Diríjase a Joshua Tree para ver estas raras plantas autóctonas antes de que desaparezcan

Lo verás justo al este de Yucca Valley, a lo largo de la concurrida Twentynine Palms Highway, un misterioso cartel con cuatro enormes letras rojas -MDLT- subrayadas por una flecha que apunta al norte. Sólo cuando se acerque a la señal verá la ilustración de un árbol Joshua de múltiples ramas que se arquea contra un cielo azul brillante, indicando que ha llegado a la sede de color arena del Mojave Desert Land Trust.

Necesitará estas indicaciones, y levantarse temprano, si piensa asistir a la venta bianual de plantas autóctonas del Land Trust el 8 de octubre, que presenta únicamente plantas que crecen en las tierras altas y bajas del desierto de Mojave. La venta es corta -de 9 a.m. a 1 p.m.- pero los ansiosos compradores empiezan a hacer cola antes de las 8 a.m., dijo la directora de Comunicaciones Jessica Dacey, “y cuando abrimos las puertas, corren”.

Las notorias letras rojas del cartel del Mojave Desert Land Trust frente a su sede en la autopista 62 en Joshua Tree. (Jeanette Marantos / Los Angeles)

La venta también incluye algunos artículos encontrados en las propiedades del fideicomiso de tierras, como una vieja cama de camioneta oxidada (que requirió seis personas para moverla, dijo Dacey), una vieja hielera de metal abandonada y una pila de tablas desgastadas.

El jardín de demostración de la fundación está abierto todos los días desde el amanecer hasta el atardecer para quienes deseen conocer el aspecto de estos arbustos y árboles autóctonos cuando son mayores. Uno de los principales cometidos del fondo de tierras es adquirir pequeñas parcelas de terreno privado dentro de los parques y reservas nacionales del desierto, y luego cederlas a los parques nacionales para que sigan protegiéndolas. Pero también gestiona un vivero dedicado principalmente a labores de restauración y preservación, dijo Dacey, como su banco de semillas con semillas de unas 700 colecciones de plantas almacenadas en tres frigoríficos gigantes, “una póliza de seguro para el desierto de Mojave”.

Ese vivero está cerrado al público, pero dos veces al año, en primavera y otoño, el fideicomiso de tierras ofrece plantas para que los habitantes del desierto las compren para sus jardines, en parte como recaudación de fondos pero también para fomentar las plantaciones que mejoran los suelos locales y constribuyan al hábitat.

Este mes y el próximo encontrará varias ventas de plantas autóctonas en el sur de California, ya que el final del otoño y el invierno son la mejor época para plantar la mayoría de las plantas autóctonas, pero la venta de la fundación es una de las pocas dedicadas a plantas adaptadas a la vida en el desierto. Aquí hace calor, pero también hace mucho frío, a veces hasta 20 grados, dice Madena Asbell, directora de conservación de plantas del fondo. Estas plantas resistentes han evolucionado para sobrevivir en ambos extremos.

Algunas plantas autóctonas se dan bien en toda la región, como el trigo sarraceno californiano y la fucsia californiana de garganta roja, pero otras resultan menos familiares fuera del desierto, como el arbusto del queso (Ambrosia salsola), el arbusto del burro o salvia del burro (Ambrosia dumosa) y el arbusto de creosota de floración amarilla (Larrea tridentata), el arbusto omnipresente y fundacional del desierto de Mojave que proporciona alimento y refugio a varias especies, entre ellas la tortuga del desierto. También tiene una característica definitoria: “El olor del desierto en el que todos pensamos, ese olor después de la lluvia...”. dijo Asbell. “Ese es el olor de la creosota”.

El fideicomiso de la tierra cultiva sus plantas a partir de semillas recogidas en el desierto, y la creosota es de crecimiento lento, por lo que no tendrá ninguna de esas plantas para vender hasta la venta de otoño del próximo año, dijo Asbell, pero la venta de este año cuenta con otras 50 especies, incluyendo el algodoncillo de prisa (Asclepias subulata) y el algodoncillo del desierto (Asclepias erosa); los sauces del desierto (Chilopsis linearis), con sus flores con aroma a vainilla, y la deliciosa Nicolettia occidentalis, una planta esquelética y erizada de flores rosas y amarillas.

Alerta de polinización: los compradores pueden llevarse a casa más de una planta si tienen suerte. Cuando recorrimos la sede para ver las ofertas de venta la semana pasada, vimos varias orugas que un día se convertirán en mariposas negras de cola de golondrina del desierto y mariposas reina, una prima naranja de la mariposa monarca que también frecuenta el algodoncillo del desierto, dijo Asbell.

