Todavía no hay cura, pero se lograron avances en el manejo y detección del Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer no es algo que deba aceptar pasivamente o temer, dijo un panel de médicos y expertos científicos a una audiencia de más de 500 personas el sábado.

Según el panel, existen nuevas razones para pensar que el Alzheimer puede curarse o prevenirse eventualmente, tal vez con medicamentos que ya están en el mercado.

Las personas también pueden fortalecer sus músculos cognitivos de antemano para que sus cerebros puedan resistir mejor el deterioro, dijeron los panelistas en la cita anual con la cura de Alzheimer, celebrada por el Alzheimer de San Diego en Qualcomm Hall en Sorrento Valley. Y pueden ayudar a la investigación ofreciéndose como voluntarios para ensayos clínicos. Los hispanos, que están subrepresentados en los estudios, son especialmente necesarios.

La tristeza descendió al campo en marzo, cuando las pruebas clínicas de un medicamento muy esperado llamado aducanumab se detuvo por falta de eficacia. El fármaco elimina una proteína cerebral tóxica llamada beta amiloide la cual se cree que desencadena la enfermedad. Pero el tratamiento aparentemente se dio demasiado tarde. Por lo tanto, los investigadores han aumentado los esfuerzos para encontrar medicamentos que prevengan la enfermedad.

Ciertos fármacos contra el VIH pueden prevenir el Alzheimer, dijo el panelista Dr. Jerold Chun de Sanford Burnham Prebys. Estos medicamentos inhiben una enzima llamada transcriptasa inversa que copia el VIH en el genoma de las células huésped. Los pacientes con VIH, que reciben esta medicina, tienen una tasa extremadamente baja de Alzheimer en comparación con la población general, dijo Chun.

Los medicamentos podrían funcionar evitando que se produzcan cambios genéticos en el cerebro de los pacientes de Alzheimer, causados ​​por unidades de ADN que saltan alrededor de la molécula, modificando su secuencia.

Estos cambios durante la vida del paciente pueden ayudar a explicar por qué los medicamentos anti-amiloides no han funcionado, dijo Chun. Apuntan a una sola forma de amiloide, mientras que la recombinación genética puede generar miles de variedades de amiloide que los fármacos actuales no pueden tocar.

Los médicos pueden recetar inhibidores de la transcriptasa inversa ahora a pacientes individuales que, a su juicio, corren el riesgo de padecer Alzheimer como uso “no indicado”, dijo Chun. Los factores de riesgo incluyen variantes genéticas, edad y síntomas de deterioro cognitivo temprano. Pero para pasar de estos usos únicos a la adopción a gran escala, se necesitan ensayos clínicos controlados.

Para darles a los fármacos de Alzheimer su mejor oportunidad de éxito, las personas con riesgo elevado deben ser tratadas antes de que comience el daño. Se han logrado importantes avances hacia este objetivo, dijo el panelista Dr. Paul Aisen, quien dirige el Instituto de Investigación Terapéutica de Alzheimer de la Universidad del Sur de California, con sede en San Diego.

Actualmente, los depósitos de amiloide se detectan en costosas pruebas de imagen PET, dijo Aisen. Estos son útiles para encontrar sujetos apropiados para ensayos clínicos. Pero son demasiado costosos para uso general. Por lo tanto, los individuos se seleccionan mediante un examen previo para descubrir síntomas tempranos de posible disminución.

Pero en unos pocos años, un análisis de sangre económico hará posible la detección masiva de personas cognitivamente normales, dijo Aisen. Intervenir en la etapa más temprana del proceso de la enfermedad aumentará las probabilidades de éxito, aseguró.

Aisen también advirtió sobre confiar en suplementos no probados para evitar el deterioro cognitivo.

“No hay evidencia de que alguno de ellos funcione”, dijo Aisen durante una sesión de preguntas y respuestas con el público. “Estos son esquemas de marketing. No se basan en la ciencia, independientemente de lo que digan los comerciales... Estoy bastante seguro de que ninguno de esos suplementos funciona”.

El desarrollo de la capacidad de recuperación del cerebro puede ayudar, dijo Aisen en una entrevista previa al evento. Esto se puede ver con personas que muestran una fuerte evidencia de acumulación de amiloide pero que no revelan síntomas de deterioro cognitivo, aseveró.

“Eso implicará cambios en el estilo de vida. Va a involucrar ejercicio cognitivo, actividad social”, dijo Aisen. “Necesitamos continuar refinando nuestra comprensión de la resiliencia cerebral. Pero esto es algo que puede implementarse durante la vida útil y realmente es capaz de cambiar el panorama de la sintomatología del Alzheimer”.

Más adelante, los avances en la investigación con células madre sobre los cambios genéticos relacionados con el Alzheimer pueden conducir a mejores medicamentos, dijo el Dr. James Brewer, neurólogo de la Universidad de California en San Diego.

Las drogas previamente probadas a menudo se originaron en modelos de ratones de la enfermedad, que según Brewer han demostrado ser defectuosos. Pero ahora es posible tomar células de la piel de los pacientes y convertirlas en células madre y luego en células cerebrales, por lo que se pueden hacer modelos pertinentes para humanos.

Los científicos del Instituto Salk han ayudado a desarrollar células cerebrales convertidas que retienen las marcas genéticas del envejecimiento, dijo Brewer. Esto hace modelos más realistas, porque el Alzheimer es una enfermedad relacionada con la edad.

El Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer Shiley-Marcos de UCSD también busca aumentar la diversidad de los participantes del estudio al comunicarse con los hispanos en South Bay. Los hispanos tienen un patrón diferente de riesgo genético que los blancos no hispanos, dijo Brewer. Por lo tanto, se necesita más participación hispana para garantizar que los tratamientos sean efectivos para ellos.

Además, ese patrón de riesgo diferente podría dar pistas sobre las combinaciones de factores más importantes, dijo Brewer. Para los blancos no hispanos, las variaciones en un gen llamado APOE juegan un papel importante en elevar o disminuir el riesgo de Alzheimer. Esto no es tan cierto para los hispanos, y no se sabe por qué.

“Existen distintos factores de riesgo para diferentes orígenes culturales, por lo que necesitamos más participación de toda la diversidad de la comunidad”, dijo Brewer.

