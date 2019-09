Sol Ceh Moo': Un corazón de mujer

‘X-Teya, u puksi’ik’al ko’olel’ (‘Teya, un corazón de mujer’), (Conaculta, 2009) es la primera novela escrita en idioma maya y la primera escrita por una mujer en lenguas americanas de México. La novela narra, desde el punto de vista femenino, la muerte de Emeterio Rivera, quien defendió a los campesinos yucatecos.

¿Qué representa esta publicación y este personaje para ti?

Durante muchos años la sociedad juvenil mantuvo firme una ideología, cambiar el mundo o tener el mundo perfecto de paz, por esos ayeres de los años 60 y 70 sucedieron muchas situaciones difíciles, un ejemplo es el violento acontecimiento del 68 donde miles de jóvenes luchadores sociales fueron muertos por la violencia en México.

Los lamentos y la búsqueda de las madres de sus hijos desparecidos fue una gran motivación para escribir esta novela político policial. Esta publicación fue la apertura y principio de mi prolongado camino literario a recorrer por el bien de mi pueblo y gente. El personaje de Emeterio Rivera Martín, es el referente de un personaje que luchó por todos y buscó desde una visión comunista cooptar a los jóvenes para ir en contra del gobierno a pesar de saber que su muerte ya estaba cantada, es un ejemplo de fortaleza y admiración para mí como personaje en mi novela.

Anuncio

Eres la primera mujer en ganar el Premio de Literaturas Indígenas de América por aportar un beneficio muy importante a las lenguas indígenas; con esto, otorgas un fuerte apoyo revalorativo a las lenguas de los pueblos indígenas de toda América. ¿Cuál sería tu mensaje para todos ellos?

La opresión social que las comunidades indígenas viven en el día a día por el simple hecho de serlo, por ser mujer, por haber sido violentada de forma inconsciente de niña, por haberme negado tres veces y por haber vivido tres vidas…Marisol Ceh Moo, Soledad Castro y Sol Ceh Moo, la verdadera, la actual, la indígena, la maya, la que se ama y reivindica a su pueblo y a los pueblos en vulnerabilidad, LES DIGO: Soy la unión de dos mundos, de dos tiempos literarios y la mujer intrépida con los géneros literarios en lengua indígena, soy el motivo de tesis investigación y doctorados en literatura de Sol Ceh Moo. Mi trabajo literario es el parteaguas de la literatura tradicional con la propuesta de la literatura fresca y contemporánea en lengua originaria. Ustedes, todos y todas ustedes pueden ser mejores que yo en lo que se proponga, solo fíjense una meta de vida y luchen por sobre todas las cosas y contra quien sea necesario para posicionarse, lograr sus sueños, ser grandes e inmortales en la historia, pero sobre todo, ser felices y libres.

Háblame de esa ruptura con la tradición estilística y temática en lengua maya, porque al publicar la novela rompes con la leyenda, el mito, el poema y el cuento.

Nunca me ha gustado ser mediocre o limitada, siempre he estado en búsqueda de ser un ejemplo y ser grande en lo que hago, soy consciente de que la literatura primero fue gráfica, todo contado con imágenes y grafías jeroglíficas y la oralidad, pero aclaro, yo no soy trasmisor de historias de los antepasados, yo soy creadora de obras literarias desde mi propio idioma materno, mi cosmovisión y con mi forma fresca de ver mi cultura, también con la consciencia de que no solo existimos nosotros en este mundo, sino muchas culturas , por ello he buscado un lugar en el mundo para dar a conocer mi pueblo, mi madre, su cosmovisión y existencia. El trabajo literario solo es un camino para poder acercarnos a todos, es una forma de educación social y sensibilización mundial para la paz y respeto de los “no iguales”.

Anuncio

Las letras permiten que mi pluma diga todo lo que debe ser dicho, romper paradigmas e ir siempre en contra de todo lo impuesto es la mayor motivación de Sol. La fuerza y la valentía que mi padre me enseñó, me indicaron como responder a este rechazo machista de los otros escritores mayas y, esto solo es con respeto a mí, a mi pueblo a mi gente, por supuesto a mi trabajo literario y mi meta de vida. Hacer todo con dignidad y respeto, con diplomacia, es la clave de vencer a todo rival y más si es un igual tuyo.

¿Cuál es la cosmovisión de Marisol Ceh Moo, en dónde encuentra sus reflectores literarios?

Soy una mujer dual, vivo y he vivido desde mi niñez en dos contextos muy ricos, sé cómo piensa mi cultura maya, sé cómo mira y ve las cosas, sus creencias y su riqueza cultural, en el otro medio soy hablante del idioma, soy dinámica y adaptable en cualquiera de los dos, según sea necesario, y donde me encuentre. No puedo negar uno ni otro, soy una, soy dos emociones, dos vidas, dos culturas, pero soy mujer maya, soy hermana de todos los seres invisibilizados, soy justa, trabajo por la justicia, la dignidad humana desde mi cultura, y mi tarea creativa.

¿Con qué tipo de pasiones juega Ceh Moo en la narrativa?

Con todas las pasiones humanas, mis personajes las necesitan para transitar en todos los caminos de mis historias, sin importar el tiempo ni dónde suceden los acontecimientos literarios.

Convérsame acerca de tu labor como traductora e interprete oficial maya.

"Soy una mujer dual, vivo y he vivido desde mi niñez en dos contextos muy ricos, sé cómo piensa mi cultura maya, sé cómo mira y ve las cosas, sus creencias y su riqueza cultural", dice Marisol Ceh Moo.