Un sauce del desierto en flor contrasta con las nubes hinchadas en los terrenos del Mojave Desert Land Trust. (Gina Ferazzi/Los Angeles Times)

En la venta se venderán semillas y también algunos cactus, según Asbell, como la preciosa cholla plateada (Cylindropuntia echinocereus), cuyas cerdas plateadas adquieren un brillo etéreo al ponerse el sol. Pero Asbell dice que es un error pensar que los cactus son las únicas plantas que crecen en el desierto. En realidad, los arbustos tienen un papel mucho más importante, dijo.

“Es perfectamente aceptable plantar cactus y suculentas para preservar el agua, pero necesitamos arbustos autóctonos para enriquecer el entorno”, dijo. “Hay una percepción errónea de que el desierto es un páramo, y no lo es. Es un ecosistema funcional y próspero y muchos animales y personas dependen de este ecosistema para mantenerse sanos, así que cuanto más podamos hacer para mantener estos ecosistemas intactos y restaurarlos o mejorarlos, mejor”.

Una planta de mezquite de la miel contra el cielo del desierto en el vivero del Mojave Desert Land Trust. (Gina Ferazzi/Los Angeles Times)

Asbell dice que muchos clientes son habitantes de ciudades que tienen una segunda casa en el desierto y están deseosos de añadir plantas autóctonas a sus paisajes. Pero plantar en suelos desérticos es diferente que en Los Ángeles, dijo, una lección que tuvo que aprender ella misma cuando dejó su trabajo de conservación de plantas en la Fundación Theodore Payne en Sun Valley para iniciar el programa de conservación de plantas en el fideicomiso de tierras en 2016.

Por ejemplo, dijo, la regla general al plantar un árbol o arbusto en Los Ángeles es hacer el agujero más ancho que el cepellón para que las raíces tengan suficiente espacio para asentarse, pero en el desierto, dijo, es mejor mantener el agujero lo suficientemente grande para que el cepellón quepa y no más ancho.

La salvia de Mojave en maceta florece con flores azules con volantes a finales de la primavera. (Gina Ferazzi/Los Angeles Times)

“Si cavas un agujero demasiado ancho, la tierra con la que rellenas se ha aflojado y se secará más rápido que la tierra de alrededor que no ha sido removida”, dijo. “Así que hemos aprendido a no remover mucho la tierra alrededor de donde queremos poner la planta”.

El fideicomiso de tierras tiene una guía de jardinería del desierto, listas de plantas para atraer a los polinizadores y otros habitantes del desierto y una guía de plantación en su sitio web (mientras estás en el sitio web, echa un vistazo a los magníficos carteles del fideicomiso de tierras por el artista de Los Ángeles Edward Lum también). Asbell ofrece estos consejos adicionales para plantar con éxito en el desierto:

Empieza con plantas más grandes. “Cuando vivía en Los Ángeles, la regla general (para las plantas autóctonas) era plantar pequeñas, cuanto más pequeñas mejor”, para que las plantas pudieran crecer realmente en su entorno. Pero incluso las plantas nativas necesitan agua cuando se establecen, y las plantas con sistemas de raíces poco profundas no pueden establecerse “porque aquí es demasiado seco”. En su lugar, la fundación vende plantas con raíces más largas en recipientes de un galón o algo que llaman 4-10s, que tienen 4 pulgadas de ancho en la parte superior pero 10 pulgadas de largo, por lo que las raíces son más profundas y están más fuertes.

En la venta de plantas de otoño del Mojave Desert Land Trust se venderán objetos oxidados junto con plantas autóctonas. (Gina Ferazzi/Los Angeles Times)

Rellene con tierra nativa. Los suelos del desierto son magros, normalmente con más arena y granito descompuesto que los suelos arcillosos que codiciamos en otras partes del sur de California, y las plantas nativas del desierto se han adaptado a esos suelos secos. Por lo tanto, añadir materiales orgánicos como la composta o incluso un mantillo de virutas de madera es una dieta demasiado rica y húmeda para estas plantas. “No hay que añadir más agua de la necesaria ni materiales orgánicos al suelo”. Si quieres proporcionar algo de cobijo a una planta, prueba a mover un canto rodado o una roca grande cerca para proporcionar algo de sombra y ayudar a conservar la humedad en el suelo.

