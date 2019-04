Se buscan candidatos para el peor trabajo en Washington: Secretario de Seguridad Nacional

No hay subsecretario confirmado por el Senado -el puesto número dos-, ni subsecretario de administración -el puesto número tres-. No hay comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, no hay director de Inmigración y Control de Aduanas, no hay director del Servicio Secreto, no hay administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.