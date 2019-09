Prueba: BMW X3 M40i del 2019, un SUV que trae el mejor rendimiento a su clase

BMW rediseñó el X3 el año pasado, centrado en perfeccionar y darle forma con su formato actual en lugar de hacer dramáticos cambios.

Incluso aquellos que solo están familiarizados con el X3 de segunda generación, no encontrarán demasiadas diferencias en este modelo del 2019, que es el segundo año de la tercera generación.

BMW fabrica el X3 en su planta de Spartanburg, en las Carolinas del Sur y la automotriz lo califica como un Crossover deportivo.

Modelos y Opciones

El BMW X3 es un crossover de cinco pasajeros que se vende en tres niveles de equipamiento:

El sDrive30i, xDrive30i y el M40i, el que probé. El sDrive30i y el xDrive30i están equipados de manera idéntica, salvo que el sDrive sea de tracción trasera y el xDrive sea de tracción total.

El M40i trae un motor más potente y tiene más características estándar y obtiene el contenido los paquetes opcionales como estándar.

Las características exteriores estándar incluyen rines de 18 pulgadas, faros antiniebla, limpiaparabrisas automático, rieles en el techo, un portón trasero eléctrico, una cámara retrovisora.

Trae faros LED adaptados, luces altas automáticas, un escape deportivo, una suspensión deportiva, un espejo retrovisor con atenuación automática, un volante inclinable y telescópico con levas de cambio montadas en la rueda, modos de conducción ajustables, control de clima automático de tres zonas, asientos deportivos delanteros con ajuste eléctrico, un asiento trasero dividido 40/20/40 con reclinación individual del asiento

Agrega tapizado de cuero simulado, ajustes de memoria del asiento del conductor, pantalla central de 6.5 pulgadas, interfaz de info-entretenimiento iDrive de BMW, un puerto USB y un sistema de audio de 12 bocinas.

Tren de potencia

El M40i llega con un motor turbo de seis cilindros y 3.0 litros con 355 caballos de fuerza y 369 libras pies de torque, emparejado con una transmisión automática de ocho velocidades.

Cuando está equipado con el receptor opcional de 2 pulgadas que incluye conectores de siete y cuatro polos, el X3 puede remolcar hasta 4.400 libras.

Estilo Interior

La elevada cabina del X3 le brinda una fuerte sensación de espacio, ya que hay mucho espacio para la cabeza de todos los pasajeros, mientras que el espacio para los pies y las piernas es adecuado incluso para personas altas.

Los asientos traseros se sienten algo planos y firmes en comparación, pero se reclinan, y tres adultos grandes pueden caber en la parte trasera, aunque pueden estar incómodos.

El interior del X3 transmite la apariencia que esperarías de un vehículo alemán de lujo, aunque en general el diseño no impresiona tanto como el de los rivales alemanes.

Los espacios son apretados y uniformes, pero un techo alto significa grandes ventanas por todas partes, por lo que hay una buena vista afuera sin importar dónde mires.

Lleva tiempo acostumbrarse a la palanca de cambios, pero te encantará una vez que la aprendas. Lo mismo ocurre con el denso sistema de info-entretenimiento.

Varios ajustes del asiento y un volante manual inclinable y telescópico, aseguran que toda la instrumentación se vea fácilmente. La pantalla frontal tiene múltiples configuraciones, pero desaparece cuando usa gafas de sol polarizadas

El X3 ofrece 28.7 pies cúbicos detrás de su segunda fila, que se pueden bajar fácilmente desde las manijas de liberación en la parte trasera, revelando 62.7 pies cúbicos de espacio.

Tecnología

El conjunto de indicadores digitales y analógicos se ve limpio y elegante, y la interfaz de entretenimiento es potente y rápida. Si bien el Apple CarPlay inalámbrico funciona muy bien, cuesta 300 dólares y Android Auto no es compatible.

La última interfaz de entretenimiento de BMW reacciona rápidamente a los comandos. También es potente, lo que significa que hay una profundidad en las características que puede tomar algún tiempo descubrir. La combinación de una pantalla táctil y un dial giratorio con una parte superior sensible al tacto facilita la operación.

El sistema Connected de BMW integra un conjunto limitado de aplicaciones en el sistema de entretenimiento del vehículo, pero no funciona con Android. Hay dos puertos USB en el frente y uno de 12 voltios por fila.

Seguridad

Todos los modelos vienen de serie con frenos antibloqueo, control de tracción y estabilidad, airbags laterales delanteros, airbags laterales de cortina, airbags de rodilla delanteros y protección antivuelco.

Los paquetes de asistencia a la conducción, tienen advertencia de colisión frontal con frenado automático de emergencia, advertencia de salida de carril y monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico cruzado. T

El paquete Driving Assistance Plus trae control de crucero adaptado, alerta de tráfico cruzado delantero y asistencia para mantener el carril y el paquete de asistencia de estacionamiento trae sensores de estacionamiento delantero y trasero, un sistema de estacionamiento automático y una cámara de estacionamiento de 360 grados.

En carretera

El motor turbo de 6 cilindros se siente poderoso e inagotable, ya que responde rápidamente, como si tuviera un poco más de potencia de la que necesita. Sobre todo en la carretera.

En la ciudad, la transmisión de ocho velocidades mantiene el motor suave, devolviendo una conducción dinámica, con una fuerte aceleración.

La transmisión automática es una excelente combinación con el motor, ya que ofrece relaciones de transmisión apropiadas y cambios casi sin interrupciones entre ellas.

El sistema de parada y arranque del motor puede ser un poco torpe, agregando un golpe cuando el motor se apaga. El control de crucero utiliza el cambio descendente y la aplicación de frenos para mantener la velocidad cuesta abajo.

Los frenos son muy capaces y la dirección precisa, claro, dependiendo del modo de manejo. El pedal ligero y lineal es fácil de modular, y el sistema de frenado de rendimiento me soportó mi abuso de repetidas paradas en un horrible tráfico de la ciudad.

Es demasiado fácil girar el volante en la configuración Confort, pero lo hace un poco impreciso. El modo Sport lo hace más duro, más divertido y predecible.

Los amortiguadores adaptados y ajustables por el conductor hacen la diferencia entre las configuraciones, donde me gusto la configuración deportiva. A pesar de sus neumáticos son para todas las estaciones, el auto tiene la agilidad y las velocidades de giro a menudo que son caracterizas de un BMW.

La tracción total y el control de descenso en pendientes no son lo que se espera de un fuerte 4x4, ya que es posible que el X3 no pueda abordar un sendero muy difícil, pero debería no tendría problemas en un camino sin pavimentar o senderos de montañas.

En general se siente como un SUV compacto, agradable y bien fabricado, y el M40i con tracción en todas las ruedas, es uno de los vehículos de mejor rendimiento en su clase.

Conclusión

La competencia ha intensificado su juego, con la Clase GLC de Mercedes-Benz, Audi Q5, Porsche Macan, Jaguar F-Pace, Volvo XC60, Lexus NX y el Range Rover Velar.

Toda la serie X3 ofrece un amplio atractivo, ya que tiene variantes de tracción trasera y tracción total y una gran lista de opciones para elegir para reforzar aún más su atractivo.

Si desea una velocidad adicional, el M40i con tracción en todas las ruedas es uno de los vehículos de mejor rendimiento en la clase, gracias a su potente motor de seis cilindros.