Riega el agujero antes de añadir la planta. Asbell recomienda llenar el hoyo al menos dos veces antes de poner la planta, para asegurar que la humedad llegue a las raíces. Y luego rodea la planta con una pequeña berma de tierra para retener el agua en el futuro.

Una planta de fucsia de California madura en los terrenos del Mojave Dessert Land Trust. (Gina Ferazzi/Los Angeles Times)

Construye una sencilla jaula para proteger tu planta. “Debes, debes, debes enjaular tus plantas, porque si no por la noche desaparecerá tu planta”. La mejor jaula es fácil de construir: Sólo tienes que comprar un rollo de tela de ferretería de un cuarto de pulgada o de media pulgada, también conocida como malla de gallinero, y envolverla alrededor de la planta para evitar que roedores, conejos y otros animales se la coman antes de que pueda establecerse. Mantén la alambrada lo suficientemente lejos de la planta para que tenga espacio para crecer sin que las ramas sobresalgan a través de la alambrada. “Tendrás que dejarlo puesto al menos uno o dos años, hasta que la planta crezca lo suficiente como para que aunque algún animal la muerda no la mate”.

Riega en profundidad, pero con poca frecuencia. Dale a la planta un buen riego -Asbell recomienda unos dos galones por planta y por riego- y luego vigila el tiempo y riega cuando esté seco. El horario dependerá de las precipitaciones y de la época del año; sólo asegúrate de que cuando riegues sea lo suficiente para llegar a las raíces.

En resumen: Añadir al menos algunos de estos arbustos autóctonos a su paisaje desértico contribuirá en gran medida a alimentar la vida silvestre y a combatir la aridificación, es decir, la desecación de los suelos hasta el punto de que no crezca nada. “Cada vez hay más gente que se traslada a esta parte del desierto, y es un lugar precioso, así que se sienten atraídos por buenas razones”, dice Asbell. “Me alegro de que exista este vivero, para ofrecer estas plantas a la gente que no sabe dónde más conseguirlas”.

Las flores amarillas del Rubber Rabbitbrush, una de las 50 especies de plantas autóctonas del desierto a la venta en el Mojave Desert Land Trust el 8 de octubre. (Gina Ferazzi/Los Angeles Times)

Si no puedes asistir a la venta del 8 de octubre, consulta estas otras actividades relacionadas con plantas y jardines en el sur de California en octubre. Envíe los eventos por correo electrónico a jeanette.marantos@latimes.com al menos tres semanas antes de que se celebren y podremos incluirlos en el calendario.

Del 1 al 31 de octubre

Freaky Flora, un recorrido gratuito y autoguiado por el Arboreto y Jardín Botánico del Condado de Los Ángeles que incluye datos espeluznantes sobre 25 plantas, respondiendo a preguntas como: ¿Cómo obtuvo la granada el nombre de “fruta de los muertos”? ¿Por qué el romero se colocaba tradicionalmente en los ramos funerarios? ¿Y qué hierba se creía en la Edad Media que ahuyentaba a los espíritus malignos?

Los participantes pueden descargar la lista de plantas de Freaky Flora en el sitio web del arboreto o mediante códigos QR a lo largo de la ruta. (Busque los pequeños espantapájaros escondidos a lo largo de los caminos.) Disponible de 9 a.m. a 5 p.m. en 301 N. Baldwin Ave. en Arcadia. Gratis con la entrada de 15 $ al jardín (11 $ para mayores de 62 años y estudiantes con identificación, 5 $ para los de 5 a 12 años, los socios y los niños de 4 años o menos entran gratis). Los no socios deben comprar sus entradas por adelantado en Internet. arboretum.org

1 y 2 de octubre

Exhibición de Ikebana en el Jardín Japonés de Descanso Gardens, de 9 a.m. a 5 p.m. en 1418 Descanso Drive en La Cañada Flintridge, creada por la Escuela Sogetsu de Ikebana. La exposición es gratuita con una entrada de 15 $ al jardín (11 $ para mayores de 65 años y estudiantes con identificación, 5 $ para los de 5 a 12 años, los socios y los niños menores de 5 años entran gratis). descansogardens.org

1 de octubre

La Fiesta del Jardín y la Calabaza del Distrito de Conservación del Agua de Chino Basin es un evento gratuito y familiar que incluye un huerto de calabazas, la venta de plantas resistentes a la sequía y seminarios sobre la conservación del agua y la jardinería inteligente desde las 10 a.m. hasta las 2 p.m. en la sede del distrito, 4594 San Bernardino St. en Montclair. El evento también incluye estaciones para crear centros de calabazas suculentas y pintar calabazas, así como vendedores de comida, entretenimiento en vivo y artesanías para los niños. cbwcd.org

