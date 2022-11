‘Mamá’, una película mexicana y su director de origen tzotzil, es nominada al premio Opera Prima de Amsterdam

El documental del cineasta chiapaneco Xun Sero, es una reseña de lo que significa ser mujer tzotzil dentro de una sociedad machista, acapara la atención del Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam en los Países Bajos nominándola al Premio Opera Prima.

Mamá, es el título de una película surgida de las entrañas de una familia en Oxinam Mitontic pueblo en los Altos de Chiapas México, producido por el cinematógrafo Xun Sero quien vivió una niñez marcada por la ausencia de su padre, situación por la que culpó y reprochó a Hilda, su progenitora, hasta que se dio cuenta de lo equivocado de su actitud.

“Mi papá ya era casado y tenía tres hijas, pero buscaba tener varones. Mi padre simplemente abusó de mi mamá hasta hacerla concebir a su primer hijo varón. Es doloroso saber que él tomó a mi madre a la fuerza y así nací. Mi película Mamá es una sanación para mi madre y para mí. El guion es un dialogo muy íntimo entre madre e hijo (mi madre y yo) que explora las contradicciones que se conocen y se reconocen para la mujer, reflexionando sobre la violencia de género y la tolerancia del abuso”- definió Xun Sero sobre su película.

Las imágenes de Xun, se muestran pausadas como el dialogo, se explayan cual imagen de contemplación y evocan un cine que ya no es frecuente, una propuesta que se opone a lo ametrallado de ediciones con imágenes veloces de segundos cada vez más presentes en las películas actuales. Mamá, es un respiro visual, es una caricia a los sentidos, y es también un grito profundo y doloroso de verdades calladas que, aunque surge de una comunidad originaria de México es el espejo perfecto de una sociedad que maltrata, abusa y amenaza constantemente a la mujer.

El cineasta chiapaneco Xun Sero. (Cortesia)

“Crecí con la veneración religiosa católica a la sagrada Virgen de Guadalupe y La Madre Tierra, al mismo tiempo aprendí a no respetar a la mujer y culpar a mi mamá por lo que me hacía falta: mi padre. Contradictoriamente, aprendí a exigir, culpar y reprochar a la mujer; a reclamarle a mi madre el que trabajara sirviendo exhaustivamente y comprometida con nuestra comunidad como enfermera, a responsabilizarla por lo malo de mi vida, no por lo bueno, hasta que me di cuenta de que erróneamente reproducía la violencia y el desprecio contra la mujer que había aprendido de mi alrededor.” -explica el joven creador.

Mamá, producida por Terra Nostra Films, tuvo su estreno en Guadalajara este año, luego prosiguió una invitación para presentarse en mayo en el Festival Hot Docs de Toronto, Canadá y el latinoamericano en Vancouver BC, el Festival de Cine de Virginia en Estados Unidos, continuaron varias presentaciones en el Festival de cine de Morelia, Ambulante y Black Canvas de cine contemporáneo de Ciudad de México en donde obtuvo una Mención Honorifica así como participación en el Festival de cine de Durango y Veracruz entre otros más.

Del 11 al 19 de noviembre se estrenó la película en Europa deslumbrando a los aficionados al cine documental con los diálogos y la fotografía de Xun Sero, quien tiene estudios básicos de cine en el 2011, realizando talleres en Ambulante y formación en la Escuela de cine documentales de San Cristóbal de las Casas, pero no siente que ha estudiado formalmente lo suficiente como para llamarse cineasta.

“Ver la sala repleta, además de responder a las preguntas después de la película y todavía seguir el dialogo en los pasillos ha validado esta experiencia en Amsterdam, especialmente descubrir en la sala viendo mi película, al director de cine y actor francés Nicolas Philibert a quien admiro su trabajo desde hace mucho tiempo. Después de estas dos semanas en Europa, estoy listo para continuar en México, llevando este largometraje con propósito: hacer reflexionar sobre nuestra realidad y comportamiento, esperando que más salas nacionales nos permitan exponerla”, aseveró su creador quien dirigió, escribió el guion y participó en la fotografía de la cinta, siendo su compañero francés radicando en Chiapas, Nicolás Defossé quien trabajara en la edición y como productor de la cinta.

La fuerza fílmica de realizaciones autóctonas, suelen caer en clasificaciones de películas indígenas algo que el cineasta tzotzil rechaza. Mama se perfila como una de las mejores películas mexicanas del año.

“La categoría indígena no identifica a los diferentes pueblos vivos descendientes del México prehispánico. No entiendo porque festivales y concursos cinematográficos se empeñan en ponerle etiqueta indígena a realizaciones autóctonas o temas de pueblos originarios; el que mi película haya sido nominada al premio del festival de Ámsterdam IDFA, como mejor opera prima sin la clasificación errónea y hasta discriminatoria de indígena, me llena de orgullo, expresa el documentalista.

La figura paterna de Xun fue José A. Rodriguez fue su tío materno, con quien mantuvo una relación protectora y cariñosa. Xun trabajaba con su tío apoyándolo en sus labores, hasta que un año encontraron su cuerpo, luego de que fuera asesinado en su comunidad chiapaneca, dejándolo sumido en la tristeza por su muerte.

Xun, no sabía lo que haría con su vida con dicha ausencia, pero al heredar de su tío una pequeña cantidad de dinero, y siendo ambos amantes del cine, decidió invertirlo en estudiar cine, comprarse una cámara y filmar una fiesta patronal de su comunidad ‘ K’in Paxion’, siendo ese, el inicio de su pasión por el cine y los documentales.

Mamá, es una trama sobre la fortaleza en medio de la violencia y como una mujer sale adelante, una película sobre la familia y un homenaje a la mujer mexicana y Latinoamérica de pueblos originarios, que nace en el 2016 y se estrena este 2022.