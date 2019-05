Condenan a Trump por sus abusos de poder los abogados conservadores

"Me parece importante, especialmente hoy, que los abogados hablen con coherencia sobre el estado de derecho y lo apliquen sin consideración partidista", afirmó Paul Rosenzweig, ex asistente del abogado independiente, Kenneth Starr, en la investigación del presidente Clinton que llevó a su juicio político por la Cámara de Representantes, en 1998. El Senado no lo condenó, y Clinton finalmente pudo terminar su mandato.