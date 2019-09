En este lugar de Silver Lake, la idea es bailar como si nadie observara; porque, precisamente, nadie lo hace

Hay momentos en que un entrenamiento intenso es genial. Eso ocurre cuando uno necesita ponerse al límite con pesas, ejercicios cardiovasculares y la cantidad de tiempo que sea posible soportar a un instructor gritándole que alcance "¡Todo su potencial!” para hacer una serie más de sentadillas.

Otras veces, uno sólo necesita bailar en una habitación oscura, donde los gritos sean de Kelly Clarkson llegando a una nota alta en un remix de “Love So Soft”. Para esos momentos está Dance Church, un “entrenamiento centrado en el movimiento” que tiene lugar los domingos por la mañana en Silver Lake.

Los participantes se sueltan, y sienten la alegría. (Mariah Tauger / Los Angeles Times)

Pero es justo hacer una advertencia: comenzar la mañana en Dance Church significa que, en algún momento, estará abrazando a un grupo de desconocidos sudorosos en un estudio oscuro. También deberá pararse en un círculo apretado de personas con respiración pesada y camisetas sudadas, mientras que “Dancing on My Own”, de Robyn, resuena en sus oídos. Pero inevitablemente sonreirá, después de sobrevivir a 90 minutos seguidos de baile puro, liberación de tensión y momentos al estilo “Oh, por favor, sostén mi bebida, esta canción es mi favorita”, combinados con movimientos aeróbicos ligeros. También sentirá la necesidad de cantar al ritmo del coro, “I’m right over here, why can’t you see me” (Estoy aquí, por qué no me ves), y todos lo animarán a hacerlo.

El instructor de Dance Church, Joe Davis, lidera el entrenamiento para todas las edades y niveles de habilidad. (Mariah Tauger / Los Angeles Times)

¿Una de las mejores características de Dance Church? Las luces bajas. (Mariah Tauger / Los Angeles Times)

Descrito como “la fiesta de baile que desearías haber tenido anoche”, Dance Church no es un evento religioso ni específicamente una clase de baile, sino más bien una oportunidad para moverse, balancearse y girar como si nadie estuviera mirando, junto con un grupo de personas de ideas afines.

Tenga cuidado: sudará mucho en Dance Church. Y podría recibir (o dar) un abrazo sudoroso también. (Mariah Tauger / Los Angeles Times)

Iniciado en Seattle por la bailarina y coreógrafa Kate Wallich, mientras intentaba descubrir cómo ganarse la vida siendo bailarina profesional, Dance Church fue inicialmente una reunión semanal de colegas de Wallich, que se congregaban para explorar el movimiento y experimentar una liberación de los rigores del entrenamiento. Esa liberación significaba saltar alrededor de una habitación con música de Cher, Katy Perry, Rihanna y Beyoncé.

Los participantes se divierten durante una clase matutina en Dance Church, en The Sweat Spot, de Ryan Heffington. (Mariah Tauger / Los Angeles Times)

Como una forma de expandir su comunidad en Seattle y ayudar a promover el trabajo de baile de sus amigas, Wallich abrió esta “clase de movimiento informal el domingo por la mañana”, para amigos no bailarines. No es sorprendente que una clase de baile libre, ambientada en el Top 40 de música, haya generado tanto interés. Y a medida que la compañía de baile de Wallich, Studio Kate Wallich and the YC, comenzó a crecer y ella empezó a viajar por todo el país para actuar en espectáculos y trabajos especiales, también lo hizo Dance Church.

Hoy en día, hay clases en sitios típicos como Portland, San Francisco y Nueva York, pero también en Indianápolis y pronto en Salt Lake City. Lo probamos, y esto es lo que uno puede esperar:

Aura

Dance Church L.A. se lleva a cabo en la sala trasera de Sweat Spot, un estudio en Silver Lake que se enorgullece de ser un centro para la comunidad artística del lado este de la ciudad, que ofrece clases de baile de todos los géneros y para todos los niveles de habilidad. Al ingresar por el estacionamiento trasero, uno se encuentra en una habitación grande y oscura, con pisos de goma dura y cortinas gruesas colocadas sobre un espejo del piso al techo, en la parte delantera de la habitación. Grupos de ansiosos “bailarines” se mueven esperando que comience la clase, estirándose y dándose la bienvenida unos con otros bajo una pequeña bola de discoteca que cuelga del techo.

Ashleigh Wilson-Clarke registra a los participantes de Dance Church antes de que comience la clase. Clarke es bailarina profesional y una de las instructoras de Dance Church. (Mariah Tauger / Los Angeles Times)

Los participantes son un conjunto variopinto típico de los asiduos visitantes de Silver Lake, que van desde chicas con sus mejores prendas de marca Lululemon hasta chicos con pantalones cortos de baloncesto y cabellos recogidos y desordenados. Desde la etapa de estiramientos y calentamiento, los niveles de habilidad van desde “recién bajado del escenario del teatro Pantages” hasta “no tengo idea de lo que estoy haciendo”.

Los participantes se reúnen y se estiran antes del comienzo de una clase de Dance Church, y después de la práctica. (Mariah Tauger/Los Angeles Times)

Estilo

“Es una fiesta sudorosa de baile y ejercicio. Eso es lo que la hace accesible”, afirma Wallich cuando se le pregunta si la idea de una clase de baile aleja a la gente o intimida a los no bailarines. “No se trata de aprender a bailar; se trata solo de... moverse. Es una descarga para muchas personas. Creo que por eso a la gente le encanta”.

Dance Church

Dónde: The Sweat Spot, 3327 Sunset Blvd., Los Ángeles.

Cuándo: 10 a.m.-11:30 a.m. la mayoría de los domingos. Consulte el calendario por cualquier cambio de horario antes de ir.

Costo: $15.

Información: thesweatspotla.com

