Google revela su nuevo móvil Pixel 4 y otros 6 clics tecnológicos en América

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

1. GOOGLE PIXEL 4

Google presenta su nuevo móvil Pixel 4 y otros productos

Google presentó sus nuevos productos poniendo énfasis en el nuevo móvil Pixel 4 y su cámara, así como en su compromiso por la privacidad en todos sus productos. El gigante informático también reveló los nuevos “Nest”, el sistema para controlar distintas funciones dentro de la casa; el mando para videojuegos “Stadia” y el ordenador Pixelbook Go, de solo 13 milímetros de espesor.

Anuncio

2. AMÉRICA TRANSPORTE

América, tierra fértil para Uber o DiDi pese a protestas

Protestas en Argentina y México han avivado el pulso entre taxistas y aplicaciones como Uber (EE.UU.), DiDi (China), Beat (Grecia) o Cabify (España), que han consolidado su presencia en América pese al inconformismo de algunos sectores y vacíos en la regulación, además, el desencanto con el transporte público, el “boom” de la economía colaborativa y la informalidad han impulsado estas alternativas.

3. EEUU TELEVISIÓN

Anuncio

Apple inaugurará sus estudios con serie sobre II Guerra Mundial

Apple inaugurará sus propios estudios de producción con una miniserie sobre la II Guerra Mundial llamada “Masters of the Air”, que continuará las anteriores ficciones de HBO “Band of Brothers” y “The Pacific”. La nueva miniserie se emitirá en la futura plataforma de “streaming” Apple TV +, aunque inicialmente era un proyecto pensado para HBO pero que finalmente aterrizará en la oferta audiovisual de la compañía tecnológica.

4. FORTNITE VIDEOJUEGOS

Un misterioso agujero negro deja a oscuras a “Fortnite”

Un desconocido agujero negro en la mitad del mapa generó temor en miles de usuarios del famoso videojuego “Fortnite” al dejar sus partidas en la oscuridad. Miles de personas de todo el mundo reportaron que el hoyo negro “se comió al juego”, mientras que algunos especularon sobre un posible final del título o el inicio de un nuevo capítulo.

5. GOOGLE MAPS

Google Maps amplía sus herramientas para competir con Waze

Google Maps tendrá nuevas herramientas que permitirán a los conductores que usan la aplicación tener información sobre accidentes, radares de velocidad y atascos, además, los usuarios podrán informar de otros riesgos e incidentes en las vías, en un intento de captar a seguidores de la plataforma Waze, según publica el blog especializado de información tecnológica TechCrunch.

Anuncio

6. IMPRESORA 3D

Nueva impresora 3D produce piezas del tamaño de una persona

Una nueva impresora 3D puede fabricar en un par de horas piezas tanto rígidas como flexibles del tamaño de una persona, lo que supone un avance en la reproducción de partes del cuerpo humano o la fabricación de partes para aviones, automóviles o de edificios. Esta máquina de 3,96 metros de altura estará disponible en un año y medio, según la Universidad del Noroeste (NU) en Illinois (EE.UU.).

7. VATICANO APLICACIÓN

El Vaticano presenta un “rosario inteligente”

“Click to Pray eRosary” es una aplicación para rezar el Santo Rosario que fue presentada por la Red Mundial de Oración del Papa, con un claro objetivo: orar por la paz en el mundo. “Click To Pray eRosary” es un dispositivo interactivo, inteligente, que funciona a través de una plataforma. Se puede usar como pulsera y se activa haciendo la señal de la cruz, según publica el portal Vatican News.

Laura Núñez Marín