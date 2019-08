Crítica: escribir el Libro de ‘Selfies’ - un sociólogo redefine las fotos sociales

¿Qué tan serio es una ‘selfie’? ¿Por qué hacer circular una foto de su cena?

Los defensores de la fotografía como una forma de arte tienden a temblar ante lo que está sucediendo con su amado medio. La forma informal en que se toman las fotos y se comparten de manera indiscriminada se siente como un adelgazamiento y abaratamiento del propósito de la cámara. Una degradación, incluso. Confieso que esta era mi postura defensiva cuando escogí el libro " The Social Photo: On Photography and Social Media” de Nathan Jurgenson. ¿El libro endurecería mi postura, me preguntaba, o ampliaría mi mente?

Pretender y publicar prolíficamente no es un arte diluido, argumenta Jurgenson, sino una comunicación aumentada. La foto social es efímera, informal y sí, a menudo banal, pero esa crítica es irrelevante. Nadie espera poesía de una acción de “hablar y pasar el rato”, el proceso más cercano de la fotografía social.

Jurgenson, un sociólogo empleado por Snap Inc. (sobre eso más adelante), normaliza el fenómeno de saturación de instantáneas al erigir un andamiaje histórico y contextual a su alrededor. La foto social cumple un impulso humano fundamental para documentar la experiencia, escribe, un impulso que toma diferentes formas a medida que la tecnología evoluciona.

Las herramientas que vemos afectan qué y cómo vemos; dan forma a nuestra “conciencia documental”. Esto siempre ha sido así, pero debido a que las imágenes digitales son en gran medida efímeras, alteran nuestras suposiciones sobre qué es una fotografía y para qué sirve.

La fotografía social, según Jurgenson, se trata más de apreciar el presente por sí mismo que de compilar un archivo visual permanente. Atribuir una sensibilidad de estar aquí ahora a una práctica que interrumpe el compromiso más de lo que se intensifica, se siente demasiado generoso al menos, engañoso en el mejor de los casos.

Otro impulso innato, que tiene que ver con definir y realizar el yo, también encuentra un vehículo listo en la cámara en red. La articulación de la identidad también tiene el acento y la gramática siempre cambiantes de las nuevas tecnologías. La medida en que el comportamiento condicionado por los medios digitales se puede presenciar en todas partes, mientras presionamos pausa en el ajetreo cotidiano a nuestro alrededor para enmarcar mejor nuestras ‘selfies’.

La línea entre filmar el estilo en nuestras vidas y diseñar nuestras vidas para la filmación se ha vuelto cada vez más borrosa. Si esto produce una especie de falta de autenticidad en pantalla, Jurgenson no lo toma. “The Social Photo” se basa en su rechazo al “dualismo digital”, la noción de que los mundos en línea y fuera de línea son mutuamente excluyentes. Se burla del término “IRL”.

Todo es vida real, afirma. Lo digital y lo material son continuos y entrelazados. No existe un estado puro de inocencia e integridad lejos de nuestros dispositivos. Aquellos que proclaman, con rectitud, “yo soy real, soy la persona reflexiva, usted es el autómata ”, dice Jurgenson, son meros fetichistas, romantizan un falso ideal y tal vez incluso se benefician de la promoción de esto: piense en los manuales de desintoxicación digital, la industria del bienestar, etc.

“The Social Photo” es una lectura animada y provocativa. Jurgenson sazona su discusión con referencias a teóricos de la cultura y la fotografía, Walter Benjamin, Jean Baudrillard, Fredric Jameson, Georges Bataille y más, pero se las arregla para lograr un tono accesible apenas por debajo del académico. Él rebota sus pensamientos sobre el reflejo para hacer una crónica de nuestras actividades cotidianas contra los “trofeos fotográficos” de Susan Sontag y los “certificados de presencia” de Roland Barthes. Habla de manera perspicaz sobre cómo usamos la fotografía social, pero es menos perspicaz cuando evalúa cómo nos está utilizando la fotografía social a nosotros, en qué pérdidas podría incurrir la fusión de lo privado, lo público y lo performativo.

Reconoce que las redes sociales han reformado las normas culturales sobre el exhibicionismo y el voyeurismo, pero descarta como alarmistas a quienes analizan los costos, individual y colectivamente, de nuestras compulsiones. Debido a que el binario fuera de línea / en línea es falso, dice su pensamiento, cualquier toxicidad identificada con la esfera digital no puede residir solo allí, sino que es un reflejo de problemas sociales más grandes; puede ser un síntoma, pero no se puede culpar como la causa.

Lo que nos lleva de vuelta a Snap. La compañía emplea a Jurgenson y financia “Real Life”, su insolente revista en línea titulada para sobre vivir con tecnología. Señala que “Real Life” es editorialmente independiente, pero apenas es necesario reclamar lo mismo sobre “The Social Photo”, cuando la propia visión brillante de Jurgenson de la cámara en red se alinea perfectamente con la optimista misión de Snap (como se indica en su sitio web) para “Contribuir al progreso humano al empoderar a las personas para que se expresen, vivan el momento, aprendan sobre el mundo y se diviertan juntas”.

Aunque “The Social Photo” se lee más como una apología que como una crítica, me tranquilizó en algunos lugares, expandiendo mi fe en la resistencia y adaptabilidad del campo expandido de la fotografía. El libro también sirvió, en todo momento, como un estímulo que valió la pena, instándome a probar sus afirmaciones contra mi propia inquietud de la nueva experiencia, como usuario ávido y consumidor resistente de la fotografía social.

“The Social Photo: On Photography and Social Media”

Nathan Jurgenson

144 pp., $ 19.95

