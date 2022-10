Filántropa dona 84 millones a Girl Scouts de EEUU

La filántropa MacKenzie Scott donó 84,5 millones de dólares a Girl Scouts de Estados Unidos y 29 de sus filiales locales, informó el martes la organización de 110 años, que llamó la donación un voto de confianza.

“Honestamente, su respaldo a nuestra organización significa tanto como la donación”, afirmó en una entrevista la directora general de la organización GSUSA, Sofia Chang.

Es la mayor donación recibida por la organización de parte de una persona desde su fundación en el 1913, aseguró. Los fondos ayudarán a la organización a recuperarse del impacto de la pandemia, que redujo la membresía.

Girl Scouts informó que con el donativo planea respaldar a los voluntarios y el personal, hacer los campamentos más resistentes al cambio climático, mejorar la educación de ciencia y tecnología para las integrantes y desarrollar programas de inclusión y diversidad para hacer más accesibles sus filas.

El consejo de Girl Scouts en el sur de Arizona decidió usar los 1,4 millones de dólares que recibió de Scott para reforzar el trabajo que ya realiza en lugar de iniciar un programa nuevo, precisó su directora general, Kristen Garcia-Hernandez.

“Somos un consejo pequeño y ciertamente no estanos en un área metropolitana grande. Así que, para nosotros, los regalos de esta magnitud no llegan a menudo”, agregó.

Las donaciones filantrópicas a organizaciones que sirven específicamente a mujeres y niñas representan menos del 2% de todas las donaciones, de acuerdo con un proyecto de estudios del Women’s Philanthropy Institute en la Universidad de Indiana. El instituto concluyó que la situación no ha cambiado significativamente entre 2012 y 2019, los años abarcados por el estudio.

