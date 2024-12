Trump cambia de opinión sobre el aborto, sus nombramientos podrían dar pistas acerca de lo que sigue

A medida que el gabinete de Donald Trump comienza a tomar forma, aquellos de ambos lados del debate sobre el aborto observan atentamente en busca de pistas sobre cómo sus elecciones podrían afectar la política de derechos reproductivos en el segundo mandato del presidente electo.

Las elecciones de gabinete de Trump ofrecen una vista previa de cómo su gobierno podría manejar el aborto después de que él cambiara repetidamente de postura sobre el tema durante la campaña electoral. Intentó distanciarse de los aliados antiaborto delegando la política de aborto a los estados, incluso mientras se jactaba de haber nominado a tres jueces de la Corte Suprema que ayudaron a derogar las protecciones constitucionales para el aborto que habían prevalecido durante medio siglo.

En una entrevista con NBC News que se emitió el domingo, Trump dijo que no planea restringir el aborto farmacéutico pero también pareció dejar la puerta abierta, diciendo “las cosas cambian”.

“Las cosas cambian, pero no creo que vaya a cambiar en absoluto”, dijo.

La alineación inicial de su nuevo gobierno, incluidas las nominaciones para liderar agencias de salud, el Departamento de Justicia e incluso el Departamento de Asuntos de Veteranos, ha generado reacciones mixtas, pero generalmente positivas, de grupos antiaborto.

Expertos en leyes de aborto dijeron que la decisión de Trump de incluir menos candidatos con fuertes lazos con el movimiento antiaborto podría indicar que el aborto no será una prioridad para su gobierno.

“Casi parece sugerir que el presidente Trump podría estar enfocando su gobierno en otras direcciones”, dijo Greer Donley, profesora asociada de derecho en la Universidad de Pittsburgh School of Law.

Karen Stone, vicepresidenta de política pública en Planned Parenthood Action Fund, dijo que aunque muchos de los nominados tienen “extensos antecedentes contra la atención sanitaria reproductiva”, algunos no. Advirtió contra hacer suposiciones basadas en las selecciones iniciales del gabinete de Trump.

Sin embargo, muchos grupos de derechos al aborto están preocupados, en parte porque muchos de los nominados tienen fuertes opiniones antiaborto incluso si no tienen lazos directos con activistas antiaborto. Les preocupa que un gobierno lleno de funcionarios de alto nivel que están personalmente en contra del aborto pueda tomar medidas para restringir el acceso al procedimiento y la financiación.

Después de la ambigüedad de Trump sobre el aborto durante su campaña, “todavía hay mucho que no sabemos sobre cómo será la política”, dijo Mary Ruth Ziegler, profesora de derecho en la Universidad de California, Davis School of Law. Ese enfoque podría revelarse a medida que se anuncien los equipos dentro de los departamentos clave.

Trump anunció que nominaría al activista anti-vacunas Robert F. Kennedy Jr. para liderar el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés), que las fuerzas antiaborto han considerado central para limitar los derechos al aborto a nivel nacional. Sin embargo, Kennedy cambió de postura sobre el tema durante su propia campaña presidencial.

En videos de campaña, Kennedy dijo que apoya el acceso al aborto hasta la viabilidad, que los médicos dicen que es en algún momento después de las 21 semanas, aunque no hay un marco de tiempo definido. Pero también dijo que “cada aborto es una tragedia” y abogó por una prohibición nacional después de 15 semanas de embarazo, una postura de la que se retractó rápidamente.

El jefe de Salud y Servicios Humanos supervisa la financiación del Título X para una serie de servicios de planificación familiar y tiene una amplia autoridad sobre agencias que afectan directamente el acceso al aborto, incluida la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). El papel es especialmente vital en medio de batallas legales sobre una ley federal conocida como EMTALA, que el gobierno del presidente Joe Biden ha argumentado que requiere acceso al aborto de emergencia a nivel nacional, y la aprobación de la FDA del medicamento abortivo mifepristona.

Mini Timmaraju, presidenta de la organización nacional abortista Reproductive Freedom for All, llamó a Kennedy un “extremista no apto e incompetente que no puede ser confiado para proteger la salud, seguridad y libertad reproductiva de las familias estadounidenses”.

