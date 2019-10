El provocativo retrato de la raza de “Watchmen” en Estados Unidos tiene a su propio creador preocupado

Más de tres décadas después de su primer estallido en la escena del cómic, la mera mención de “Watchmen” sigue despertando el entusiasmo de los fanáticos incondicionales, y de muchos otros cautivados por su revolucionario enfoque de la narración de historias de superhéroes convencional. Empleando comentarios directos, violencia brutal y temas oscuros, incluyendo el vigilantismo y el espectro de la guerra nuclear, la serie de historias sobre un grupo harapiento de luchadores contra el crimen disfrazados ha sido adaptada desde entonces en una película (dirigida por Zack Snyder) y ahora en una serie dramática muy esperada de HBO.

Pero dentro del Estados Unidos alternativo de “Watchmen”, un elemento estaba notablemente ausente: la diversidad. En los cómics originales y en la película de 2009, todos los héroes son blancos, y la única persona de color, el Doctor Manhattan, un físico nuclear genéticamente transformado, es azul.

El nuevo “Watchmen”, que se estrenó el domingo, invierte esa dinámica de manera sorprendente, centrándose en una mujer afroamericana, conocida como Sister Night, siendo la protagonista vengadora enmascarada, mientras inyecta temas políticos candentes: raza y racismo, supremacía blanca y brutalidad policial contra los afroamericanos, en sus principales argumentos.

Aún más sorprendente, el fantástico mundo de “Watchmen”, con elementos de ciencia ficción como naves voladoras y lluvia de calamares, se ha fusionado con un arco de historia basado en hechos históricos, uno que incluye horribles imágenes de hombres y mujeres negros siendo torturados y asesinados.

Las primeras escenas del primer episodio, por ejemplo, recrean la revuelta racial de 1921 en Tulsa, Oklahoma, en la que una próspera comunidad afroamericana fue atacada por blancos enojados, entre ellos el Ku Klux Klan. Se muestra a hombres negros siendo arrastrados por automóviles. En una escena de un episodio posterior, un hombre negro es colgado, y la escena se muestra desde su punto de vista mientras mira hacia abajo con horror a sus atacantes, jadeando desesperadamente por aire.

Mientras esperan que este giro fresco y progresivo en el material atraiga e involucre a una audiencia más allá de la base de fans existente de la franquicia, los responsables de la versión de HBO son muy conscientes de que la serie es un salto de fe, uno que corre el riesgo de disgustar tanto a los devotos de “Watchmen” como a los potenciales recién llegados que podrían sentir que el programa está trivializando el doloroso legado del racismo.

Damon Lindelof, quien creó la serie de nueve episodios, estaba decidido a explorar la larga historia, y el furor actual, de las tensiones raciales en Estados Unidos en “Watchmen”, una dirección que admite que fue una elección aterradora.

“Eso me asustó mucho”, dijo. “Pero todos con los que hablé pensaron que era una idea potencialmente emocionante. Habría que manejarlo con delicadeza y [responsabilidad]. Simultáneamente, el programa está a punto de salir y sigo pensando: ‘¿Deberíamos haberlo hecho?’”. Sonrió mientras agregaba: “Aunque tengo buenas intenciones, probablemente voy a equivocarme un montón de veces”.

Lindelof, que co-creó la serie “Lost” y “The Leftovers” de HBO, estaba sentado en el patio de un restaurante de un hotel del Oeste de Los Ángeles la mañana después de que “Watchmen” recibiera una respuesta entusiasta en su estreno en el Cinerama Dome. Le conmovió la recepción, entre otras cosas porque, dijo, leer “Watchmen” cuando tenía 12 años en la década de 1980 tuvo un “inmenso impacto” en si mismo. Junto a él estaban la actriz Regina King, ganadora de un premio Emmy y un Oscar, que interpreta a Sister Night y a su alter-ego, Angela Abar, una detective de la policía de Tulsa que protege su identidad haciéndose pasar por panadera, y la productora ejecutiva Nicole Kassell, quien dirigió los dos primeros episodios.

