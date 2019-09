Marlon Brando hizo llorar a Michael Jackson. ¿El motivo? Le preguntó acerca de su sexualidad

Marlon Brando habló voluntaria y sinceramente con los fiscales acerca de Michael Jackson en 1994, cuando el cantante estaba siendo investigado por acusaciones de abuso infantil, reveló un nuevo podcast en su episodio final. En una declaración jurada, el actor compartió detalles de una conversación durante una cena que supuestamente tuvo con Jackson, en la que la estrella del pop se refirió a la relación con su padre y a su sexualidad.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles se enteró de la “relación especial” que había entre el cantante y el emblemático actor, uno de cuyos hijos, Miko, trabajaba como chofer de Jackson, según el podcast “Telephone Stories: The Trials of Michael Jackson” (Historias telefónicas: los juicios de Michael Jackson).

El Rey del Pop supuestamente le estaba enseñando a Brando a bailar, y el intérprete de The Godfather le estaba dando a Jackson lecciones de actuación. Entonces los fiscales Bill Hodgman y Lauren Weis llamaron a Brando para hablar en privado, en lugar de ponerlo frente a un gran jurado.

Brandon Ogborn, uno de los creadores y productores del podcast, obtuvo una transcripción de la entrevista de Brando, fechada el 14 de marzo de 1994, y verificó su validez con Weis, quien investigó a Jackson durante sus 23 años en la Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles, y ahora es juez.

Anuncio

“Pude revisarlo. El documento era bastante importante a simple vista y sobre la mano. Parecía una papa caliente”, declaró Ogborn el miércoles, en una entrevista exclusiva con The Times. “Es un documento mucho más extenso de lo que informamos... Es bastante serpenteante, bastante vago. Él [Brando] probablemente no sería tomado en cuenta ahora”.

Es una declaración importante para el registro histórico, señaló el podcaster, y su contenido será revelado cuando el episodio final de “Telephone Stories” se emita, este domingo.

Omar Crook, izquierda, y Brandon Ogborn de "Telephone Stories: The Trials of Michael Jackson” (Daion Chesney).

(Daion Chesney)

“Brando es diferente de todos los demás que figuran en las investigaciones de Jackson”, explicó Ogborn. “Era un actor famoso y rico más allá de lo imaginable. A diferencia de otras personas que se han “pronunciado” en contra del músico, Brando no quería ni necesitaba nada de la estrella del pop, y le ofreció al fiscal información privilegiada, que nunca salió a la luz. “También era un bicho raro, como Michael Jackson. Entonces, creo que se trataba de un bicho raro que podía entender a otro bicho raro, en un mundo extraño”.

Anuncio

En el episodio, que The Times escuchó anticipadamente, Ogborn lee las palabras del actor, directamente de la transcripción jurada. Brando, quien murió en 2004, dijo a los fiscales que se enfrentaron a Jackson durante una cena en Neverland Ranch: “Estábamos hablando de las emociones humanas y de dónde viene todo. Podía verlo por la forma en que él se comportaba: hablaba de ese modo, de una manera muy peculiar para un hombre que es tan adulto como mi hijo mayor, de 35 años. Y él no quería que yo insultara”, relató el actor.

“Le pregunté si era virgen, se rió y carcajeó, y me llamó Brando”, agregó el actor. “Me dijo: ‘Oh, Brando’. Le respondí: ‘Bueno, ¿qué haces para tener relaciones sexuales?’. Y él actuó quisquilloso y avergonzado”.

Brando dijo que le había preguntado a Jackson si se masturbaba, y luego le dijo a los fiscales que el cantante “vive en un mundo completamente diferente”.

La estrella de “Un tranvía llamado deseo” también habló con el músico sobre lo que motiva a las personas. Jackson “no tenía emociones reales”, consideró Brando, y eso afectaba su capacidad de actuar. “Él dijo que odiaba a su padre y comenzó a llorar. Entonces comencé a alejarme de puntillas. Me di cuenta de que estaba en problemas con su vida porque vivía en el país del nunca jamás, y que no podía [insultar], y que un hombre de 35 años no hiciera eso, estando rodeado de personas del mundo del espectáculo, me parecía muy extraño”, aseguró Brando.

“Le preguntó: ‘Bueno, ¿quiénes son tus amigos?’. Él dijo: ‘No conozco a nadie de mi edad. No me gusta nadie de mi edad’. Insistí: ‘¿Por qué no?’. Él dijo: ‘No sé, no sé’. Estaba llorando tanto que... intenté calmarlo. Traté de mitigarlo todo lo que pude”.

Michael Jackson llega al juzgado del condado de Santa Bárbara, el 25 de mayo de 2005 (Aaron Lambert / Associated Press). (Aaron Lambert / Associated Press)

Brando le dijo a los fiscales que originalmente pensó que Jackson era gay, pero que desde entonces creía que era “bastante razonable concluir que pudo haber tenido algo que ver con niños”.

Jackson, quien murió en 2009 y habría cumplido 61 años hoy, nunca se reconoció públicamente como homosexual, ni reconoció las relaciones sexuales con niños. Fue investigado dos veces por cargos de abuso infantil; en la primera ocasión no fue imputado, pero en 2005 fue a juicio y fue absuelto de todos los cargos.

Esta es la primera vez que el material de Brando toma estado público, señaló Ogborn, ya que la entrevista no se utilizó en el juicio del cantante.

Anuncio

El comediante de improvisación devenido locutor dijo que su búsqueda de esta historia de Jackson comenzó después de conocer al abogado Bert Fields, quien representó a Jackson durante la investigación de 1993-1994. El letrado había ido a ver “TomKat”, una obra de teatro que Ogborn escribió e interpretaba, acerca del divorcio de Tom Cruise (a quien Fields también había representado) y Katie Holmes. “Pensé que venía a traerme una citación o algo así", comentó Ogborn.

En lugar de ello, a Fields le encantó la obra, que incluía la mención de la situación de Jackson, y quiso encontrarse con el dramaturgo entre bastidores. Eso derivó en una entrevista, lo cual a su vez llevó a Ogborn a nuevos reportajes y resultó en una serie documental de audio.

Cuando terminó la serie de podcasts, de 13 partes, Ogborn había hablado con 23 personas que estuvieron involucradas en las dos investigaciones de alguna manera, incluido el letrado Thomas Mesereau, quien representó a Jackson en su juicio de 2005.

Un exreportero de Los Angeles Times, Jim Newton, quien cubrió la investigación al músico a principios de los 1990 para el periódico, editó la serie. El otro creador y productor del programa, el cantante de ópera Omar Crook, dialoga con Ogborn en el podcast.

El episodio final de “Telephone Stories”, producido por Ninth Planet Audio, se emitirá el domingo en la plataforma de podcast premium Luminary. Los primeros 12 episodios ya están disponibles.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.