Desde el año 2005, he buscado ayudar a mi gente, no solo a los de mi pueblo o cultura maya, no, siempre he deseado un mundo mejor, lleno de paz y tranquilidad, desde niña desde mi edad de consciencia, he luchado, he trabajado para hacer este mundo mejor. Una de las razones de estudiar y buscar la forma de ayudar como traductor e interprete en lengua maya fue por saber de muchos casos injustos de personas presas por vivir con sus usos y costumbres , que fueron acusados de manera injusta por usar sus herramientas de trabajo consideradas por las autoridades como “uso indebido de armas”. Los acusados nunca entendieron de lo que se les acusaba, los castigadores o sea la justicia tampoco entendió lo que las víctimas expresaban, todo quedó a voluntad del que entendía mejor una palabra que el otro. Allá empieza Sol Ceh Moo por buscar lo justo y la equidad para el universo vulnerable.

¿Cuáles consideras que son los neologismos necesarios para no desintegrar el idioma, para no castellanizarlo, para hacerlo más completo.

Anuncio

Todos los que hagan falta, los que de una manera u otra se realiza en consenso y aplica en el idioma de manera que pueda ser comprensivo por los lectores y por el mismo pueblo como una manera de enriquecer el léxico y no general el desuso o sobre uso de palabras para acabar con ellas, la cultura es dinámica, el idioma mucho más cada día que transita.

¿Cómo cronista de la Cultura Maya, cuáles son tus tópicos?

No soy Cronista de la cultura maya, soy una artista intelectual de las letras en el género de la novela, utilizo mi idioma para hacer saber, conocer y reconocer los problemas sociales contemporáneos que se vive en comunidades o poblaciones marginadas, minusvaloradas por su origen, aspecto, facciones, género, pobreza y por nacer en el lugar equivocado. Y soy una mujer de justicia social, luchadora para la equidad de vida entre todos los humanos, pero sobre todo para los que mayor debilidades tiene por su razón de vida común.

Has declarado, después de conocer la noticia sobre el premio, que las mujeres se encuentran en un entorno donde ha sido complicado transitar porque los hombres han prevalecido en los aspectos literarios. ¿Cómo te has enfrentado a este problema desde tus inicios en la escritura y cómo lograste al fin obtener un lugar en las letras mexicanas?

Desafortunadamente no son solo los hombres que han estado en contra del género de la novela en lengua originaria, sino la visión costumbrista de quienes se creen integrantes originales de un grupo étnico, sabemos todos en el mundo que no existe un solo integrante original de principio de ninguna comunidad indígena, sino los descendientes de aquellos, también es importante reconocer que somos una dualidad, vivimos inmersos en dos sociedades y, ello no puede ser negado, ninguna cabeza consciente e inteligente puede decir que esto no lo nota cada día en su andar entre la educación formal y la tecnología, negar la existencia de esto sería la auto discriminación como pueblo y mentirse ante una realidad latente; justo es eso lo que hacen los hombres mayas, tratar de hacer creer que solo podemos vivir en la limitación de una mitología y la oralidad.

Para enfrentarme a estos problemas machistas con mi literatura solo tuve que seguir siendo yo, la mujer terca, rebelde, tenaz y decidida de ser yo, el ejemplo, mi ejemplo, y mi propio éxito como motivación para las mujeres, niñas, niños y hombres de los pueblos originarios, la base del mundo existente.

Obtener un lugar en la literatura escrita en lengua originaria o indígena como le llama el mundo, es cuestión de ser uno mismo, tener claro tus metas, tus objetivos de vida y saber trabajar de forma militarizada, una autodeterminación metodológica de hacer y lograr lo que te comprometes contigo misma para entregar a las personas que requieren de motivación, esperanza de salir de su vida de limitaciones y sufrimiento. Las letras, mis letras, son libertad o prisión. Hoy Sol Ceh Moo es el referente de la literatura indígena, la unión del antes y el después, el ejemplo de la contemporaneidad literaria en lengua maya y del género novelístico en lenguas originarias trabajadas por una mujer, Sol.

¿Qué estás escribiendo ahora?

Anuncio

Actualmente estoy haciendo una novela histórica, volumen dos del Llamado de los tunkúles, la razón de realizar este proyecto es la solicitud elocuente de varias universidades de Estados Unidos por la necesidad de saber que sucede con el resto de los integrantes de la familia de mi protagonista, Santiago Imán, luchador social, con nombre, fecha de nacimiento, pero, desaparecido de la historiografía oficial de Yucatán y México, aunque haya sido un blanco que se auto determinó maya y enseñó a los mayas su valor como cultura y personas,; así como también les enseñó a usar armas para la guerra de castas, en fin, eso estoy escribiendo..

Cuál sería tu mensaje para todos los mexicanos en Estados Unidos que se ven amenazados por la construcción de un muro fronterizo que divide la lengua?

Leerse y reconocerse, valorase como pueblo mexicano, como personas, como seres humanos y pensantes; es la clave. Nunca hay que vivir con miedo, el miedo es estar muerto. Aprendan a vivir felices, un día dos o tres, los que tengamos, pero háganlo con dignidad amor y respeto para ustedes mismos, para cada uno. No hay mejor estrategia que dejar al enemigo hacer y deshacer sin que ustedes tomen en cuenta los sucesos, si en sus manos está evitarlo, evítenlo, si no, solo vivan y dejen pasar, pero eviten sentir miedo, dolor y sufrimiento. La dignidad de la persona y su felicidad es el más grande pilar para estar bien el tiempo que nos corresponda. El valor de los pueblos y comunidades de México, en todas las disciplinas del arte, sobre todo en las letras, nos permitirá lograr la sensibilidad social siempre urgente para evitar la discriminación hacia las personas por su aspecto, origen, idioma o nivel social. Es necesario crear pláticas de respeto sensibilización social y reivindicación cultural para hermanizar al mundo.