Aunque King dijo que entendía la preocupación de Lindelof, siente que los espectadores serán en última instancia receptivos a su enfoque de mezclar el universo imaginario de “Watchmen” con observaciones espinosas relacionadas con la raza. Hizo referencia a su trabajo en programas como “Southland” y “American Crime”, que trataban sin rodeos sobre la raza y la clase. Si bien esas series fueron aclamadas por la crítica, no atrajeron grandes audiencias.

“Hay programas que he hecho en el pasado en los que siento que muchas personas que los vieron y que no eran negros tuvieron dificultades para lidiar con su culpa”, dijo King. “Con ‘American Crime’, algunos no podían terminarlo. Esta opción evocará un sentimiento diferente que no será el de sentirse culpable. Puedes terminarlo porque es un gumbo de géneros. Y a todo el mundo le encanta el gumbo”.

Kassell añadió: “Siempre le decía a Damon, ‘Debes hacer esto, tienes la proyección’. Es tan radical en el cine, en la televisión y en los medios de comunicación, pero no es radical en mi existencia cotidiana. Lo importante para mí es ver a esta gente en la pantalla. Porque eso es Estados Unidos”.

Damon Lindelof y Regina King en el set de “Watchmen”.

(Mark Hill/HBO)

Esta versión de “Watchmen” tiene lugar 30 años después de la conclusión del original. Aunque hay referencias a figuras de los cómics (y de la película, que la sigue con relativa fidelidad), la mayoría de los personajes y el entorno de Tulsa son nuevos. ¿Entre los detalles más llamativos? El actor Robert Redford ha sido presidente durante 30 años, y su agenda liberal incluye reparaciones, o “Redford-ations”, para los negros, una política que ha encontrado la reacción de los blancos enojados. (El actor no aparece en la serie y no tiene ninguna conexión con la franquicia).

También hay una Ley de Víctimas de Violencia Racial y el Centro Greenwood para la Herencia Cultural, en el que hologramas de afroamericanos del pasado cuentan sus dolorosas experiencias.

Sister Night entra en acción después de que un oficial negro es atacado y casi asesinado por un miembro del Seventh Kavalry, un grupo terrorista blanco cuyos miembros esconden sus rostros con máscaras que representan al antihéroe Rorschach, una de las figuras clave en el original “Watchmen”.

Durante años, Lindelof se había resistido a las ofertas de adaptación de “Watchmen” para la televisión. La única opción, si tuviera que honrar el material original mientras lo lleva en una nueva dirección, era clara: “Si vamos a hacer una nueva narración moderna en 2019, tenemos que preguntarnos, ‘¿Cómo es ser un estadounidense en este momento?” dijo. “¿Qué es la ansiedad social? En el momento en que estaba haciendo esa pregunta, y aún más hoy, sentía que la respuesta era la raza, un reconocimiento de la historia camuflada de Estados Unidos”.

Lindelof se inspiró en los manuscritos del escritor afroamericano Ta-Nehisi Coates (“Between the World and Me”), un frecuente cronista de la identidad negra y la supremacía blanca, donde aprendió por primera vez sobre el motín de Tulsa.

“Me considero un estudiante de la historia de Estados Unidos y pensé: ‘¿Cómo se nos escapó esto? Sentí una vergüenza y una culpa increíbles. Podría haber tomado esa vergüenza y culpa y haberla interiorizado. Pero en lugar de ello, dije: ‘Voy a poner eso en ‘Watchmen’”.

También pensó en la presencia del multiculturalismo en algunos de sus proyectos anteriores, como las películas “Prometheus” y “World War Z”. “Sigo conduciendo junto a estas vallas publicitarias con toda esa gente blanca en ellos”, dijo. “Entonces me di cuenta de que toda esa publicidad de la que he sido responsable tiene gente blanca en ellas. Así que puedo sentir vergüenza y culpa, o puedo intentar hacer algo al respecto”.