Starting From Seed, una clase sobre cómo empezar a plantar desde la semilla impartida por Conor Fitzpatrick en Fig Earth Supply, de 11 a.m. a mediodía en 3577 N. Figueroa St. Los boletos cuestan $5, regístrese en línea. figearthsupply.com

6 de octubre

La reunión mensual de la Sociedad de Horticultura del Sur de California incluye una visita guiada al nuevo Jardín de Cícadas Loran Whitelock de la Biblioteca, Museo de Arte y Jardines Botánicos Huntington, dirigida por Gary Roberson, jardinero principal del proyecto, que también será el orador principal. La visita y la reunión son gratuitas para los miembros de la sociedad hortícola y de 5 dólares para los no miembros, pero es necesario inscribirse con antelación ya que la visita tiene un límite de 60 asistentes. La inscripción se cierra el 4 de octubre. El registro para la visita, de una hora de duración, se realiza de 17 a 17:20 horas en el Centro Botánico Brody del Huntington. La reunión comienza a las 7:20 p.m. socalhort.org

7-9 de octubre

Convergencia de Permacultura de Arroyo, un fin de semana de talleres prácticos y conferencias en Altadena, que incluye talleres de microbiología del suelo y compostaje a cargo de la edafóloga Lynn Fang, silvicultura urbana y cuidado y poda de árboles frutales a cargo de @zerowastefarmer Manju Kumar, del Urban Food Forest, y cultivo de hongos a cargo de Paula Peng, cofundadora de L.A. Mushroom Co-op. El evento incluye dos desayunos y cenas, además de una cena de bienvenida el 7 de octubre; los participantes deben llevar sus propios almuerzos. El coste oscila entre los 200 y los 400 dólares, dependiendo de los ingresos; la inscripción se realiza únicamente por correo electrónico en arroyopermaculture@gmail.com.

8 de octubre

El arte del cuidado y la poda de los cítricos, un taller sobre el cultivo de cítricos en el patio trasero impartido por Capri Kasai, especialista en árboles frutales del Jardín de Arlington, que utilizará la plantación de cítricos del jardín como aula, de 9 a 11 de la mañana en 275 Arlington Drive, en Pasadena. El taller incluye una conferencia de 30 minutos sobre el cuidado de los cítricos, seguida de una hora y media de instrucción práctica sobre la poda. El coste es de 25 dólares por persona. El taller no es apto para niños; los participantes deben estar preparados para ensuciarse y llevar zapatos resistentes, guantes y mangas largas. El coste es de 25 $ por persona, se paga en el jardín. arlingtongardenpasadena.org

Poly/Ana presenta el taller de mantenimiento de jardines con plantas nativas en otoño, de 9 a 12:30 p.m. en Pasadena; un taller práctico impartido por Max Kanter de Saturate native landscape maintenance. Los participantes repasarán los fundamentos de la preparación del jardín nativo para la temporada de siembra de otoño y las lluvias de invierno. El precio de 40 dólares incluye el almuerzo. Inscríbase en línea; la ubicación del taller se enviará por correo electrónico a los participantes tres días antes del evento. Poly/Ana es la rama sin ánimo de lucro de la empresa de paisajismo Studio Petrichor, centrada en el servicio comunitario y la educación. eventbrite.com

Jardinería de otoño, una clase de una hora de duración sobre el cultivo de un jardín de otoño e invierno, incluyendo la elección de las plantas adecuadas, las semillas y los cultivos de cobertura, de 11 a.m. a mediodía en el vivero Fig Earth Supply, 3577 N. Figueroa St., en Mount Washington. Las entradas cuestan $5, inscríbase en línea. figearthsupply.com.

Granja Crescent: Heirlooms, una clase en el Crescent Farm del Arboreto y Jardín Botánico del Condado de Los Ángeles, de 10 a.m. a mediodía, sobre las ventajas y desventajas de cultivar frutas y verduras de herencia. La clase, impartida por la jardinera profesional de plantas comestibles Loretta Allison y el empleado de Crescent Farm John Latsko, describirá qué son las variedades autóctonas y dónde encontrar semillas autóctonas. La clase es gratuita con una entrada de 15 dólares al jardín (11 dólares para mayores de 62 años y estudiantes con identificación, 5 dólares para los de 5 a 12 años, los socios y los niños de 4 años o menos entran gratis). Los que no son miembros deben comprar sus entradas por adelantado en Internet. arboretum.org

