris como una amenaza existencial para el futuro de la nación.

“No es el fin del mundo. No importa quién gane, seguirá siendo más o menos lo mismo”, dijo Dan Suggs. “La mayor diferencia va a ser la economía”.

Ambos estaban en desacuerdo con cómo la ciudad manejó la remoción de la estatua del general confederado Robert E. Lee de un parque del centro, una decisión que provocó el mitin de 2017. Dijeron que la ciudad debería haber realizado un referéndum sobre el asunto y que mal gestionó la protesta.

“Creo en la libertad de expresión. No creo que nadie tenga derecho a intentar cerrarla, y eso es básicamente lo que estaban tratando de hacer con la alt-right”, dijo Dan Suggs, en referencia a la tendencia política en Estados Unidos que mezcla el racismo, el nacionalismo blanco, el antisemitismo y el populismo, y critica el multiculturalismo.

Ruth Suggs dijo que no todos los presentes estaban allí para causar problemas.

“Había personas que solo querían escuchar lo que tenían que decir”, dijo. “Trump tenía razón cuando dijo que había buenas personas en ambos lados”.

Jóvenes inmigrantes ven amenazas diferentes

Los padres de Kushaan Soodan, de 19 años, son inmigrantes indios. Arturo Romero, de 18 años, es de México y emigró legalmente a California cuando iba en secundaria, junto con sus padres y hermanas menores.

Ambos se conocen y estudian en la Universidad de Virginia (UVA). Pero ven la elección de forma completamente diferente, en parte debido a sus experiencias provenientes de familias inmigrantes.

Mientras Soodan registraba a estudiantes de la UVA para votar un viernes reciente, dijo que la elección es crucial para preservar la democracia y hacer una declaración de que el odio no debería tener un hogar en América.

“Ese tipo de odio, ya hemos visto lo que puede causar”, dijo Soodan, de pie cerca del camino del campus utilizado hace siete años por los manifestantes de “Unite the Right”. “Y creo que esta elección es una de las formas en que podemos hacer eso, donde podemos decir, no, no queremos esto, no nos gusta esto”.

Por su parte, Romero teme que una victoria de Harris lleve al país al punto de no retorno. Defendió a Trump y dijo que sus palabras a menudo se malinterpretan, como cuando sugirió que los migrantes que están en Estados Unidos y han cometido asesinatos lo hicieron porque “está en sus genes”.

Romero agregó que Trump no estaba hablando de todos los inmigrantes. Dijo que había visto cómo México cambió para peor cuando más migrantes comenzaron a recorrerlo para llegar a Estados Unidos. Dijo que el crimen aumentó y no quiere que lo mismo le suceda a Estados Unidos.

Romero elogió el impacto general de Trump en la economía, la frontera y la estabilidad internacional de la nación, y sintió que las políticas de Biden se quedaron cortas: “Si obtenemos cuatro años más, entonces esto no va a ser reversible”.

“La olla todavía está en la estufa”

Leslie Scott-Jones nació y creció en Charlottesville y es consciente de las peores consecuencias del racismo. Por lo tanto, estaba perpleja después del mitin “Unite the Right” al ver que los medios de comunicación lo presentaban como impactante.

”¿Por qué creían que vivíamos en una sociedad posracial?”, dijo Scott-Jones, quien es negra. “Porque el resto de nosotros hemos estado viviendo una experiencia muy diferente”.

El mitin violento fue un “estallido de la burbuja”, dijo, pero “la olla todavía está en la estufa”.

Aún así, fue un momento profundamente doloroso para Scott-Jones, quien estaba organizando un evento para artistas cuando escuchó sonidos de choque que resultaron ser el asalto vehicular a los contra-manifestantes. Detuvo lo que estaba haciendo y corrió a ayudar.

Scott-Jones, que es curadora de aprendizaje y participación en un centro local de patrimonio afroestadounidense, dijo que ha escuchado los ruegos para salvar la democracia con su voto, pero no le parecen convincentes. Piensa que el sistema necesita ser reimaginado.

“Este país no ha funcionado para la gente negra desde que llegamos aquí”, dijo. ”¿Por qué querría salvar algo que literalmente trató a mi gente como propiedad durante cientos de años?”.

Comentó que votará por el candidato de tercer partido Cornel West y espera que Estados Unidos algún día pueda estar a la altura de los ideales que profesa.

¿Podría el país descender a la violencia política y hundirse en una división más profunda después de las elecciones de noviembre?

“Esa es una preocupación”, dijo Scott-Jones. “Pero honestamente no creo que eso dependa de quién ocupe esa silla”.

___

La investigadora de The Associated Press, Rhonda Shafner, en Nueva York contribuyó a este despacho.