Decidido a ser lo más concienzudo posible, Lindelof reunió una diversa sala de escritores. De los 12 escritores, cuatro eran hombres blancos; el resto, mujeres y/o personas de color. Además de Kassell, que ha dirigido episodios de “American Crime” y “Claws”, el equipo ejecutivo de producción incluye a Stephen Williams (“Lost”, “Undercovers”), que es negro.

Nicole Kassell y Louis Gossett Jr. en el set de “Watchmen” de HBO.

(Van Redin/HBO)

“La clave para ser responsable es tener colaboradores que no se parezcan a ti”, dijo Lindelof. “La responsabilidad es todo sobre el proceso. Constantemente nos preguntamos: ‘¿Deberíamos estar haciendo esto? ¿Lo hacemos de una manera responsable? ¿Estoy preocupado? Por supuesto que lo estoy. Me preocupo por esto todo el tiempo. Lo que se nos ocurrió es ciertamente imperfecto, pero está entrando en un espacio realmente interesante”.

Recordó un intercambio con Harold Perrineau, quien interpretó a uno de los pocos personajes negros de “Lost”, la serie de Lindelof sobre los supervivientes de un accidente aéreo varado en una isla misteriosa. “Harold diría: ‘Si yo fuera el único hombre negro en esta isla, estaría sujeto a mucho más racismo’. Le dije: ‘Eso no es de lo que se trata ‘Lost’. No vamos a hacer eso’. Y él dijo: ‘Hay osos polares que salen corriendo de la jungla. Puedes hacerlo’. Y yo diría: ‘No me siento cómodo haciendo eso. Siento que podría estropearlo’. Y Harold decía: ‘Arruínalo. Está bien si te sientes incómodo’”.

Aún así, el mal manejo del tema de la raza en Estados Unidos, incluso si el entorno es una línea de tiempo alternativa, puede provocar una reacción violenta. Sólo tiene que preguntarle... HBO.

Los ejecutivos de la red premium anunciaron en 2017 que David Benioff y D.B. Weiss, los creadores del exitoso “Game of Thrones”, establecerían su próximo proyecto, “Confederate”, en una realidad alternativa en la que el Sur ganó la Guerra Civil. El anuncio provocó controversia entre los defensores y otras personas que dijeron que era inapropiado e insensible. La serie desapareció posteriormente de la vista; Vulture informó este verano que el nuevo acuerdo de desarrollo de Benioff y Weiss en Netflix había acabado con “Confederate” para siempre.

No es la única reacción adversa de los espectadores a la que “Watchmen” puede enfrentarse.

Como un autoproclamado “fan”, Lindelof es consciente de que puede alienar a algunos fanáticos con su visión. Legiones de aficionados blancos se han resistido anteriormente, y, en algunos casos, han sido hostiles, a los cambios en sus cómics y películas favoritas cuando se trata de la diversidad racial y de género. La indignación estalló en los medios sociales cuando se reveló que el personaje blanco de Marvel Comics Nick Fury sería interpretado en las películas de “Iron Man” por Samuel L. Jackson. Otra protesta surgió con el anuncio de que Michael B. Jordan sería La Antorcha Humana en el reinicio de “The Fantastic Four” en 2015.

“Si cada vez que tienes una idea piensas: ‘Tengo que hacer que a esta o a aquella persona le guste’, morirás en el intento”, dijo Lindelof. “Quedarás paralizado”.

King tiene la esperanza de que aquellos que se sienten incómodos con “Watchmen”, por la razón que sea, le den una oportunidad. “Al final de estos nueve episodios, espero que nos quedemos con personas que sean dueñas de sus sentimientos y que se sientan fieles para expresarlos. No es fácil. Pero debido a [que] este mundo que Damon ha creado y que está poniendo un espejo a nuestro país en este momento, ayudará a aliviar esa incomodidad para que la gente pueda expresar lo que siente. Si no te gusta, comparte por qué. ¿Qué te pasó? Si te gusta, ¿qué te ocurrió? Si eso sucede, entonces hemos tenido éxito”.