Su posible nominación también ha causado olas en el movimiento antiaborto. El exvicepresidente Mike Pence, un firme oponente del aborto, instó al Senado a rechazar la nominación de Kennedy. Marjorie Dannenfelser, presidenta del grupo nacional antiaborto Susan B. Anthony Pro-Life America, dijo que el grupo tenía sus propias preocupaciones sobre Kennedy.

“No hay duda de que necesitamos un secretario de HHS antiaborto”, afirmó.

El corresponsal de Fox News, Marty Makary, es la elección de Trump para liderar la FDA, que juega un papel crítico en el acceso al aborto farmacéutico y la anticoncepción. Grupos de derechos al aborto lo han acusado de compartir desinformación sobre el aborto en el aire.

Russell Vought, un conservador firme antiaborto, ha sido nominado para director de la Oficina de Administración y Presupuesto. Vought fue un arquitecto clave del Proyecto 2025, un plan de derecha para dirigir el gobierno federal. Entre otras acciones para limitar los derechos reproductivos, pide eliminar el acceso al aborto farmacéutico a nivel nacional, cortar la financiación de Medicaid para el aborto y restringir el acceso a la atención anticonceptiva, especialmente los anticonceptivos reversibles de larga duración como los DIU.

A pesar de distanciarse del manifiesto conservador en la campaña electoral, Trump está llenando su gabinete con personas que jugaron roles centrales en el desarrollo del Proyecto 2025.

Trump reconoció que los redactores del informe serían parte de su gobierno entrante durante la entrevista del domingo con NBC News, diciendo: “Muchas de esas cosas con las que casualmente estoy de acuerdo”.

“Estos nombramientos de gabinete confirman que el Proyecto 2025 fue de hecho el plan todo el tiempo, y la alarma que vimos sobre él estaba justificada”, dijo Amy Williams Navarro, directora de relaciones gubernamentales para Reproductive Freedom for All.

El doctor Mehmet Oz, la elección de Trump para liderar los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, es un expresentador de programas de televisión que ha sido acusado de promocionar tratamientos y productos médicos dudosos. Expresó opiniones contradictorias sobre el aborto durante su fallida campaña al Senado en 2022.

Oz se ha descrito a sí mismo como “fuertemente antiaborto”, elogió la decisión de la Corte Suprema de anular Roe vs. Wade, afirmó que “la vida comienza en la concepción” y se refirió al aborto como “asesinato”. Pero también ha hecho eco del enfoque de derechos estatales de Trump, argumentando que el gobierno federal no debería estar involucrado en las decisiones sobre el aborto.

“Quiero que las mujeres, los médicos, los líderes políticos locales, permitan que la democracia que siempre ha permitido que nuestra nación prospere ponga las mejores ideas adelante para que los estados puedan decidir por sí mismos”, dijo durante un debate del Senado hace dos años.

Una serie de grupos de derechos reproductivos se opusieron a su candidatura al Senado. Como administrador de los CMS, Oz estaría en una posición clave para determinar la cobertura de Medicaid para los servicios de planificación familiar e investigar posibles violaciones de la EMTALA.

Como fiscal general de Florida, Pam Bondi defendió las restricciones al aborto, incluido un período de espera de 24 horas. Ahora es la elección de Trump para secretario de justicia.

Su nominación está siendo celebrada por oponentes del aborto pero denunciada por grupos de derechos al aborto preocupados de que pueda revivir la Ley Comstock, una ley antivicio aprobada por el Congreso en 1873 que, entre otras cosas, prohíbe el envío por correo de medicamentos o instrumentos utilizados en el aborto.

Un excongresista de Florida antiaborto y antivacunas, David Weldon, ha sido elegido para liderar los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que recopila y monitorea datos sobre el aborto en todo el país.

El excongresista republicano Doug Collins es la elección de Trump para liderar el Departamento de Asuntos de Veteranos en medio de una batalla política sobre el acceso al aborto y la financiación para las tropas y los veteranos. Collins votó consistentemente para restringir la financiación y el acceso al aborto y celebró la anulación de Roe vs. Wade.

“Este es un equipo con el que el movimiento antiaborto puede trabajar”, dijo Kristin Hawkins, presidenta de la organización nacional antiaborto Students for Life.