Oaks of L.A.: An Arborist’s Perspective with TreeCareLA, es una clase sobre el cuidado de las copas urbanas de los árboles nativos de Los Ángeles, de 9 a.m. a mediodía en la Fundación Theodore Payne, 10459 Tuxford St. en Sun Valley. La clase incluye un paseo por los árboles y una charla por los terrenos de la fundación y tiempo para preguntas y respuestas. Inscríbase en línea, $48 ($40 para miembros). eventbrite.com

Del 14 al 16 de octubre

Sexta Exposición y Venta Internacional de Orquídeas de la Biblioteca, Museo de Arte y Jardín Botánico Huntington, de 10 a 17 horas, en el Centro Botánico Brody del Huntington, 1151 Oxford Road en San Marino. La muestra incluye expositores de 14 sociedades de orquídeas de California y Las Vegas y 15 vendedores de California, Michigan, Ecuador, Perú y Tailandia. Gratis con la entrada de 29 $ a los jardines (mayores de 65 años, militares y estudiantes con carné de identidad 24 $, 13 $ de 4 a 11 años, gratis para socios y niños menores de 4 años). Es necesario reservar para entrar el fin de semana. huntington.org

15-16 de octubre

Venta de plantas de otoño del Jardín Botánico de California Grow Native Nursery en el vivero del mayor jardín botánico del estado dedicado a las plantas autóctonas de California, 1500 N. College Ave. en Claremont. La venta está abierta sólo a los miembros de 8 a 10 de la mañana el 15 de octubre y abierta a todo el mundo de 10 de la mañana a 4 de la tarde el 15 y 16 de octubre. El vivero ha estado cerrado la mayor parte del año después de que un enorme temporal de viento derribara árboles y dañara otras partes del jardín en febrero. A partir del 14 de octubre se publicará en Internet una lista de las plantas disponibles para su compra. Los socios tienen un 10% de descuento en sus compras. calbg.org

15-16 y 29-30 de octubre

Serie de la Academia del Bonsái en la Biblioteca, Museo de Arte y Jardín Botánico Huntington, un gakko o escuela intensiva de cuatro sesiones en el arte del bonsái, impartido por el maestro del bonsái Ted Matson en el Centro de Educación y Visitantes del Huntington, 1151 Oxford Road en San Marino. Las cuatro clases de un día de duración (de 10 a 16 horas) están orientadas a los principiantes e incluyen la historia del bonsái, botánica básica de los árboles y desafíos hortícolas, conceptos de diseño, técnicas de formación y exhibición de bonsáis. Se proporcionan todos los materiales y herramientas, incluidos los árboles de demostración para la práctica en el aula. La inscripción también incluye la entrada gratuita al Huntington después de la clase. Las entradas cuestan 200 $, o 180 $ para los socios. huntington.org

15 de octubre

El Distrito del Agua de Walnut Valley organiza un taller sobre paisajismo para protegerse de los incendios forestales, a cargo del arquitecto paisajista Douglas Kent, autor de “Firescaping: La protección de su casa con un paisaje resistente al fuego”, de 11 a.m. al mediodía en el Centro de Diamond Bar, 1600 Grand Ave., en Diamond Bar. Las entradas son gratuitas pero es necesario inscribirse. wvwd.com

Reunión de Jardines Comunitarios 2022 del Consejo de Jardines Comunitarios de Los Ángeles: Una celebración de la regeneración se centrará en cuestiones ambientales y las mejores prácticas de sostenibilidad, con el columnista de Los Angeles Times Gustavo Arellano como el orador principal de 9 a.m. a 1 p.m. en el Solano Canyon Community Garden, 545 Solano Ave. en Elysian Park. El Consejo de Jardines Comunitarios realizará visitas al jardín de Solano Canyon y proporcionará información sobre el compostaje, las mejores prácticas de riego y otras prácticas de regeneración. Se espera un almuerzo y música de jazz y blues en vivo a cargo de los Solid Senders, junto con clases para que los niños hagan bombas de semillas. Se ruega a los participantes que traigan su propio plato, taza y utensilios para comer a este evento que no genera residuos. El donativo sugerido es de 15 dólares para cubrir el coste del almuerzo, pero no se negará a nadie por falta de fondos. eventbrite.com

Árbol frutal 101 con Fruitstitute, impartido por la fundadora de Fruitstitute, Joanna Glovinsky, de 11 a.m. a mediodía en Fig Earth Supply, 3577 N. Figueroa St., en Mount Washington. Glovinsky discutirá por qué las especies de árboles frutales cultivados comercialmente son diferentes de otros árboles y los fundamentos del cuidado de los árboles frutales, incluyendo la alimentación, la poda y la gestión de la producción de frutas. Regístrese en línea, las entradas cuestan 10 $. figearthsupply.com.

