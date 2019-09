Salir en citas a los 69 años es difícil, ¿un vestido rojo realmente marcaría la diferencia?

Mi madre siempre tuvo sentido del humor. Antes de que se mudara conmigo hace más de 10 años, a la edad de 80 años, me dijo que no conocería a nadie con quien tuviera citas hasta que hubiera salido con ellos por lo menos tres veces. Porque, según ella, ¿qué sentido tiene?

En ese momento, había estado soltera durante muchos años después de un segundo matrimonio fallido. Me gustaban las citas, pero también estaba ocupada con una carrera, viajes, familia, amigos, hermanas de hermandad, un club de lectura activo, etc.

Siempre sentí que eventualmente conocería a esa persona especial. Simplemente no había dado la vuelta a la esquina correcta, o la luna y las estrellas aún no se habían alineado en el cielo. Incluso tenía una oración que decía de vez en cuando, con la esperanza de algún día cruzarme con “El Indicado”.

Tuve citas en línea de vez en cuando. Y con el paso de los años, entré en los sitios de citas para personas mayores. Aunque conocí a algunos hombres interesantes, ninguno era una perspectiva a largo plazo.

Mientras tanto, mamá siempre fue práctica y tenía una visión positiva de la vida. La única vez que recuerdo haberla visto llorar fue cuando el amor de su vida murió después de más de 50 años de matrimonio. Ella y mi padre eran novios de la universidad y habían disfrutado de un matrimonio largo y feliz.

Mamá había vivido en su propia casa en Irvine durante varios años después de la muerte de papá. Así que cuando se mudó conmigo a Long Beach, decidí remodelar mi casa para que fuera cómoda para ella. Cuando remodelé mi baño principal, me sugirió que pusiera dos lavabos en lugar de uno, como había planeado. Cuando estaba comprando un sillón para mi dormitorio, ella dijo: “Compra dos”.

Poco sabía yo en ese momento que mamá tenía una visión de que en verdad conocería a ese alguien especial.

Mamá era una ávida lectora de la revista Women’s World. Siempre me señalaba los artículos que creía que debía leer, desde consejos de salud hasta sugerencias de maquillaje y moda.

Un día me llamó a su habitación y me dijo que había un artículo que sugería que usar un vestido rojo para la foto de perfil de citas en línea atraería a más citas potenciales.

Hacerlo no me haría daño. Cuando volví a mirar mi vieja foto de perfil, me di cuenta de que los colores que normalmente usaba (marrones, negros, azul marino y grises) no “resaltaban”. Tampoco estaba “sonriendo” con mis ojos. (Recuerdo que mamá me dijo una vez cuando miró mis antiguas fotos de la escuela primaria: “Tus ojos no están sonriendo”).

Una sonrisa no se proyecta en un perfil de citas.

Así que seguí el consejo de mi madre y envié una nueva foto de perfil con un vestido rojo y el cabello recogido. Presioné el botón de enviar y, guau, Women’s World dio en el blanco. Inmediatamente recibí múltiples solicitudes, pero una se distinguió del resto.

Dennis era viudo, esta era su primera vez en Match.com, y recientemente se había mudado a California desde el este después de vivir 40 años en Silver Springs, Maryland, Md, y sus inviernos a veces duros. (La hermana de Dennis lo convenció de que se mudara al sur de California, donde ella y su hermano vivían. Estaba jubilado, así que vendió su casa y se mudó).

Intercambiamos números de teléfono y llamó al día siguiente.

Preguntó si podíamos vernos el sábado. Propuse Shoreline Village en Long Beach. Sugerí a las 2 p.m. porque esto me daría la oportunidad de asistir a la reunión de mi hermandad. (No estaba segura de querer reorganizar completamente mi agenda para él: En el fondo de mi mente tenía una gran preocupación: Él vivía en Chino. Parecía una distancia terriblemente larga desde Long Beach).

Sin embargo, estaba emocionada por nuestra reunión. Bueno, llamó ese sábado alrededor de las 11 a.m., dijo que ya estaba en Shoreline Village, y preguntó si podíamos vernos temprano.

Le pregunté por qué había llegado tan temprano y me dijo que estaba ansioso por conocerme.

“Vaya”, pensé para mí, “eso es una novedad”.

No quería hacerlo esperar, así que decidí saltarme la reunión de la hermandad y me dirigí al restaurante Yard House.

Aparqué y estaba a punto de entrar en el restaurante cuando este hombre alto y guapo casi me derriba mientras venía corriendo a abrirme la puerta.

Nuestros ojos se encontraron, y hubo una conexión inmediata. Esto puede sonar extraño, pero sentí que estaba en casa. Rápidamente me tranquilizó e instantáneamente sentí que había conocido a mi alma gemela. En nuestra mesa, hablamos de la fe, la familia, el cine, el teatro, la pesca y su amor por el baile.

A mí también me encanta bailar.

Seis meses después nos casamos, unos días antes de cumplir 70 años. (En realidad, el 3 de septiembre fue nuestro tercer aniversario de bodas). Pasamos nuestra luna de miel en Maui.

La boda fue pequeña pero elegante y se celebró en mi casa. Me casé con un bonito vestido azul real que encontré en Internet. Una amiga cercana con un gran ojo para la decoración convirtió la casa en un paraíso de bodas. Había flores por todas partes. La ceremonia se celebró frente a la chimenea. La lista de reproducción de Dennis era la música de fondo.

Mamá estaba allí, por supuesto, junto con familiares y amigos cercanos. Estaba encantada de dar su bendición a nuestra unión y se sintió orgullosa de haber desempeñado un papel en nuestro encuentro al conseguir que me pusiera ese vestido rojo.

Mamá murió cuatro meses después de casarnos, a los 93 años. Sus dos amigas más antiguas compartieron conmigo un poco más adelante que ella sentía que estaba dejando a todos en orden, incluyéndome a mí.

Estaba encantada con Dennis. Ella había roto su regla, conociéndolo después de nuestra primera cita.

La autora es una administradora jubilada del Distrito Escolar Unificado de Long Beach.