Playing in the Dirt: Soil Exploration Workshop for Kids (Jugando en la tierra: taller de exploración del suelo para niños), de 10 a 11 a.m. en el Jardín Botánico de la Costa Sur, 26300 Crenshaw Blvd., en Rolling Hills Estates, una clase interactiva orientada a los niños de preescolar que les enseña la importancia de la salud del suelo y les presenta una “criba” de gusanos. Al menos uno de los padres debe estar presente durante toda la clase. Las entradas cuestan 40 dólares e incluyen la admisión de un niño y uno de sus padres. Las entradas para otros niños cuestan 20 $. southcoastbotanicgarden.org

16 de octubre

Clase de pociones: Cómo cultivar un jardín inspirado en los cócteles, de 2 a 4 p.m. en el Jardín Botánico de la Costa Sur, 26300 Crenshaw Blvd. en Rolling Hills Estates, una clase impartida por Terry Huang, director de colecciones vivas del jardín, que incluye instrucciones para cultivar hierbas que se pueden convertir en jarabes e infusiones para cócteles y mocktails. La clase se impartirá al aire libre; las entradas cuestan 50 $ (40 $ para los socios). southcoastbotanicgarden.org

22-23 de octubre

Exposición y venta de crisantemos 2022 de la Sociedad de Crisantemos del Condado de Orange 10:30 a.m. a 4 p.m. en Sherman Library & Gardens, 2647 East Coast Hwy. en Corona del Mar. El evento incluye una venta limitada de plantas - llegue temprano para una mejor selección. Renee Wherley, presidenta de la Sociedad de Crisantemos del Valle de San Gabriel, dará una charla gratuita de introducción a los crisantemos a las 11:30 a.m. el 22 de octubre, y el miembro de la sociedad de crisantemos Norm Nakanishi ofrecerá consejos sobre el cultivo de los crisantemos en macetas para su exposición a las 11:30 a.m. el 23 de octubre. La entrada al espectáculo es gratuita con la entrada al jardín de 5 $; los socios y los niños de 3 años o menos entran gratis. the sherman.org

22 de octubre

Regalo de mantillo en Descanso Gardens, de 8 a 10 de la mañana en 1418 Descanso Drive en La Cañada Flintridge. El personal de horticultura del jardín estará disponible para responder a preguntas sobre el acolchado. Los participantes deberán traer sus propios recipientes, con un máximo de tres recipientes por hogar. Las existencias son limitadas, por lo que se atenderá por orden de llegada. El jardín también busca un número limitado de voluntarios que ayuden a repartir el mantillo y ofrezcan consejos de jardinería con ahorro de agua. Es necesario inscribirse con antelación. descansogardens.org

28 y 29 de octubre

Problemas con los robles: Un paseo y una charla sobre los árboles en la Fundación Theodore Payne con la arborista consultora de la fundación, Alison Lancaster, que guiará a los participantes a través de evaluaciones de los robles en los terrenos para identificar los insectos nativos no dañinos, las plagas invasivas destructivas, las enfermedades que causan problemas de salud y estructurales en los robles y otras cuestiones problemáticas. La clase del 28 de octubre es de 1 a 3 p.m. y la del 29 de octubre es de 9 a 11 a.m. Ambas clases son en los terrenos de la Fundación Theodore Payne, 10459 Tuxford St. en Sun Valley. Inscríbase en línea, las entradas cuestan $35 ($25 para miembros). eventbrite.com

30 de octubre

Finding Our Way Home With Fungi (Encontrando nuestro camino a casa con los hongos), una caminata y charla sobre hongos dirigida por Aaron Tupac-Thompson, miembro de la junta directiva de la Sociedad Micológica de Los Ángeles. Thompson, creador del grupo educativo comunitario Exploring the Mycoverse, dirigirá una caminata de dos horas por un sendero sin pavimentar fácil-moderado en Altadena en busca de setas a lo largo de las orillas del río Arroyo Seco. Los participantes deberán llevar calzado cerrado y traer agua y protección solar. El lugar exacto de la caminata se enviará por correo electrónico a los participantes. Las entradas cuestan 35 dólares (25 dólares para los miembros de la Fundación Theodore Payne). eventbrite.com

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí